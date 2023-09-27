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Kanada Parlamentosu Nazizmi kınadı
Kanada Parlamentosu Nazizmi kınadı
Kanada Muhalefeti, Ukrayna Parlamentosu'nda bir Nazi askerinin alkışlanmasıyla ilgili olarak, bu hadisenin Kanada'nın itibarını zedelediği açıklamasında... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
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2023-09-27T13:42+0300
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nazi
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justin trudeau
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Kanada Ana Muhalefet Lideri Pierre Poilievre, Ukraynalı SS askeri Yaroslav Hunk'un Kanada Parlamentosu'nu ziyareti sebebiyle Kanada'nın itibarının zedelendiğini belirterek Başbakan Justin Trudeau'nun olayla ilgili soruları iki gün boyunca yanıtlamamasına öfkelendiklerini ifade etti.Pierre Poilievre açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:Kanada Muhalefeti: Nazi askerinin alkışlanması ülke itibarına zarar verdiKanada Parlamentosu Nazizmi "tüm biçimleriyle" kınadıklarını ve Nazilerin tüm kurbanlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Quebec muhalefet bloğunun lideri Yves-François Blanchet, Nazizm'in kınanmasını teklif etti. Bu girişimin parlamentodaki tüm partilerin üyeleri tarafından desteklendiği belirtildi. Ayrıca milletvekilleri, Ukraynalı milliyetçi Yaroslav Hunk'ın ziyaret teklifini kınadılar ve Hunk'a yapılan "her türlü takdiri" geri çektiklerini vurguladılar.Kanada Avam Kamarası Hükümet Lideri Karina Gould ise açıklamasında, "Eğer herhangi bir milletvekili kendisinden ayağa kalkıp alkışlamasının istendiğini bilseydi, tek bir kişi bile bunu desteklemezdi" yorumunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230926/kanada-avam-kamarasi-baskani-rota-istifa-etti-1075783835.html
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kanada, nazi, waffen ss, ukrayna, justin trudeau, nazizm
kanada, nazi, waffen ss, ukrayna, justin trudeau, nazizm

Kanada Parlamentosu Nazizmi kınadı

13:16 27.09.2023 (güncellendi: 13:42 27.09.2023)
© AAKanada Bayrak
Kanada Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© AA
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Kanada Muhalefeti, Ukrayna Parlamentosu'nda bir Nazi askerinin alkışlanmasıyla ilgili olarak, bu hadisenin Kanada'nın itibarını zedelediği açıklamasında bulundu.
Kanada Ana Muhalefet Lideri Pierre Poilievre, Ukraynalı SS askeri Yaroslav Hunk'un Kanada Parlamentosu'nu ziyareti sebebiyle Kanada'nın itibarının zedelendiğini belirterek Başbakan Justin Trudeau'nun olayla ilgili soruları iki gün boyunca yanıtlamamasına öfkelendiklerini ifade etti.
Pierre Poilievre açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:
Başbakan nerede? Neden saklanıyor? Ülkemizin itibarı zedelendi. Ortaya çıkıp katkıda bulunduğu bu karmaşa için özür dileyecek mi?

Kanada Muhalefeti: Nazi askerinin alkışlanması ülke itibarına zarar verdi

Kanada Parlamentosu Nazizmi "tüm biçimleriyle" kınadıklarını ve Nazilerin tüm kurbanlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.
Quebec muhalefet bloğunun lideri Yves-François Blanchet, Nazizm'in kınanmasını teklif etti. Bu girişimin parlamentodaki tüm partilerin üyeleri tarafından desteklendiği belirtildi. Ayrıca milletvekilleri, Ukraynalı milliyetçi Yaroslav Hunk'ın ziyaret teklifini kınadılar ve Hunk'a yapılan "her türlü takdiri" geri çektiklerini vurguladılar.
Kanada Avam Kamarası Hükümet Lideri Karina Gould ise açıklamasında, "Eğer herhangi bir milletvekili kendisinden ayağa kalkıp alkışlamasının istendiğini bilseydi, tek bir kişi bile bunu desteklemezdi" yorumunda bulundu.
Kanada Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
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