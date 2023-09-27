https://sputniknews.com.tr/20230927/kanada-muhalefeti-nazi-askerinin-alkislanmasi-ulke-itibarina-zarar-verdi-1075801079.html
Kanada Parlamentosu Nazizmi kınadı
Kanada Parlamentosu Nazizmi kınadı
Kanada Muhalefeti, Ukrayna Parlamentosu'nda bir Nazi askerinin alkışlanmasıyla ilgili olarak, bu hadisenin Kanada'nın itibarını zedelediği açıklamasında... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T13:16+0300
2023-09-27T13:16+0300
2023-09-27T13:42+0300
dünya
kanada
nazi
waffen ss
ukrayna
justin trudeau
nazizm
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Kanada Ana Muhalefet Lideri Pierre Poilievre, Ukraynalı SS askeri Yaroslav Hunk'un Kanada Parlamentosu'nu ziyareti sebebiyle Kanada'nın itibarının zedelendiğini belirterek Başbakan Justin Trudeau'nun olayla ilgili soruları iki gün boyunca yanıtlamamasına öfkelendiklerini ifade etti.Pierre Poilievre açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:Kanada Muhalefeti: Nazi askerinin alkışlanması ülke itibarına zarar verdiKanada Parlamentosu Nazizmi "tüm biçimleriyle" kınadıklarını ve Nazilerin tüm kurbanlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Quebec muhalefet bloğunun lideri Yves-François Blanchet, Nazizm'in kınanmasını teklif etti. Bu girişimin parlamentodaki tüm partilerin üyeleri tarafından desteklendiği belirtildi. Ayrıca milletvekilleri, Ukraynalı milliyetçi Yaroslav Hunk'ın ziyaret teklifini kınadılar ve Hunk'a yapılan "her türlü takdiri" geri çektiklerini vurguladılar.Kanada Avam Kamarası Hükümet Lideri Karina Gould ise açıklamasında, "Eğer herhangi bir milletvekili kendisinden ayağa kalkıp alkışlamasının istendiğini bilseydi, tek bir kişi bile bunu desteklemezdi" yorumunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230926/kanada-avam-kamarasi-baskani-rota-istifa-etti-1075783835.html
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kanada, nazi, waffen ss, ukrayna, justin trudeau, nazizm
kanada, nazi, waffen ss, ukrayna, justin trudeau, nazizm
Kanada Parlamentosu Nazizmi kınadı
13:16 27.09.2023 (güncellendi: 13:42 27.09.2023) Abone ol
Kanada Muhalefeti, Ukrayna Parlamentosu'nda bir Nazi askerinin alkışlanmasıyla ilgili olarak, bu hadisenin Kanada'nın itibarını zedelediği açıklamasında bulundu.
Kanada Ana Muhalefet Lideri Pierre Poilievre, Ukraynalı SS askeri Yaroslav Hunk'un Kanada Parlamentosu'nu ziyareti sebebiyle Kanada'nın itibarının zedelendiğini belirterek Başbakan Justin Trudeau'nun olayla ilgili soruları iki gün boyunca yanıtlamamasına öfkelendiklerini ifade etti.
Pierre Poilievre açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:
Başbakan nerede? Neden saklanıyor? Ülkemizin itibarı zedelendi. Ortaya çıkıp katkıda bulunduğu bu karmaşa için özür dileyecek mi?
Kanada Muhalefeti: Nazi askerinin alkışlanması ülke itibarına zarar verdi
Kanada Parlamentosu Nazizmi "tüm biçimleriyle" kınadıklarını ve Nazilerin tüm kurbanlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.
Quebec muhalefet bloğunun lideri Yves-François Blanchet, Nazizm'in kınanmasını teklif etti. Bu girişimin parlamentodaki tüm partilerin üyeleri tarafından desteklendiği belirtildi. Ayrıca milletvekilleri, Ukraynalı milliyetçi Yaroslav Hunk'ın ziyaret teklifini kınadılar ve Hunk'a yapılan "her türlü takdiri" geri çektiklerini vurguladılar.
Kanada Avam Kamarası Hükümet Lideri Karina Gould ise açıklamasında, "Eğer herhangi bir milletvekili kendisinden ayağa kalkıp alkışlamasının istendiğini bilseydi, tek bir kişi bile bunu desteklemezdi" yorumunda bulundu.