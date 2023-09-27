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İzel isyan etti: 'Yüzümdeki çukurların silinmesini istedim'
İzel isyan etti: 'Yüzümdeki çukurların silinmesini istedim'
Ünlü şarkıcı İzel sosyal medya hesabında makyajsız ve filtresiz fotoğrafını paylaşarak kendisini eleştirenlere cevap verdi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T14:51+0300
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yaşam
şarkıcı
sosyal medya
izel
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Geçtiğimiz günlerde konser öncesi karelerini paylaşan şarkıcı İzel, paylaşımına gelen "Tanıyamadım", "Bu siz değilsiniz" ve "Biraz fazla olmuş" gibi yorumlara cevap verdi.İzel filtresiz ve makyajsız bir karesini paylaşarak "Buyurun bu da photoshopsuz, filtresiz ve hatta sıfır makyaj bir fotoğrafım. Çok doğal ve güzel bulduğum bir kare. Burada aslında en yakın arkadaşımın, önemli bir ameliyattan çıkmasını bekliyorum. Neyse ki güzel haberle çıktı ve dualarım kabul oldu. Dün gece önce ülkemizin sağlığı ve aklımızın selim olmasını diledim. Ben bu photoshop, sosyal medyadaki saldırılardan çok sıkıldım. Bir önceki paylaşımda sahne kostümü, abartı aksesuarlar ve en önemlisi makyörümün başarısı vardı. Kare o kadar hoşuma gitti ki yüzümdeki çukurları, hepinizin bilmesine rağmen silinmesini istedim. Burnum, gözüm, çenem dudaklarım benimdi" ifadelerini kullandı.Şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:'Kalp kırmayalım'Şarkıcı sözlerini "Lakin tiroid ve şeker yüzünden zor veriyorum. Herkesin vardır bir nedeni. Bunları bırakalım. Yeterince öfkeliyiz, yeteri kadar mutlu değiliz. Bunları tartışalım. Kalp kırmayalım… İçimize dönüp kim olduğumuzu bulalım. İçimizdeki güzelliği keşfedelim. 2 arkadaşın kafede oturup ellerinde telefon, hiç sohbet etmediklerini görünce çok endişeleniyorum. Zaman değerli. İyilik için yaşamak zorundayız. Hepinizi güzel kalplerinizden öpüyorum" diyerek tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20230925/gozaltina-alinan-gida-dedektifi-sosyal-medya-hesabinin-sahibiyle-ilgili-gelisme-1075759140.html
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şarkıcı, sosyal medya, izel

İzel isyan etti: 'Yüzümdeki çukurların silinmesini istedim'

14:51 27.09.2023
© İHA / İHA-AW019735İzel
İzel - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© İHA / İHA-AW019735
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Ünlü şarkıcı İzel sosyal medya hesabında makyajsız ve filtresiz fotoğrafını paylaşarak kendisini eleştirenlere cevap verdi.
Geçtiğimiz günlerde konser öncesi karelerini paylaşan şarkıcı İzel, paylaşımına gelen "Tanıyamadım", "Bu siz değilsiniz" ve "Biraz fazla olmuş" gibi yorumlara cevap verdi.
İzel filtresiz ve makyajsız bir karesini paylaşarak "Buyurun bu da photoshopsuz, filtresiz ve hatta sıfır makyaj bir fotoğrafım. Çok doğal ve güzel bulduğum bir kare. Burada aslında en yakın arkadaşımın, önemli bir ameliyattan çıkmasını bekliyorum. Neyse ki güzel haberle çıktı ve dualarım kabul oldu. Dün gece önce ülkemizin sağlığı ve aklımızın selim olmasını diledim. Ben bu photoshop, sosyal medyadaki saldırılardan çok sıkıldım. Bir önceki paylaşımda sahne kostümü, abartı aksesuarlar ve en önemlisi makyörümün başarısı vardı. Kare o kadar hoşuma gitti ki yüzümdeki çukurları, hepinizin bilmesine rağmen silinmesini istedim. Burnum, gözüm, çenem dudaklarım benimdi" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:
"En üzücü olan da buna değerli vaktinizi ayırdınız. Ne olur bırakın artık bu işleri. Zaman daha da değerlendi. Daha önemli şeylere ayırın ve biraz bırakın elinizden şu telefonları. Kıymetli şeylere ayırın vaktinizi. Kendinize ilgi alanları, hobiler bulun. Elinizde telefon ‘Ay şu uygulamayı mı kullansam, ay şu filtre daha mı güzel?’ diyerek Allah’ın size verdiği asıl güzelliklerden mahrum bırakmayın kendinizi. Hayat gayeniz bu mu? Sanatçı dostlarım olsun, ben olayım. 'Kilo almış, gözümüzün estetiği bozuldu’ demek yerine, bizim sesimizi, şarkılarımızı dinleyin. İzin verin ruhunuza iyi gelelim. Ben 3 yılda 38 bedenden 44 bedene çıktım. Sizce rahatsız olmuyor muyum istediğim her şeyi giyememekten?”

'Kalp kırmayalım'

Şarkıcı sözlerini "Lakin tiroid ve şeker yüzünden zor veriyorum. Herkesin vardır bir nedeni. Bunları bırakalım. Yeterince öfkeliyiz, yeteri kadar mutlu değiliz. Bunları tartışalım. Kalp kırmayalım… İçimize dönüp kim olduğumuzu bulalım. İçimizdeki güzelliği keşfedelim. 2 arkadaşın kafede oturup ellerinde telefon, hiç sohbet etmediklerini görünce çok endişeleniyorum. Zaman değerli. İyilik için yaşamak zorundayız. Hepinizi güzel kalplerinizden öpüyorum" diyerek tamamladı.
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