https://sputniknews.com.tr/20230927/izel-isyan-etti-yuzumdeki-cukurlarin-silinmesini-istedim-1075805113.html

İzel isyan etti: 'Yüzümdeki çukurların silinmesini istedim'

İzel isyan etti: 'Yüzümdeki çukurların silinmesini istedim'

Ünlü şarkıcı İzel sosyal medya hesabında makyajsız ve filtresiz fotoğrafını paylaşarak kendisini eleştirenlere cevap verdi. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T14:51+0300

2023-09-27T14:51+0300

2023-09-27T14:51+0300

yaşam

şarkıcı

sosyal medya

izel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1b/1075804955_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d6b95ab79e745d99d21bde2f13b847a.jpg

Geçtiğimiz günlerde konser öncesi karelerini paylaşan şarkıcı İzel, paylaşımına gelen "Tanıyamadım", "Bu siz değilsiniz" ve "Biraz fazla olmuş" gibi yorumlara cevap verdi.İzel filtresiz ve makyajsız bir karesini paylaşarak "Buyurun bu da photoshopsuz, filtresiz ve hatta sıfır makyaj bir fotoğrafım. Çok doğal ve güzel bulduğum bir kare. Burada aslında en yakın arkadaşımın, önemli bir ameliyattan çıkmasını bekliyorum. Neyse ki güzel haberle çıktı ve dualarım kabul oldu. Dün gece önce ülkemizin sağlığı ve aklımızın selim olmasını diledim. Ben bu photoshop, sosyal medyadaki saldırılardan çok sıkıldım. Bir önceki paylaşımda sahne kostümü, abartı aksesuarlar ve en önemlisi makyörümün başarısı vardı. Kare o kadar hoşuma gitti ki yüzümdeki çukurları, hepinizin bilmesine rağmen silinmesini istedim. Burnum, gözüm, çenem dudaklarım benimdi" ifadelerini kullandı.Şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:'Kalp kırmayalım'Şarkıcı sözlerini "Lakin tiroid ve şeker yüzünden zor veriyorum. Herkesin vardır bir nedeni. Bunları bırakalım. Yeterince öfkeliyiz, yeteri kadar mutlu değiliz. Bunları tartışalım. Kalp kırmayalım… İçimize dönüp kim olduğumuzu bulalım. İçimizdeki güzelliği keşfedelim. 2 arkadaşın kafede oturup ellerinde telefon, hiç sohbet etmediklerini görünce çok endişeleniyorum. Zaman değerli. İyilik için yaşamak zorundayız. Hepinizi güzel kalplerinizden öpüyorum" diyerek tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20230925/gozaltina-alinan-gida-dedektifi-sosyal-medya-hesabinin-sahibiyle-ilgili-gelisme-1075759140.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şarkıcı, sosyal medya, izel