https://sputniknews.com.tr/20230925/gozaltina-alinan-gida-dedektifi-sosyal-medya-hesabinin-sahibiyle-ilgili-gelisme-1075759140.html

Gözaltına alınan 'Gıda Dedektifi' sosyal medya hesabının sahibiyle ilgili gelişme

Gözaltına alınan 'Gıda Dedektifi' sosyal medya hesabının sahibiyle ilgili gelişme

Sosyal medyada gıda sektörüne yönelik yaptığı paylaşımlarla bilinen 'Gıda Dedektifi' isimli hesabın sahibi Musa Özsoy'un serbest bırakıldığı açıklandı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T23:14+0300

2023-09-25T23:14+0300

2023-09-25T23:14+0300

türkiye

gıda dedektifi

gözaltı

son dakika

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'Gıda Dedektifi’ isimli hesaptan yapılan açıklamada haklarında yapılan suç duyurusu nedeniyle hesabın sahibi Musa Özsoy'un ifade verdiği ve ardından serbest bırakıldığı duyuruldu.Açıklamada "Hakkımızda mesnetsiz iddialarla ve suçlamalarla Yıldız Holding tarafından yapılmış suç duyurusu sebebiyle ifade verdik. Savcılık ifadesi alınması sonrası hesap sahibimiz Musa Özsoy serbest bırakılmıştır. Suçlamaya konu paylaşımlar ektedir" ifadeleri yer aldı.

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