https://sputniknews.com.tr/20230925/gozaltina-alinan-gida-dedektifi-sosyal-medya-hesabinin-sahibiyle-ilgili-gelisme-1075759140.html
Gözaltına alınan 'Gıda Dedektifi' sosyal medya hesabının sahibiyle ilgili gelişme
Gözaltına alınan 'Gıda Dedektifi' sosyal medya hesabının sahibiyle ilgili gelişme
Sosyal medyada gıda sektörüne yönelik yaptığı paylaşımlarla bilinen 'Gıda Dedektifi' isimli hesabın sahibi Musa Özsoy'un serbest bırakıldığı açıklandı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T23:14+0300
2023-09-25T23:14+0300
2023-09-25T23:14+0300
türkiye
gıda dedektifi
gözaltı
son dakika
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'Gıda Dedektifi’ isimli hesaptan yapılan açıklamada haklarında yapılan suç duyurusu nedeniyle hesabın sahibi Musa Özsoy'un ifade verdiği ve ardından serbest bırakıldığı duyuruldu.Açıklamada "Hakkımızda mesnetsiz iddialarla ve suçlamalarla Yıldız Holding tarafından yapılmış suç duyurusu sebebiyle ifade verdik. Savcılık ifadesi alınması sonrası hesap sahibimiz Musa Özsoy serbest bırakılmıştır. Suçlamaya konu paylaşımlar ektedir" ifadeleri yer aldı.
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gıda dedektifi kim, gıda dedektifi neden gözaltına alındı, gıda dedektifini hangi şirket şikayet etti
gıda dedektifi kim, gıda dedektifi neden gözaltına alındı, gıda dedektifini hangi şirket şikayet etti
Gözaltına alınan 'Gıda Dedektifi' sosyal medya hesabının sahibiyle ilgili gelişme
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Sosyal medyada gıda sektörüne yönelik yaptığı paylaşımlarla bilinen 'Gıda Dedektifi' isimli hesabın sahibi Musa Özsoy'un serbest bırakıldığı açıklandı.
'Gıda Dedektifi’ isimli hesaptan yapılan açıklamada haklarında yapılan suç duyurusu nedeniyle hesabın sahibi Musa Özsoy'un ifade verdiği ve ardından serbest bırakıldığı duyuruldu.
Açıklamada "Hakkımızda mesnetsiz iddialarla ve suçlamalarla Yıldız Holding tarafından yapılmış suç duyurusu sebebiyle ifade verdik. Savcılık ifadesi alınması sonrası hesap sahibimiz Musa Özsoy serbest bırakılmıştır. Suçlamaya konu paylaşımlar ektedir" ifadeleri yer aldı.