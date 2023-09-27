https://sputniknews.com.tr/20230927/istanbulda-bir-yolcu-haydarpasa-aciklarinda-vapurdan-dustu-1075814077.html
İstanbul'da bir yolcu Haydarpaşa açıklarında vapurdan düştü
İstanbul'da bir yolcu Haydarpaşa açıklarında vapurdan düştü
Kadıköy'de bir yolcu, vapurdan Haydarpaşa açıklarında düştü. Yolcuya can simidi atan personel seferine devam ederken, düşen yolcuyu Sahil Güvenlik ekipleri... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T20:28+0300
2023-09-27T20:28+0300
2023-09-27T21:03+0300
türkiye
vapur
haydarpaşa garı
yolcu
düşmek
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Kadıköy’de saat 14.15 sıralarında bir yolcu, hareket halindeki vapurdan Haydarpaşa açıklarındayken denize düştü. Vapurdakiler durumu personele bildirdi. Personel denize düşen yolcuya can simidi atarak seferine devam etti. İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denize düşen yolcuyu kurtardı. Hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar vapurdaki yolcular tarafından görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20230917/vapurdaki-yolcunun-sacini-yakan-suphelinin-ifadesi-ortaya-cikti-1075542011.html
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vapur, haydarpaşa garı, yolcu, düşmek
vapur, haydarpaşa garı, yolcu, düşmek
İstanbul'da bir yolcu Haydarpaşa açıklarında vapurdan düştü
20:28 27.09.2023 (güncellendi: 21:03 27.09.2023) Abone ol
Kadıköy'de bir yolcu, vapurdan Haydarpaşa açıklarında düştü. Yolcuya can simidi atan personel seferine devam ederken, düşen yolcuyu Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Kadıköy’de saat 14.15 sıralarında bir yolcu, hareket halindeki vapurdan Haydarpaşa açıklarındayken denize düştü. Vapurdakiler durumu personele bildirdi. Personel denize düşen yolcuya can simidi atarak seferine devam etti. İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denize düşen yolcuyu kurtardı.
Hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar vapurdaki yolcular tarafından görüntülendi.