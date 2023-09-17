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3 dk
SESLİ HABER
Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması
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SESLİ HABER
G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı
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SESLİ HABER
Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
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Vapurdaki yolcunun saçını yakan kişinin ifadesi ortaya çıktı
Vapurdaki yolcunun saçını yakan kişinin ifadesi ortaya çıktı
İstanbul'da vapurdaki bir çocuğun saçlarını yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara... 17.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-17T18:18+0300
2023-09-17T19:38+0300
türkiye
saç
saç
yakma
vapur
emniyet
ifade
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9 Eylül'de Sarıyer-Beykoz arasında hizmet veren vapurda bulunan 52 yaşındaki N.Ç., yanında taşıdığı çakmakla yolcu koltuğunda oturan 14 yaşındaki M.E.A'nın saçını yaktı.Bunun üzerine aralarında arbede çıkan N.Ç. ile M.E.A, polis merkezine götürüldü.Şüpheli N.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, daha önce uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını iddia ettiği, psikolojisinin bozuk olduğu ve kullanması gereken ilaçlarını almadığından dolayı kendisine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.Serbest bırakıldı​​​​​​​Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.Öte yandan olay anı vapurun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin çakmakla çocuğun saçını yakması ve ardından ikili arasında yaşanan arbede yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230916/istanbulda-vapurda-bir-yolcu-baska-bir-yolcunun-saclarini-yakti--1075530839.html
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saç, saç, yakma, vapur, emniyet, ifade, ifade
saç, saç, yakma, vapur, emniyet, ifade, ifade

Vapurdaki yolcunun saçını yakan kişinin ifadesi ortaya çıktı

18:18 17.09.2023 (güncellendi: 19:38 17.09.2023)
© MEHMET GÜZEL-AW032080İstanbul'da feribotta bir adam, başka bir yolcunun saçlarını yaktı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
İstanbul'da feribotta bir adam, başka bir yolcunun saçlarını yaktı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2023
© MEHMET GÜZEL-AW032080
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İstanbul'da vapurdaki bir çocuğun saçlarını yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını ve psikolojisinin bozuk olduğunu iddia ederek, kullandığı ilaçları almadığından dolayı kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi.
9 Eylül'de Sarıyer-Beykoz arasında hizmet veren vapurda bulunan 52 yaşındaki N.Ç., yanında taşıdığı çakmakla yolcu koltuğunda oturan 14 yaşındaki M.E.A'nın saçını yaktı.
Bunun üzerine aralarında arbede çıkan N.Ç. ile M.E.A, polis merkezine götürüldü.
Şüpheli N.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, daha önce uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını iddia ettiği, psikolojisinin bozuk olduğu ve kullanması gereken ilaçlarını almadığından dolayı kendisine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Serbest bırakıldı

​​​​​​​Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
Öte yandan olay anı vapurun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin çakmakla çocuğun saçını yakması ve ardından ikili arasında yaşanan arbede yer alıyor.
İstanbul'da feribotta bir adam, başka bir yolcunun saçlarını yaktı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2023
TÜRKİYE
İstanbul'da vapurda bir yolcu, başka bir yolcunun saçlarını yaktı
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