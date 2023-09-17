https://sputniknews.com.tr/20230917/vapurdaki-yolcunun-sacini-yakan-suphelinin-ifadesi-ortaya-cikti-1075542011.html

Vapurdaki yolcunun saçını yakan kişinin ifadesi ortaya çıktı

Vapurdaki yolcunun saçını yakan kişinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da vapurdaki bir çocuğun saçlarını yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara... 17.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-17T18:18+0300

2023-09-17T18:18+0300

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türkiye

saç

saç

yakma

vapur

emniyet

ifade

ifade

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9 Eylül'de Sarıyer-Beykoz arasında hizmet veren vapurda bulunan 52 yaşındaki N.Ç., yanında taşıdığı çakmakla yolcu koltuğunda oturan 14 yaşındaki M.E.A'nın saçını yaktı.Bunun üzerine aralarında arbede çıkan N.Ç. ile M.E.A, polis merkezine götürüldü.Şüpheli N.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, daha önce uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını iddia ettiği, psikolojisinin bozuk olduğu ve kullanması gereken ilaçlarını almadığından dolayı kendisine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.Serbest bırakıldı​​​​​​​Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.Öte yandan olay anı vapurun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin çakmakla çocuğun saçını yakması ve ardından ikili arasında yaşanan arbede yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230916/istanbulda-vapurda-bir-yolcu-baska-bir-yolcunun-saclarini-yakti--1075530839.html

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saç, saç, yakma, vapur, emniyet, ifade, ifade