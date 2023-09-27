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https://sputniknews.com.tr/20230927/cumhurbaskani-erdogan-duyurdu-genc-kart-nedir-nereden-alinir-ve-nerelerde-gecerli-1075792103.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Genç Kart nedir, nereden alınır ve nerelerde geçerli?
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Genç Kart nedir, nereden alınır ve nerelerde geçerli?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Genç Kart'a ilişkin bilgiler merak ediliyor. Erdoğan, Genç Kart verileceğini duyurarak, "18 yaşına giren... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T06:20+0300
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Gençlere yönelik hayata geçirilecek projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz" dedi. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Genç Kart başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden alınır, kimlere verilecek şeklindeki sorular merak ediliyor. İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler...Genç Kart nedir?Genç Kart, 18 yaşına giren tüm gençlerin 1 yıl süreyle faydalanabileceği, birçok alanda ücretsiz veya indirimli hizmet alabileceği bir kart projesidir. 1 yıl boyunca geçerli olan bu kartla müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinlikler ücretsiz sağlanacak.Projenin detayları henüz belli olmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230926/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1075780758.html
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genç kart nedir, genç kart nasıl alınır, genç kart ne işe yarar, genç kart başvurusu nasıl yapılır, genç kart erdoğan
genç kart nedir, genç kart nasıl alınır, genç kart ne işe yarar, genç kart başvurusu nasıl yapılır, genç kart erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Genç Kart nedir, nereden alınır ve nerelerde geçerli?

06:20 27.09.2023
© AAMüze
Müze - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Genç Kart'a ilişkin bilgiler merak ediliyor. Erdoğan, Genç Kart verileceğini duyurarak, "18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz" dedi. Peki, Genç Kart nedir, nasıl alınır, nerelerde geçerli?
Gençlere yönelik hayata geçirilecek projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz" dedi. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Genç Kart başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden alınır, kimlere verilecek şeklindeki sorular merak ediliyor. İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Genç Kart nedir?

Genç Kart, 18 yaşına giren tüm gençlerin 1 yıl süreyle faydalanabileceği, birçok alanda ücretsiz veya indirimli hizmet alabileceği bir kart projesidir. 1 yıl boyunca geçerli olan bu kartla müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinlikler ücretsiz sağlanacak.

Projenin detayları henüz belli olmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimize 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz
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