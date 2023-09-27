https://sputniknews.com.tr/20230927/cumhurbaskani-erdogan-duyurdu-genc-kart-nedir-nereden-alinir-ve-nerelerde-gecerli-1075792103.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Genç Kart nedir, nereden alınır ve nerelerde geçerli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Genç Kart nedir, nereden alınır ve nerelerde geçerli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Genç Kart'a ilişkin bilgiler merak ediliyor. Erdoğan, Genç Kart verileceğini duyurarak, "18 yaşına giren... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T06:20+0300

2023-09-27T06:20+0300

2023-09-27T06:20+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

kart

kabine

kabine toplantısı

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Gençlere yönelik hayata geçirilecek projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz" dedi. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Genç Kart başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden alınır, kimlere verilecek şeklindeki sorular merak ediliyor. İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler...Genç Kart nedir?Genç Kart, 18 yaşına giren tüm gençlerin 1 yıl süreyle faydalanabileceği, birçok alanda ücretsiz veya indirimli hizmet alabileceği bir kart projesidir. 1 yıl boyunca geçerli olan bu kartla müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinlikler ücretsiz sağlanacak.Projenin detayları henüz belli olmadı.

https://sputniknews.com.tr/20230926/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1075780758.html

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