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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimize 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimize 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz
Gençlere telefon ve bilgisayar desteğine dair ayrıntıları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan detaylar şöyle:
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cumhurbaşkanı erdoğan gençlere bilgisayar ve cep telefonu desteğini açıkladı, öğrencilere ne kadar cep telefonu desteği verilecek, öğrencilere internet yardımı, erdoğandan emeklilere zam açıklaması, erdoğandan son dakika zam açıklaması, emekli maaşlarına zam olacak mı, son dakika zam haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimize 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz

19:08 26.09.2023 (güncellendi: 19:47 26.09.2023)
© Fatih AktaşCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
© Fatih Aktaş
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Ayrıntılar geliyor
Gençlere telefon ve bilgisayar desteğine dair ayrıntıları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz" dedi. Erdoğan, üniversite öğrencilerine de 10 GB kota tanımladıklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan detaylar şöyle:
Üç yılın sonunda 1,3 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğü ve 15 bin dolara yaklaşan kişi başına millî geliri yakalayacağız.
Temel hedefimiz yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarla sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamaktır.
Ülkemize yönelik ön yargılar kırıldıkça inşallah yatırım rakamlarının daha da yükseldiğini göreceğiz.
Orta Vadeli Program'ın âdeta tamamlayıcısı niteliğindeki 12'nci Kalkınma Planı'nı ve Hükûmet Programı'nı yakında milletimizin ve iş dünyamızın takdirine sunacağız.
Cuma günü TEKNOFEST 2023'te, bu sefer İzmir'de gençlerimizle gönül birlikteliğimizi yenileyeceğiz.
Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin her bir ferdini OVP'ye destek olmaya davet ediyorum. 85 milyon el ele gönül gönüle Türkiye'yi hedefleriyle buluşturacağız.
Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz.
Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.
(Üniversite öğrencilerine destek) Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız.
Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz.
18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler.
Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız.
Türkiye'ye dost olan kazanır, husumet besleyen kaybeder. Biz dostlarımızın sayısını çoğaltmanın yoluna bakıyoruz.
Komşumuz İran'ın da dâhil olacağı ortak projelerle bölgemizi inşallah bir barış ve refah havzasına çevirmeyi istiyoruz.
İnşallah Zengezur Koridoru'nu da en kısa sürede hayata geçirerek dost ve kardeş Azerbaycan'la karayolu ve demiryolu irtibatımızı Nahçıvan üzerinden kesintisiz hale getireceğiz.
Depremzedelerimizi, mağduriyeti fırsata çevirmeye çalışan aç gözlülerin insafına kesinlikle bırakmayacağız, her türlü tedbiri alarak üzerlerine gideceğiz.
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