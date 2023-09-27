https://sputniknews.com.tr/20230927/cocuklar-duymasin-dizisi-oyuncularindan-seda-fettahoglu-istanbulda-bir-parkta-olu-bulundu-1075807232.html
Çocuklar Duymasın dizisi oyuncularından Seda Fettahoğlu, İstanbul'da bir parkta ölü bulundu
Çocuklar Duymasın dizisi oyuncularından Seda Fettahoğlu, İstanbul'da bir parkta ölü bulundu
İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu, kamuoyunun başta "Sihirli Annem" olmak üzere birçok dizide aldığı rolden tanıdığı Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T15:36+0300
2023-09-27T15:36+0300
2023-09-27T15:46+0300
yaşam
oyuncu
çocuklar duymasın
ceset
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.T24'ün haberine göre yapılan incelemede yaşamına son verdiği tahmin edilen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.Seda Fettahoğlu kimdir?Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu. İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.Başarılı isim son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu. Seda Fettahoğlu'nun dizide canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.
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seda fettahoğlu kimdir,seda fettahoğlu,çocuklar duymasın oyuncusu öldü
seda fettahoğlu kimdir,seda fettahoğlu,çocuklar duymasın oyuncusu öldü
Çocuklar Duymasın dizisi oyuncularından Seda Fettahoğlu, İstanbul'da bir parkta ölü bulundu
15:36 27.09.2023 (güncellendi: 15:46 27.09.2023) Abone ol
İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu, kamuoyunun başta "Sihirli Annem" olmak üzere birçok dizide aldığı rolden tanıdığı Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
T24'ün haberine göre yapılan incelemede yaşamına son verdiği tahmin edilen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu olduğu anlaşıldı.
Seda Fettahoğlu kimdir?
Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu. İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.
Başarılı isim son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu. Seda Fettahoğlu'nun dizide canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.