https://sputniknews.com.tr/20230825/suriyeli-kiliginda-turk-calistirmam-demisti-tiyatrocu-oldugu-ortaya-cikti-gozaltinda-1074931378.html

Suriyeli kılığında 'Türk çalıştırmam' demişti, tiyatrocu olduğu ortaya çıktı: Gözaltında

Suriyeli kılığında 'Türk çalıştırmam' demişti, tiyatrocu olduğu ortaya çıktı: Gözaltında

Sosyal medyada Suriyeli lokantacı kılığına girip, "Türkler gelip çalışmak istiyor. Ben de onlara diyorum ki, "Ben yabancı çalıştırmıyorum" diye paylaşım yapan... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T12:49+0300

2023-08-25T12:49+0300

2023-08-25T12:49+0300

türkiye

suriyeli

tiyatrocu

türkiye

iş

işveren

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Dün sosyal medyada dolaşıma alınan "Suriyeli lokantacı Türkler'e iş vermiyor" mesajı verilen paylaşımın yalan olduğu kısa sürede deşifre edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriyeli kılığındaki kişinin bir Türk ve Bursa'nın Karacabey ilçesinde Halk Eğitim Merkezi eğitmeni tiyatrocu O.A.D. olduğunu bildirdi.Bunun üzerine ırkçılık yapan paylaşımı dolaşıma alan tiyatrocu O.A.D. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de Demirtaş'ı gözaltına alındı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Türkiye'ye sığınan bir Suriyeli: Türkler gelip lokantamda çalışmak için iş istiyor. Ben de onlara diyorum ki, 'Ben yabancı çalıştırmıyorum' " iddiasıyla paylaşılan görüntülerdeki şahıs, O.A.D. isimli tiyatro oyuncusu bir Türk vatandaşıdır" ifadelerine yer verildi.Gözaltına alınan O.A. D.'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Sahte paylaşım üzerinden bir çok siyasetçi de alıntı yaparak ırkçı ifadeler kullanmıştı.O.A. D.'nin sahte paylaşımını alıntı yapan kişiler hakkında da soruşturma açılması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230807/selvi-turkiye-suriyeli-siginmacilarin-geri-gonderilmesi-konusunda-kararli-bir-politika-yurutuyor-1074442387.html

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