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https://sputniknews.com.tr/20230825/suriyeli-kiliginda-turk-calistirmam-demisti-tiyatrocu-oldugu-ortaya-cikti-gozaltinda-1074931378.html
Suriyeli kılığında 'Türk çalıştırmam' demişti, tiyatrocu olduğu ortaya çıktı: Gözaltında
Suriyeli kılığında 'Türk çalıştırmam' demişti, tiyatrocu olduğu ortaya çıktı: Gözaltında
Sosyal medyada Suriyeli lokantacı kılığına girip, "Türkler gelip çalışmak istiyor. Ben de onlara diyorum ki, "Ben yabancı çalıştırmıyorum" diye paylaşım yapan... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T12:49+0300
2023-08-25T12:49+0300
türkiye
suriyeli
tiyatrocu
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işveren
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Dün sosyal medyada dolaşıma alınan "Suriyeli lokantacı Türkler'e iş vermiyor" mesajı verilen paylaşımın yalan olduğu kısa sürede deşifre edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriyeli kılığındaki kişinin bir Türk ve Bursa'nın Karacabey ilçesinde Halk Eğitim Merkezi eğitmeni tiyatrocu O.A.D. olduğunu bildirdi.Bunun üzerine ırkçılık yapan paylaşımı dolaşıma alan tiyatrocu O.A.D. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de Demirtaş'ı gözaltına alındı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Türkiye'ye sığınan bir Suriyeli: Türkler gelip lokantamda çalışmak için iş istiyor. Ben de onlara diyorum ki, 'Ben yabancı çalıştırmıyorum' " iddiasıyla paylaşılan görüntülerdeki şahıs, O.A.D. isimli tiyatro oyuncusu bir Türk vatandaşıdır" ifadelerine yer verildi.Gözaltına alınan O.A. D.'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Sahte paylaşım üzerinden bir çok siyasetçi de alıntı yaparak ırkçı ifadeler kullanmıştı.O.A. D.'nin sahte paylaşımını alıntı yapan kişiler hakkında da soruşturma açılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230807/selvi-turkiye-suriyeli-siginmacilarin-geri-gonderilmesi-konusunda-kararli-bir-politika-yurutuyor-1074442387.html
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suriyeli, tiyatrocu, türkiye, iş, işveren
suriyeli, tiyatrocu, türkiye, iş, işveren

Suriyeli kılığında 'Türk çalıştırmam' demişti, tiyatrocu olduğu ortaya çıktı: Gözaltında

12:49 25.08.2023
© İHASuriyeli kılığında "Türk çalıştırmam" demişti, gerçek ortaya çıktı ve gözaltına alındı
Suriyeli kılığında Türk çalıştırmam demişti, gerçek ortaya çıktı ve gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© İHA
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Sosyal medyada Suriyeli lokantacı kılığına girip, "Türkler gelip çalışmak istiyor. Ben de onlara diyorum ki, "Ben yabancı çalıştırmıyorum" diye paylaşım yapan Halk Eğitim Merkezi eğitmeni tiyatrocu savcılığın talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı
Dün sosyal medyada dolaşıma alınan "Suriyeli lokantacı Türkler'e iş vermiyor" mesajı verilen paylaşımın yalan olduğu kısa sürede deşifre edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriyeli kılığındaki kişinin bir Türk ve Bursa'nın Karacabey ilçesinde Halk Eğitim Merkezi eğitmeni tiyatrocu O.A.D. olduğunu bildirdi.
Bunun üzerine ırkçılık yapan paylaşımı dolaşıma alan tiyatrocu O.A.D. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de Demirtaş'ı gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Türkiye'ye sığınan bir Suriyeli: Türkler gelip lokantamda çalışmak için iş istiyor. Ben de onlara diyorum ki, 'Ben yabancı çalıştırmıyorum' " iddiasıyla paylaşılan görüntülerdeki şahıs, O.A.D. isimli tiyatro oyuncusu bir Türk vatandaşıdır" ifadelerine yer verildi.
Gözaltına alınan O.A. D.'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Sahte paylaşım üzerinden bir çok siyasetçi de alıntı yaparak ırkçı ifadeler kullanmıştı.
O.A. D.'nin sahte paylaşımını alıntı yapan kişiler hakkında da soruşturma açılması bekleniyor.
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