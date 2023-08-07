Selvi: Türkiye, Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesi konusunda kararlı bir politika yürütüyor
© AASuriyeli sığınmacı
© AA
Abdulkadir Selvi, düzensiz göçle mücadele konusunda İstanbul Valisi Davut Gül ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın çabalarının sonuç vermeye başladığını belirtti ve "Türkiye düzensiz göç ve Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesi konusunda çok kararlı bir politika yürütüyor" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin uyguladığı göç politikasına dair değerlendirmelerde bulundu.
Selvi özellikle İstanbul Valisi ve İçişleri Bakanı'nın attıkları adımların olumlu sonuçlarına dikkat çekti ve bugünkü yazısında şunları ifade etti:
"Bu yıl içinde artı 1 milyon Suriyeli sığınmacı daha geri gönderildi. Düzensiz göçle mücadele konusunda İstanbul Valisi Davut Gül ve İçişlerli Bakanı Ali Yerlikaya’nın çabaları sonuç vermeye başladı. Davut Gül, “Kısa süre içinde düzensiz göç İstanbul’un gündeminden çıkacak” dedi. Bakan Yerlikaya, “Ekim-kasım aylarında düzensiz göçle ilgili farklı şeyler konuşacak noktaya ulaşacağız” demişti. İstanbul pilot bölge olacak ama ekim ayından itibaren Suriye’ye geri dönüşlerin hızlanması bekleniyor. Bunun için Erdoğan-Esed görüşmesi önemli olacak. Çünkü öncelik briket evlerden ziyade Suriyelilerin kendi evlerine dönüşünü sağlamak. Bizdeki Suriyelilerin önemli bölümünü Halep’ten gelenler oluşturuyor. Onların Halep’e güvenli bir şekilde dönüşünün sağlanması ve verilen güvencelerin takip edilmesi gerekiyor. Bu insanlar rejimin ve terör örgütlerinin kucağına bırakılamaz. O nedenle Türk ve Suriye askerinin koordinasyon içinde olacağı güvenlik noktaları oluşturulması gerekiyor. Suriye rejimi önşart olarak Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesindeki Türk askerinin çekilmesini ileri sürüyor ama bu son şart olur. Suriye topraklarındaki askeri varlığımız bizim müzakereye açık olmayan kırmızı çizgimiz"
12 Haziran , 09:10