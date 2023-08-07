Selvi: Türkiye, Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesi konusunda kararlı bir politika yürütüyor

"Bu yıl içinde artı 1 milyon Suriyeli sığınmacı daha geri gönderildi. Düzensiz göçle mücadele konusunda İstanbul Valisi Davut Gül ve İçişlerli Bakanı Ali Yerlikaya’nın çabaları sonuç vermeye başladı. Davut Gül, “Kısa süre içinde düzensiz göç İstanbul’un gündeminden çıkacak” dedi. Bakan Yerlikaya, “Ekim-kasım aylarında düzensiz göçle ilgili farklı şeyler konuşacak noktaya ulaşacağız” demişti. İstanbul pilot bölge olacak ama ekim ayından itibaren Suriye’ye geri dönüşlerin hızlanması bekleniyor. Bunun için Erdoğan-Esed görüşmesi önemli olacak. Çünkü öncelik briket evlerden ziyade Suriyelilerin kendi evlerine dönüşünü sağlamak. Bizdeki Suriyelilerin önemli bölümünü Halep’ten gelenler oluşturuyor. Onların Halep’e güvenli bir şekilde dönüşünün sağlanması ve verilen güvencelerin takip edilmesi gerekiyor. Bu insanlar rejimin ve terör örgütlerinin kucağına bırakılamaz. O nedenle Türk ve Suriye askerinin koordinasyon içinde olacağı güvenlik noktaları oluşturulması gerekiyor. Suriye rejimi önşart olarak Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesindeki Türk askerinin çekilmesini ileri sürüyor ama bu son şart olur. Suriye topraklarındaki askeri varlığımız bizim müzakereye açık olmayan kırmızı çizgimiz"