https://sputniknews.com.tr/20230927/bakanliktan-akran-zorbaligi-aciklamasi-1075796647.html

Bakanlıktan akran zorbalığı açıklaması

Bakanlıktan akran zorbalığı açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Akran zorbalığı sınır tanımıyor" başlıklı haberlere konu görüntülerle ilgili 13 Eylül'de bakanlığa gelen ihbar üzerine... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T10:27+0300

2023-09-27T10:27+0300

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türkiye

istismar

zorbalık

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Bakanlıktan, İzmir'de yaşanan ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Akran zorbalığı sınır tanımıyor" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, "Haberlere konu olan görüntülerle ilgili 13 Eylül'de bakanlığımıza gelen ihbar üzerine ivedilikle il müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ailelere yönelik inceleme süreci başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.Yapılan inceleme sonucunda, mağdur kız çocuğuna yönelik danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbir kararları, suça sürüklenen 3 çocuk hakkında ise danışmanlık ve sağlık tedbir kararları alınmasının uygun görüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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Sputnik Türkiye

istismar, zorbalık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı