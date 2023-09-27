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Bakan Özhaseki: Deprem yasası tamam, 1 Ekim’den önce TBMM'ye sunacağız
Bakan Özhaseki: Deprem yasası tamam, 1 Ekim’den önce TBMM'ye sunacağız
Kentlerin depreme karşı dirençli hale getirilmesini içeren düzenlemeleri kapsayan yasa teklifinde çalışmalar tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T16:27+0300
2023-09-27T16:27+0300
türkiye
çevre ve şehircilik bakanlığı
mehmet özhaseki
deprem
deprem afetine hazır mıyız
yasa
yasa teklifi
tbmm
imar
imar yönetmeliği
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra gündeme gelen ve İstanbul’u depreme hazırlıklı hale getirmek için de hazırlanan deprem yasası tasarısında sona gelindi. Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, tasarının 1 Ekim’den önce Meclis’e gönderileceğini kaydetti.Edinilen bilgiye göre, tasarı AK Parti TBMM Grup Başkanlığına gönderildikten sonra kanun teklifi haline getirilerek, Meclis Başkanlığına sunulacak. Düzenlemenin ekim ayının ilk haftasında komisyona gönderilmesi bekleniyor.Düzenleme 81 ili kapsayacakTüm illerde zemin faktörü, sıvılaşma riski, fay hatlarının geçtiği yerler, rezerv alanlar, kamu binaları, kentsel dönüşüm çalışmaları bu düzenleme içerisinde yer alacak. Beton kalitesi, inşaat şartnameleri, yapı denetimi, yerel ve merkezi yönetimlerin sorumlulukları, kent nazım-imar planları, kamu ihaleleri, imar ölçeklendirme haritaları, kamuya ait hastane, okul, yurt ve devlet dairelerinin binaların yapısına ilişkin şartların güncellenmesi de kanun teklifinde kendine yer bulacak.İstanbul için hızlı dönüşümDüzenlemede, özellikle olası İstanbul deprem için özel başlık açılacak. İstanbul’u bekleyen tehdit karşısında rezerv alanları oluşturulacak. Deprem tehlike riski ve olası depremde en çok zarar görecek alanlardaki yapılar bu rezerv alanlarına kaydırılması planlanacak. İstanbul için sıvılaşma riskine karşı zemin faktörü göz önünde tutulacak. İstanbul’un 39 ilçesi kademeli olarak kentsel dönüşümden geçirilecek. Kentteki kamu yapıları, okul, hastane, yurt ve camiler yanı sıra başta ‘Tarihi Yarımada’daki kültür varlık ve tarihi eserlerin de korunması için özel maddeler kanun teklifinde kendine yer bulacak. Kanun teklifinde İstanbul özel için imar düzenlemesi, kat mülkiyeti hakkı ve dönüşüm süresince kat maliklerinin geçici ikametlerini de içeren hükümlerin yer alması bekleniyor.Depremin yaraları sarılacak6 Şubat depremlerinde zarar gören 11 ilin ivedi olarak ayağa kaldırılması da yasa teklifinde yer alacak. Şehir merkezlerinin inşasıyla ilgi olarak bakanlık çalışma yürütecek. Kentsel dönüşüm uygulamalarının hızlandırılması ve uygulamalarda bütünlüğün sağlanması bütüncül mevzuat düzenlemesi yapılacak. Afet konut üretiminde hak sahipliği süreçlerinin iyileştirilecek. Maliyet etkin afet konut üretimi sağlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230916/bakan-ozhaseki-istanbul-icin-planimiz-hazir-1075514730.html
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çevre ve şehircilik bakanlığı, mehmet özhaseki, deprem, deprem afetine hazır mıyız, yasa, yasa teklifi, tbmm, imar, imar yönetmeliği, yapı denetim, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu, riskli yapı
çevre ve şehircilik bakanlığı, mehmet özhaseki, deprem, deprem afetine hazır mıyız, yasa, yasa teklifi, tbmm, imar, imar yönetmeliği, yapı denetim, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu, riskli yapı

Bakan Özhaseki: Deprem yasası tamam, 1 Ekim’den önce TBMM'ye sunacağız

16:27 27.09.2023
© İHA / İHA-AW027427Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© İHA / İHA-AW027427
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Özel
Kentlerin depreme karşı dirençli hale getirilmesini içeren düzenlemeleri kapsayan yasa teklifinde çalışmalar tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, söz konusu çalışmanın 1 Ekim’den önce Meclis’e gönderileceğini açıkladı. 81 ili kapsayacak düzenlemede, İstanbul özel başlık açılacak.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra gündeme gelen ve İstanbul’u depreme hazırlıklı hale getirmek için de hazırlanan deprem yasası tasarısında sona gelindi. Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, tasarının 1 Ekim’den önce Meclis’e gönderileceğini kaydetti.
Edinilen bilgiye göre, tasarı AK Parti TBMM Grup Başkanlığına gönderildikten sonra kanun teklifi haline getirilerek, Meclis Başkanlığına sunulacak. Düzenlemenin ekim ayının ilk haftasında komisyona gönderilmesi bekleniyor.

Düzenleme 81 ili kapsayacak

Tüm illerde zemin faktörü, sıvılaşma riski, fay hatlarının geçtiği yerler, rezerv alanlar, kamu binaları, kentsel dönüşüm çalışmaları bu düzenleme içerisinde yer alacak. Beton kalitesi, inşaat şartnameleri, yapı denetimi, yerel ve merkezi yönetimlerin sorumlulukları, kent nazım-imar planları, kamu ihaleleri, imar ölçeklendirme haritaları, kamuya ait hastane, okul, yurt ve devlet dairelerinin binaların yapısına ilişkin şartların güncellenmesi de kanun teklifinde kendine yer bulacak.

İstanbul için hızlı dönüşüm

Düzenlemede, özellikle olası İstanbul deprem için özel başlık açılacak. İstanbul’u bekleyen tehdit karşısında rezerv alanları oluşturulacak. Deprem tehlike riski ve olası depremde en çok zarar görecek alanlardaki yapılar bu rezerv alanlarına kaydırılması planlanacak. İstanbul için sıvılaşma riskine karşı zemin faktörü göz önünde tutulacak. İstanbul’un 39 ilçesi kademeli olarak kentsel dönüşümden geçirilecek. Kentteki kamu yapıları, okul, hastane, yurt ve camiler yanı sıra başta ‘Tarihi Yarımada’daki kültür varlık ve tarihi eserlerin de korunması için özel maddeler kanun teklifinde kendine yer bulacak. Kanun teklifinde İstanbul özel için imar düzenlemesi, kat mülkiyeti hakkı ve dönüşüm süresince kat maliklerinin geçici ikametlerini de içeren hükümlerin yer alması bekleniyor.

Depremin yaraları sarılacak

6 Şubat depremlerinde zarar gören 11 ilin ivedi olarak ayağa kaldırılması da yasa teklifinde yer alacak. Şehir merkezlerinin inşasıyla ilgi olarak bakanlık çalışma yürütecek. Kentsel dönüşüm uygulamalarının hızlandırılması ve uygulamalarda bütünlüğün sağlanması bütüncül mevzuat düzenlemesi yapılacak. Afet konut üretiminde hak sahipliği süreçlerinin iyileştirilecek. Maliyet etkin afet konut üretimi sağlanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2023
TÜRKİYE
Bakan Özhaseki: İstanbul için planımız hazır
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