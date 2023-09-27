https://sputniknews.com.tr/20230927/bakan-ozhaseki-deprem-yasasi-tamam-1-ekimden-once-tbmmye-sunacagiz-1075806943.html

Bakan Özhaseki: Deprem yasası tamam, 1 Ekim’den önce TBMM'ye sunacağız

Bakan Özhaseki: Deprem yasası tamam, 1 Ekim’den önce TBMM'ye sunacağız

Kentlerin depreme karşı dirençli hale getirilmesini içeren düzenlemeleri kapsayan yasa teklifinde çalışmalar tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T16:27+0300

2023-09-27T16:27+0300

2023-09-27T16:27+0300

türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı

mehmet özhaseki

deprem

deprem afetine hazır mıyız

yasa

yasa teklifi

tbmm

imar

imar yönetmeliği

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra gündeme gelen ve İstanbul’u depreme hazırlıklı hale getirmek için de hazırlanan deprem yasası tasarısında sona gelindi. Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, tasarının 1 Ekim’den önce Meclis’e gönderileceğini kaydetti.Edinilen bilgiye göre, tasarı AK Parti TBMM Grup Başkanlığına gönderildikten sonra kanun teklifi haline getirilerek, Meclis Başkanlığına sunulacak. Düzenlemenin ekim ayının ilk haftasında komisyona gönderilmesi bekleniyor.Düzenleme 81 ili kapsayacakTüm illerde zemin faktörü, sıvılaşma riski, fay hatlarının geçtiği yerler, rezerv alanlar, kamu binaları, kentsel dönüşüm çalışmaları bu düzenleme içerisinde yer alacak. Beton kalitesi, inşaat şartnameleri, yapı denetimi, yerel ve merkezi yönetimlerin sorumlulukları, kent nazım-imar planları, kamu ihaleleri, imar ölçeklendirme haritaları, kamuya ait hastane, okul, yurt ve devlet dairelerinin binaların yapısına ilişkin şartların güncellenmesi de kanun teklifinde kendine yer bulacak.İstanbul için hızlı dönüşümDüzenlemede, özellikle olası İstanbul deprem için özel başlık açılacak. İstanbul’u bekleyen tehdit karşısında rezerv alanları oluşturulacak. Deprem tehlike riski ve olası depremde en çok zarar görecek alanlardaki yapılar bu rezerv alanlarına kaydırılması planlanacak. İstanbul için sıvılaşma riskine karşı zemin faktörü göz önünde tutulacak. İstanbul’un 39 ilçesi kademeli olarak kentsel dönüşümden geçirilecek. Kentteki kamu yapıları, okul, hastane, yurt ve camiler yanı sıra başta ‘Tarihi Yarımada’daki kültür varlık ve tarihi eserlerin de korunması için özel maddeler kanun teklifinde kendine yer bulacak. Kanun teklifinde İstanbul özel için imar düzenlemesi, kat mülkiyeti hakkı ve dönüşüm süresince kat maliklerinin geçici ikametlerini de içeren hükümlerin yer alması bekleniyor.Depremin yaraları sarılacak6 Şubat depremlerinde zarar gören 11 ilin ivedi olarak ayağa kaldırılması da yasa teklifinde yer alacak. Şehir merkezlerinin inşasıyla ilgi olarak bakanlık çalışma yürütecek. Kentsel dönüşüm uygulamalarının hızlandırılması ve uygulamalarda bütünlüğün sağlanması bütüncül mevzuat düzenlemesi yapılacak. Afet konut üretiminde hak sahipliği süreçlerinin iyileştirilecek. Maliyet etkin afet konut üretimi sağlanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230916/bakan-ozhaseki-istanbul-icin-planimiz-hazir-1075514730.html

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