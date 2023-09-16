https://sputniknews.com.tr/20230916/bakan-ozhaseki-istanbul-icin-planimiz-hazir-1075514730.html
Bakan Özhaseki: İstanbul için planımız hazır
Bakan Özhaseki: İstanbul için planımız hazır
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin konutu dönüştürdüğümüz gibi, şu anda 400 bin civarında... 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T02:36+0300
2023-09-16T02:36+0300
2023-09-16T02:36+0300
türkiye
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
mehmet özhaseki
istanbul
plan
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Şişli'deki bir otelde düzenlenen "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası"nın açılış konuşmasını yapan Özhaseki, şurada deprem konusunun 6 başlıkta inceleneceğini söyledi.Kentsel dönüşüm verilerini paylaşan Özhaseki, 2012 yılında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çıkarıldığında, Türkiye'nin her bir tarafında kentsel dönüşümün hızlandığını aktardı.Özhaseki, "Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin konutu dönüştürdüğümüz gibi, şu anda 400 bin civarında konutun dönüşümü devam ediyor. İstanbul'da da 800 bin konutumuzu dönüştürdük. Şu anda 179 bin konutun dönüşümü devam ediyor. İstanbul için planımız hazır. Bu dönüşüm için yol haritamız var. Bir taraftan dönüşüm çalışmalarımıza hızla devam ederek sayıyı artırmak istiyoruz" diye konuştu.
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çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, mehmet özhaseki, istanbul, plan
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, mehmet özhaseki, istanbul, plan
Bakan Özhaseki: İstanbul için planımız hazır
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin konutu dönüştürdüğümüz gibi, şu anda 400 bin civarında konutun dönüşümü devam ediyor. İstanbul'da da 800 bin konutumuzu dönüştürdük. Şu anda 179 bin konutun dönüşümü devam ediyor. İstanbul için planımız hazır. Bu dönüşüm için yol haritamız var" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Şişli'deki bir otelde düzenlenen "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası"nın açılış konuşmasını yapan Özhaseki, şurada deprem konusunun 6 başlıkta inceleneceğini söyledi.
Kentsel dönüşüm verilerini paylaşan Özhaseki, 2012 yılında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çıkarıldığında, Türkiye'nin her bir tarafında kentsel dönüşümün hızlandığını aktardı.
Özhaseki, "Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin konutu dönüştürdüğümüz gibi, şu anda 400 bin civarında konutun dönüşümü devam ediyor. İstanbul'da da 800 bin konutumuzu dönüştürdük. Şu anda 179 bin konutun dönüşümü devam ediyor. İstanbul için planımız hazır. Bu dönüşüm için yol haritamız var. Bir taraftan dönüşüm çalışmalarımıza hızla devam ederek sayıyı artırmak istiyoruz" diye konuştu.