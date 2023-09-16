https://sputniknews.com.tr/20230916/bakan-ozhaseki-istanbul-icin-planimiz-hazir-1075514730.html

Bakan Özhaseki: İstanbul için planımız hazır

Bakan Özhaseki: İstanbul için planımız hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin konutu dönüştürdüğümüz gibi, şu anda 400 bin civarında... 16.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-16T02:36+0300

2023-09-16T02:36+0300

2023-09-16T02:36+0300

türkiye

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

mehmet özhaseki

istanbul

plan

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Şişli'deki bir otelde düzenlenen "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası"nın açılış konuşmasını yapan Özhaseki, şurada deprem konusunun 6 başlıkta inceleneceğini söyledi.Kentsel dönüşüm verilerini paylaşan Özhaseki, 2012 yılında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çıkarıldığında, Türkiye'nin her bir tarafında kentsel dönüşümün hızlandığını aktardı.Özhaseki, "Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin konutu dönüştürdüğümüz gibi, şu anda 400 bin civarında konutun dönüşümü devam ediyor. İstanbul'da da 800 bin konutumuzu dönüştürdük. Şu anda 179 bin konutun dönüşümü devam ediyor. İstanbul için planımız hazır. Bu dönüşüm için yol haritamız var. Bir taraftan dönüşüm çalışmalarımıza hızla devam ederek sayıyı artırmak istiyoruz" diye konuştu.

türkiye

istanbul

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çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, mehmet özhaseki, istanbul, plan