Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Airbnb ve apart daire kiralamada yeni düzenleme yolda

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
SYRIZA'nın yeni lideri Kasselakis
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Dolar/TL'de yeni rekor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
52 dk
ANKARA FARKI
Yaşadığımız son depremler ne anlama geliyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li sunucu: Washington yönetimi, Putin'le röportaj yapmayı yasakladı
17:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Duda’yı şaşırttı: Anlamaya çalışıyorum
18:20
1 dk
SESLİ HABER
NATO'ya yakın STK'dan Sırbistan'ı bombalama çağrısı
18:34
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı Macgregor: Rusya, Ukrayna’ya verilen Abrams’ları havadan vuracak
18:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus senatör Puşkov: ABD Putin ile röportajdan korkuyor
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Washington ve Brüksel Rusya'ya karşı yıpratma savaşını kaybetti
19:47
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı’nın arşivinden: Nazi işgalinde Smolensk nüfusu beşte dört oranında azaldı
20:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD ve NATO müttefikleri, Kırım yakınlarındaki keşif uçuşlarını üç katına çıkardı
20:33
1 dk
SESLİ HABER
Le Pen: “Fransa, Afrika'dan aşağılayıcı bir şekilde kovuldu”
20:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temeli atıldı
07:05
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan'dan yeni Anayasa çıkışı
09:05
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'da kuraklık tehlikesi
12:01
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230927/bakan-karaismailoglu-acikladi-airbnb-ve-apart-daire-kiralamada-yeni-duzenleme-yolda-1075798722.html
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Airbnb ve apart daire kiralamada yeni düzenleme yolda
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Airbnb ve apart daire kiralamada yeni düzenleme yolda
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, "Deprem ve Kentsel Dönüşüm Yasa Teklifi"... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T11:49+0300
2023-09-27T11:49+0300
türkiye
airbnb
kiralama
apartman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074648112_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a05668a3a30849022da04d06404931ee.jpg
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni yasama yılı 1 Ekim’de başlıyor. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, yeni yasama yılındaki mesaisine deprem ve kentsel dönüşüm yasası ile başlayacak.Komisyon Başkanı Adil Karaismailoğlu, TBMM'nin yeni yasama yılında komisyon gündeminde yer alacak düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.“Deprem ve Kentsel Dönüşüm Yasası”nın önemli bir noktaya geldiğini anlatan Karaismailoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanımız da vardı, bir toplantı yaptık. Deprem, 6 Şubat depremlerinden sonra gündemimizin birinci maddesi oldu. Burada bu işi hızlandırmamız gerekiyor. Kentsel dönüşümün ve depreme dirençli yapıların mutlaka yapılması gerekiyor. Riskli yapıları bir an önce dönüştürmemiz gerekiyor. Onun için düzenleyici tedbirleri alıp hızlandırmak için yasa hazırlıyoruz. O kanunla birlikte bu işler çok daha hızlanacak” şeklinde konuştu.Karaismailoğlu, mevzuata uygun yapıların depremden sapasağlam çıktığına, bu nedenle söz konusu yapıların örnek alınması gerektiğine işaret ederek, "Bunların çoğu kamu binası, TOKİ binası. Yasal altyapıyı oluşturup bunlar gibi sağlam bina dışında yapı yapılmaması gerektiğini milletimizin öğrenmesini sağlayacağız" dedi.Uzun vadeli krediler yoldaAdil Karaismailoğlu, deprem açısından riskli bütün illerde kentsel dönüşümü teşvik edecek düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirterek, “Vatandaşı teşvik edecek, gerek hibe gerek uzun vadeli kredilerle ilgili düzenlemeler de olacak. Yasal olarak depreme dirençli yapılar için gereken düzenleme önce Komisyonumuza gelecek, tartışılacak, daha sonra Meclis gündeminde son halini aldıktan sonra inşallah kanunlaşacak” şeklinde konuştu.TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Komisyonun üç ayrı bakanlığın sahasındaki konularda yasal düzenlemeler üzerinde çalışacağına dikkati çekerek, bu çalışmaları tüm milletvekilleriyle ortak bir konsensüs oluşturarak yapma temennisinde bulundu.Airbnb ve apart daire düzenlemesiTurizm sektörünün önünün açılması gerektiğini de belirten Karaismailoğlu, “Turizm sektöründeki yatırımları teşvik etmek, korumak, öte yandan Airbnb ve apart daire kiralama gibi kayıtsız hizmetlere yönelik düzenleme yapmak lazım. Tamamen kanunlara uygun, vergisini veren, her türlü altyapısı, sorumluluğu olan turizm tesisleri varken bir tarafta karanlık ve farklı amaçlarla kullanılan yapıları düzene sokmak gerekiyor. Bunun için çalışma yapıyoruz. İnşallah o da yeni yasama yılına yetişecek. Vergi mükellefi olunması konusunu çalışıyoruz ama biraz daha tartışılması gerekiyor. Kaliteli turizm tesislerimiz, otellerimiz, vergisini ve sorumluluklarını yerine getiren tesislerimiz varken yasa dışı farklı uygulamalar üzerinden yapılan turizm ticaretinin önünü kapatmak lazım” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230923/ev-sahibi-ve-kiracilari-ilgilendiriyor-yuzde-25-kira-siniri-kalkacak-mi-1075700691.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074648112_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5e43e4a07e4329690ec6cb6a1d447f84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
airbnb, kiralama, apartman
airbnb, kiralama, apartman

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Airbnb ve apart daire kiralamada yeni düzenleme yolda

11:49 27.09.2023
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© AA
Abone olTelegram
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, "Deprem ve Kentsel Dönüşüm Yasa Teklifi" üzerinde çalışıldığını ve önemli bir noktaya gelindiğini belirtti. Karaismailoğlu, Airbnb ve apart daire kiralamaya yönelik düzenlemenin de bu dönemde yapılacağını ifade etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni yasama yılı 1 Ekim’de başlıyor. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, yeni yasama yılındaki mesaisine deprem ve kentsel dönüşüm yasası ile başlayacak.
Komisyon Başkanı Adil Karaismailoğlu, TBMM'nin yeni yasama yılında komisyon gündeminde yer alacak düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
“Deprem ve Kentsel Dönüşüm Yasası”nın önemli bir noktaya geldiğini anlatan Karaismailoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanımız da vardı, bir toplantı yaptık. Deprem, 6 Şubat depremlerinden sonra gündemimizin birinci maddesi oldu. Burada bu işi hızlandırmamız gerekiyor. Kentsel dönüşümün ve depreme dirençli yapıların mutlaka yapılması gerekiyor. Riskli yapıları bir an önce dönüştürmemiz gerekiyor. Onun için düzenleyici tedbirleri alıp hızlandırmak için yasa hazırlıyoruz. O kanunla birlikte bu işler çok daha hızlanacak” şeklinde konuştu.
Karaismailoğlu, mevzuata uygun yapıların depremden sapasağlam çıktığına, bu nedenle söz konusu yapıların örnek alınması gerektiğine işaret ederek, "Bunların çoğu kamu binası, TOKİ binası. Yasal altyapıyı oluşturup bunlar gibi sağlam bina dışında yapı yapılmaması gerektiğini milletimizin öğrenmesini sağlayacağız" dedi.

Uzun vadeli krediler yolda

Adil Karaismailoğlu, deprem açısından riskli bütün illerde kentsel dönüşümü teşvik edecek düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirterek, “Vatandaşı teşvik edecek, gerek hibe gerek uzun vadeli kredilerle ilgili düzenlemeler de olacak. Yasal olarak depreme dirençli yapılar için gereken düzenleme önce Komisyonumuza gelecek, tartışılacak, daha sonra Meclis gündeminde son halini aldıktan sonra inşallah kanunlaşacak” şeklinde konuştu.
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Komisyonun üç ayrı bakanlığın sahasındaki konularda yasal düzenlemeler üzerinde çalışacağına dikkati çekerek, bu çalışmaları tüm milletvekilleriyle ortak bir konsensüs oluşturarak yapma temennisinde bulundu.

Airbnb ve apart daire düzenlemesi

Turizm sektörünün önünün açılması gerektiğini de belirten Karaismailoğlu, “Turizm sektöründeki yatırımları teşvik etmek, korumak, öte yandan Airbnb ve apart daire kiralama gibi kayıtsız hizmetlere yönelik düzenleme yapmak lazım. Tamamen kanunlara uygun, vergisini veren, her türlü altyapısı, sorumluluğu olan turizm tesisleri varken bir tarafta karanlık ve farklı amaçlarla kullanılan yapıları düzene sokmak gerekiyor. Bunun için çalışma yapıyoruz. İnşallah o da yeni yasama yılına yetişecek. Vergi mükellefi olunması konusunu çalışıyoruz ama biraz daha tartışılması gerekiyor. Kaliteli turizm tesislerimiz, otellerimiz, vergisini ve sorumluluklarını yerine getiren tesislerimiz varken yasa dışı farklı uygulamalar üzerinden yapılan turizm ticaretinin önünü kapatmak lazım” diye konuştu.
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2023
TÜRKİYE
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Yüzde 25 kira sınırı kalkacak mı?
23 Eylül, 11:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала