https://sputniknews.com.tr/20230927/bakan-karaismailoglu-acikladi-airbnb-ve-apart-daire-kiralamada-yeni-duzenleme-yolda-1075798722.html

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Airbnb ve apart daire kiralamada yeni düzenleme yolda

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Airbnb ve apart daire kiralamada yeni düzenleme yolda

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, "Deprem ve Kentsel Dönüşüm Yasa Teklifi"... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T11:49+0300

2023-09-27T11:49+0300

2023-09-27T11:49+0300

türkiye

airbnb

kiralama

apartman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074648112_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a05668a3a30849022da04d06404931ee.jpg

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni yasama yılı 1 Ekim’de başlıyor. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, yeni yasama yılındaki mesaisine deprem ve kentsel dönüşüm yasası ile başlayacak.Komisyon Başkanı Adil Karaismailoğlu, TBMM'nin yeni yasama yılında komisyon gündeminde yer alacak düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.“Deprem ve Kentsel Dönüşüm Yasası”nın önemli bir noktaya geldiğini anlatan Karaismailoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanımız da vardı, bir toplantı yaptık. Deprem, 6 Şubat depremlerinden sonra gündemimizin birinci maddesi oldu. Burada bu işi hızlandırmamız gerekiyor. Kentsel dönüşümün ve depreme dirençli yapıların mutlaka yapılması gerekiyor. Riskli yapıları bir an önce dönüştürmemiz gerekiyor. Onun için düzenleyici tedbirleri alıp hızlandırmak için yasa hazırlıyoruz. O kanunla birlikte bu işler çok daha hızlanacak” şeklinde konuştu.Karaismailoğlu, mevzuata uygun yapıların depremden sapasağlam çıktığına, bu nedenle söz konusu yapıların örnek alınması gerektiğine işaret ederek, "Bunların çoğu kamu binası, TOKİ binası. Yasal altyapıyı oluşturup bunlar gibi sağlam bina dışında yapı yapılmaması gerektiğini milletimizin öğrenmesini sağlayacağız" dedi.Uzun vadeli krediler yoldaAdil Karaismailoğlu, deprem açısından riskli bütün illerde kentsel dönüşümü teşvik edecek düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirterek, “Vatandaşı teşvik edecek, gerek hibe gerek uzun vadeli kredilerle ilgili düzenlemeler de olacak. Yasal olarak depreme dirençli yapılar için gereken düzenleme önce Komisyonumuza gelecek, tartışılacak, daha sonra Meclis gündeminde son halini aldıktan sonra inşallah kanunlaşacak” şeklinde konuştu.TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Komisyonun üç ayrı bakanlığın sahasındaki konularda yasal düzenlemeler üzerinde çalışacağına dikkati çekerek, bu çalışmaları tüm milletvekilleriyle ortak bir konsensüs oluşturarak yapma temennisinde bulundu.Airbnb ve apart daire düzenlemesiTurizm sektörünün önünün açılması gerektiğini de belirten Karaismailoğlu, “Turizm sektöründeki yatırımları teşvik etmek, korumak, öte yandan Airbnb ve apart daire kiralama gibi kayıtsız hizmetlere yönelik düzenleme yapmak lazım. Tamamen kanunlara uygun, vergisini veren, her türlü altyapısı, sorumluluğu olan turizm tesisleri varken bir tarafta karanlık ve farklı amaçlarla kullanılan yapıları düzene sokmak gerekiyor. Bunun için çalışma yapıyoruz. İnşallah o da yeni yasama yılına yetişecek. Vergi mükellefi olunması konusunu çalışıyoruz ama biraz daha tartışılması gerekiyor. Kaliteli turizm tesislerimiz, otellerimiz, vergisini ve sorumluluklarını yerine getiren tesislerimiz varken yasa dışı farklı uygulamalar üzerinden yapılan turizm ticaretinin önünü kapatmak lazım” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230923/ev-sahibi-ve-kiracilari-ilgilendiriyor-yuzde-25-kira-siniri-kalkacak-mi-1075700691.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

airbnb, kiralama, apartman