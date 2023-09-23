https://sputniknews.com.tr/20230923/ev-sahibi-ve-kiracilari-ilgilendiriyor-yuzde-25-kira-siniri-kalkacak-mi-1075700691.html

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Yüzde 25 kira sınırı kalkacak mı?

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Yüzde 25 kira sınırı kalkacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Kira artışlarının yüzde 25’i geçmemesi, kira uyuşmazlıklarının arabulucuya gitmesi gibi bu tür tedbirler geçici... 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T11:20+0300

2023-09-23T11:20+0300

2023-09-23T11:20+0300

türkiye

kira

kira bedeli

mehmet şimşek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira artışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kira artışlarının yüzde 25’i geçmemesi, kira uyuşmazlıklarının arabulucuya gitmesi gibi uygulamalarla vatandaşların korunmasının amaçlandığını dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:"Enflasyonla mücadele ve kiralardaki fahiş artışların önüne geçmek üzere, konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacak."Bu açıklamayı değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şu ifadeleri kullandı:"Yüzde 25 sınırının kaldırılması beklenen bir gerçektir. Şöyle özetleyebiliriz: Gayrimenkul sektörü pandemi döneminden itibaren yaşadığı üretim eksikliğini derin bir şekilde hissetmeye devam ediyor. Gerek artan maliyetler gerekse de finansmana erişimdeki problemler gayrimenkule erişimi gittikçe zorlaştırdı. İster istemez de aslında insanların daha yoğun bir şekilde kiralık dairelere talebi gerçekleşti."Milliyet'in aktardığına göre Özelmacıklı, "Gerek şubatta yaşadığımız deprem felaketi, kentsel dönüşüm gibi ihtiyaçlar son dönemde üniversite öğrencilerinin ihtiyaçları fiyatları önemli bir derecede birçok şehirde artırdı. Tabi ekonomi ile ilgili kısma baktığımızda aslında bunun önemli nedeninin bozulan ekonomik denge olduğunu söylemek lazım. Zaten yüzde 25 kira sınırlaması ekonomik gerçeklerle de örtüşmüyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230921/resmi-gazetede-yayimlandi-yeni-avukatlik-asgari-ucret-tarifesi-1075641906.html

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kira, kira bedeli, mehmet şimşek