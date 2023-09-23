https://sputniknews.com.tr/20230923/ev-sahibi-ve-kiracilari-ilgilendiriyor-yuzde-25-kira-siniri-kalkacak-mi-1075700691.html
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Yüzde 25 kira sınırı kalkacak mı?
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Yüzde 25 kira sınırı kalkacak mı?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Kira artışlarının yüzde 25’i geçmemesi, kira uyuşmazlıklarının arabulucuya gitmesi gibi bu tür tedbirler geçici... 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T11:20+0300
2023-09-23T11:20+0300
2023-09-23T11:20+0300
türkiye
kira
kira bedeli
mehmet şimşek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075068491_2:0:864:485_1920x0_80_0_0_4e647bb12acb88356f5a753d55305a49.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira artışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kira artışlarının yüzde 25’i geçmemesi, kira uyuşmazlıklarının arabulucuya gitmesi gibi uygulamalarla vatandaşların korunmasının amaçlandığını dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:"Enflasyonla mücadele ve kiralardaki fahiş artışların önüne geçmek üzere, konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacak."Bu açıklamayı değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şu ifadeleri kullandı:"Yüzde 25 sınırının kaldırılması beklenen bir gerçektir. Şöyle özetleyebiliriz: Gayrimenkul sektörü pandemi döneminden itibaren yaşadığı üretim eksikliğini derin bir şekilde hissetmeye devam ediyor. Gerek artan maliyetler gerekse de finansmana erişimdeki problemler gayrimenkule erişimi gittikçe zorlaştırdı. İster istemez de aslında insanların daha yoğun bir şekilde kiralık dairelere talebi gerçekleşti."Milliyet'in aktardığına göre Özelmacıklı, "Gerek şubatta yaşadığımız deprem felaketi, kentsel dönüşüm gibi ihtiyaçlar son dönemde üniversite öğrencilerinin ihtiyaçları fiyatları önemli bir derecede birçok şehirde artırdı. Tabi ekonomi ile ilgili kısma baktığımızda aslında bunun önemli nedeninin bozulan ekonomik denge olduğunu söylemek lazım. Zaten yüzde 25 kira sınırlaması ekonomik gerçeklerle de örtüşmüyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230921/resmi-gazetede-yayimlandi-yeni-avukatlik-asgari-ucret-tarifesi-1075641906.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075068491_109:0:756:485_1920x0_80_0_0_448e1136760b64a4fdabbc899c7f38a2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kira, kira bedeli, mehmet şimşek
kira, kira bedeli, mehmet şimşek
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Yüzde 25 kira sınırı kalkacak mı?
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Kira artışlarının yüzde 25’i geçmemesi, kira uyuşmazlıklarının arabulucuya gitmesi gibi bu tür tedbirler geçici nitelikte olup vatandaşlarımızı korumayı amaçlamaktadır” açıklamasında bulundu. Peki Temmuz 2024'te sona erecek olan kirada yüzde 25 artış uygulaması uzatılacak mı?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira artışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kira artışlarının yüzde 25’i geçmemesi, kira uyuşmazlıklarının arabulucuya gitmesi gibi uygulamalarla vatandaşların korunmasının amaçlandığını dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:
"Enflasyonla mücadele ve kiralardaki fahiş artışların önüne geçmek üzere, konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacak."
Bu açıklamayı değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şu ifadeleri kullandı:
"Yüzde 25 sınırının kaldırılması beklenen bir gerçektir. Şöyle özetleyebiliriz: Gayrimenkul sektörü pandemi döneminden itibaren yaşadığı üretim eksikliğini derin bir şekilde hissetmeye devam ediyor. Gerek artan maliyetler gerekse de finansmana erişimdeki problemler gayrimenkule erişimi gittikçe zorlaştırdı. İster istemez de aslında insanların daha yoğun bir şekilde kiralık dairelere talebi gerçekleşti."
Milliyet'in aktardığına göre Özelmacıklı, "Gerek şubatta yaşadığımız deprem felaketi, kentsel dönüşüm gibi ihtiyaçlar son dönemde üniversite öğrencilerinin ihtiyaçları fiyatları önemli bir derecede birçok şehirde artırdı. Tabi ekonomi ile ilgili kısma baktığımızda aslında bunun önemli nedeninin bozulan ekonomik denge olduğunu söylemek lazım. Zaten yüzde 25 kira sınırlaması ekonomik gerçeklerle de örtüşmüyor" dedi.