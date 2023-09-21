https://sputniknews.com.tr/20230921/resmi-gazetede-yayimlandi-yeni-avukatlik-asgari-ucret-tarifesi-1075641906.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni avukatlık asgari ücret tarifesi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni avukatlık asgari ücret tarifesi
Avukatlık asgari ücret tarifesi yeniden belirlendi. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T06:54+0300
2023-09-21T06:54+0300
2023-09-21T06:56+0300
türkiye
avukat
resmi gazete
asgari ücret
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Yeni avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni belirlenen tarifeye göre, büroda sözlü danışma ücreti ilk bir saate kadar 2 bin 300 lira olarak uygulanacak.Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlemesi 3 bin 600 lira olarak fiyatlanacak. Kira sözleşmesi, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi vasiyetname gibi benzeri belgelerin hazırlanması için avukatlara 19 bin lira ücret ödenecek.Tüketici mahkemelerinde kredi taksit veya faizinin uyarlanması davaları için avukatlık ücreti 8 bin 700 lira, tahliyeye ilişkin icra takiplerinin ücreti ise 7 bin 400 lira oldu.Bu arada arabuluculuk, uzlaştırma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücreti de güncellendi.
https://sputniknews.com.tr/20230920/alkol-ve-tutun-mamulleri-satis-yasaginin-kapsami-genisletildi-1075615066.html
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avukat, resmi gazete, asgari ücret
avukat, resmi gazete, asgari ücret
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni avukatlık asgari ücret tarifesi
06:54 21.09.2023 (güncellendi: 06:56 21.09.2023) Abone ol
Avukatlık asgari ücret tarifesi yeniden belirlendi. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni belirlenen tarifeye göre, büroda sözlü danışma ücreti ilk bir saate kadar 2 bin 300 lira olarak uygulanacak.
Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlemesi 3 bin 600 lira olarak fiyatlanacak. Kira sözleşmesi, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi vasiyetname gibi benzeri belgelerin hazırlanması için avukatlara 19 bin lira ücret ödenecek.
Tüketici mahkemelerinde kredi taksit veya faizinin uyarlanması davaları için avukatlık ücreti 8 bin 700 lira, tahliyeye ilişkin icra takiplerinin ücreti ise 7 bin 400 lira oldu.
Bu arada arabuluculuk, uzlaştırma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücreti de güncellendi.