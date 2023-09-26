https://sputniknews.com.tr/20230926/ukrayna-vaat-edilen-abrams-tanklarinin-yarisindan-azini-aldi-1075771213.html
Ukrayna vaat edilen Abrams tanklarının yarısından azını aldı
Ukrayna vaat edilen Abrams tanklarının yarısından azını aldı
Almanya ile birlikte birçok Batı ülkesinin Ukrayna'ya tank göndermesi sonrası Kiev’e Abrams tanklarını sevk etmeyi kabul eden ABD’nin, şu ana kadar daha önce... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T16:49+0300
2023-09-26T16:49+0300
2023-09-26T16:49+0300
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ABD merkezli Washington Post'un kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kiev’in daha önce Washington tarafından vaat edilen Abrams tanklarının yarısından azını teslim aldığı belirtilirken, adı açıklanmayan bir Ukraynalı askeri yetkiliye atıfta bulunan gazete, bugüne kadar beklenen M1 Abrams tanklarının yalnızca yarısından azına kavuştuğunu aktardı.Yakın zamanda New York Times gazetesi, daha önce iki ABD Savunma Bakanlığı yetkilisine atıfta bulunarak 8 ila 10 adet tankın teslim edilmesinin muhtemel olduğunu bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230925/abd-savunma-bakanligi-ilk-abrams-tanklari-ukraynaya-ulastirildi-1075750795.html
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abrams, abrams tankı, ukrayna, ukrayna krizi, tank
abrams, abrams tankı, ukrayna, ukrayna krizi, tank
Ukrayna vaat edilen Abrams tanklarının yarısından azını aldı
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Almanya ile birlikte birçok Batı ülkesinin Ukrayna'ya tank göndermesi sonrası Kiev’e Abrams tanklarını sevk etmeyi kabul eden ABD’nin, şu ana kadar daha önce vaat ettiği sayının yarısından azını gönderdiği açıklandı.
ABD merkezli Washington Post'un kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kiev’in daha önce Washington tarafından vaat edilen Abrams tanklarının yarısından azını teslim aldığı belirtilirken, adı açıklanmayan bir Ukraynalı askeri yetkiliye atıfta bulunan gazete, bugüne kadar beklenen M1 Abrams tanklarının yalnızca yarısından azına kavuştuğunu aktardı.
Yakın zamanda New York Times gazetesi, daha önce iki ABD Savunma Bakanlığı yetkilisine atıfta bulunarak 8 ila 10 adet tankın teslim edilmesinin muhtemel olduğunu bildirmişti.