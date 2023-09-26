https://sputniknews.com.tr/20230926/ukrayna-2029dan-once-avrupa-birligine-katilamamayacak-1075775985.html

'Ukrayna 2029'dan önce Avrupa Birliği'ne katılamamayacak'

'Ukrayna 2029'dan önce Avrupa Birliği'ne katılamamayacak'

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Katarina Barley yaptığı açıklamada Ukrayna'nın 2029'dan önce Avrupa Birliği'ne katılmayacağını belirtti. 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T17:52+0300

2023-09-26T17:52+0300

2023-09-26T17:52+0300

ukrayna krizi

ukrayna

avrupa birliği

avrupa parlamentosu (ap)

katarina barley

sdp

sosyal demokrat parti (sdp)

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Almanya Sosyal Demokrat Partisi'ni (SPD) temsilen Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Katharina Barley, Ukrayna'nın 2029'a kadar AB'ye katılma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Basına verdiği demeçte Barley, "Anladığım kadarıyla müzakereler devam ediyor, ancak fiili girişin gerçekleşmesi kesinlikle uzun zaman alacak" dedi ve Ukrayna'nın, bu yılki seçimlerden sonra başlayacak ve 2029 yılına kadar sürecek olan Avrupa Parlamentosu'nun bir sonraki toplantısında AB üyesi olması pek olası görünmediğinin altını çizdi.Barley açıklamasında aday ülkelerin AB üyeliği için net kriterler olduğunu ve Ukrayna'nın şu anda bu kriterlerin hiçbirini karşılamadığını belirterek sözlerine, "Sadece Ukrayna'yı değil, aynı zamanda bu ülkeyi kabul edecek Avrupa Birliği'ni de düşünmek zorundayız" şeklinde devam etti.Ukrayna'nın büyük bir tarım sektörüne sahip olduğunu belirten Barley, bu durumun Avrupa Birliği'inn tarımsal sübvansiyon sistemi için sorun yaratacağını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230829/avrupa-birligi-icinde-ukraynaya-yardim-konusunda-anlasmazliklar-ortaya-cikti-1075028393.html

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ukrayna, avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), katarina barley, sdp, sosyal demokrat parti (sdp)