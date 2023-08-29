https://sputniknews.com.tr/20230829/avrupa-birligi-icinde-ukraynaya-yardim-konusunda-anlasmazliklar-ortaya-cikti-1075028393.html
Avrupa Birliği içinde Ukrayna'ya yardım konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıktı
Avrupa Birliği içinde Ukrayna'ya yardım konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıktı
Financial Times gazetesi, Avrupa Birliği’nin bütçesinin 2021-2027 döneminde 86 milyar euro artırılması konusunda Brüksel'in artan giderleri ve devlet... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T21:17+0300
2023-08-29T21:17+0300
2023-08-29T21:17+0300
dünya
ab
ab
avrupa birliği
avrupa birliği
euro
financial times
the financial times (ft)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1d/1060518342_0:0:3319:1867_1920x0_80_0_0_3779f06d1a77c74ad19b02f4a012b2ac.jpg
Gazetenin bu konuda yapılan görüşmelere yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Avrupa Birliği’nin (AB) bütçesinin 2021-2027 döneminde 86 milyar euro artırılması konusunda Brüksel'in artan giderleri ve devlet bütçelerindeki açık nedeniyle üye ülkeleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar, Ukrayna'ya yönelik mali destek için tehdit oluşturuyor.Habere göre, Brüksel'in ‘Ukrayna'ya dört yıllık desteğin de yer alacağı AB bütçesi üzerindeki yükü azaltmayı amaçlayan toplam 86 milyar euroluk ek finansman’ talepleri, üye ülkeleri böldü ve (giderleri) kısma çağrılarına dönüştü.AB, önümüzdeki dört yıl içinde Ukrayna’ya silah tedariki ve askeri eğitim de dahil olmak üzere 20 milyar euroluk bir askeri destek planı hazırlıyor, bu plan muhtemelen Avrupa Barış Fonu üzerinden uygulanacak. Daha önce bildirildiği üzere bu fondan elde edilen paralar, AB ülkelerinin Kiev için silah, mühimmat ve askeri teçhizat yedek parça satın alma maliyetlerini kısmen karşılamanın yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine personel eğitimi için kullanılacak.66 milyar euroluk kısım, AB ortak kredilerinin beklenmedik derecede yüksek faiz giderlerini karşılamaya yönelik yaklaşık 19 milyar euroyu, memur maaşlarının artırılması da dahil olmak üzere idari giderlerin artırılmasına yönelik yaklaşık 2 milyar euroyu içeriyor. Göçün artması ve AB üyesi olmayan ülkelere yönelik finansmanla ilgili projelere 15 milyar, bloğun yeni inovasyon fonu gibi girişimlerine ise 10 milyar euro harcanması öngörülüyor.Brüksel'in giderek büyüyen mali hırslarına karşı ‘direnişe’, faiz oranlarının yükselmesi ve maaşlar ile ilgili talepler nedeniyle ulusal bütçeler ile ilgili ‘kemer sıkma’ yükünün Brüksel tarafından üstlenilmesi gerektiğini savunan Almanya ve Hollanda gibi ülkeler öncülük etti.Gazeteye konuşan AB’den üst düzey bir diplomatlar, “Zaman (bu tür giderlerin artırılması için) uygun değil. Hükümetler zor kararlar almak durumunda kalıyor ve şimdi Brüksel onlardan daha da fazla katkıda bulunmalarını istiyor” dedi ve ekledi:AB’ye üye olan birçok devlete göre, ek finansman paketinin birkaç unsuru, AB bütçesinin yönetimindeki iç sorunların bir sonucudur ve bu nedenle ek fonları hak etmiyor.
ab
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1d/1060518342_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6febed6fc68e8aded339eff1eed080dd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ab, ab, avrupa birliği, avrupa birliği, euro, financial times, the financial times (ft)
ab, ab, avrupa birliği, avrupa birliği, euro, financial times, the financial times (ft)
Avrupa Birliği içinde Ukrayna'ya yardım konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıktı
Abone ol
Financial Times gazetesi, Avrupa Birliği’nin bütçesinin 2021-2027 döneminde 86 milyar euro artırılması konusunda Brüksel'in artan giderleri ve devlet bütçelerindeki açık nedeniyle üye ülkeleri arasında yaşanan anlaşmazlıkların Ukrayna'ya yönelik mali destek için tehdit oluşturduğunu yazdı.
Gazetenin bu konuda yapılan görüşmelere yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Avrupa Birliği’nin (AB) bütçesinin 2021-2027 döneminde 86 milyar euro artırılması konusunda Brüksel'in artan giderleri ve devlet bütçelerindeki açık nedeniyle üye ülkeleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar, Ukrayna'ya yönelik mali destek için tehdit oluşturuyor.
Habere göre, Brüksel'in ‘Ukrayna'ya dört yıllık desteğin de yer alacağı AB bütçesi üzerindeki yükü azaltmayı amaçlayan toplam 86 milyar euroluk ek finansman’ talepleri, üye ülkeleri böldü ve (giderleri) kısma çağrılarına dönüştü.
AB, önümüzdeki dört yıl içinde Ukrayna’ya silah tedariki ve askeri eğitim de dahil olmak üzere 20 milyar euroluk bir askeri destek planı hazırlıyor, bu plan muhtemelen Avrupa Barış Fonu üzerinden uygulanacak. Daha önce bildirildiği üzere bu fondan elde edilen paralar, AB ülkelerinin Kiev için silah, mühimmat ve askeri teçhizat yedek parça satın alma maliyetlerini kısmen karşılamanın yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine personel eğitimi için kullanılacak.
66 milyar euroluk kısım, AB ortak kredilerinin beklenmedik derecede yüksek faiz giderlerini karşılamaya yönelik yaklaşık 19 milyar euroyu, memur maaşlarının artırılması da dahil olmak üzere idari giderlerin artırılmasına yönelik yaklaşık 2 milyar euroyu içeriyor. Göçün artması ve AB üyesi olmayan ülkelere yönelik finansmanla ilgili projelere 15 milyar, bloğun yeni inovasyon fonu gibi girişimlerine ise 10 milyar euro harcanması öngörülüyor.
Brüksel'in giderek büyüyen mali hırslarına karşı ‘direnişe’, faiz oranlarının yükselmesi ve maaşlar ile ilgili talepler nedeniyle ulusal bütçeler ile ilgili ‘kemer sıkma’ yükünün Brüksel tarafından üstlenilmesi gerektiğini savunan Almanya ve Hollanda gibi ülkeler öncülük etti.
Gazeteye konuşan AB’den üst düzey bir diplomatlar, “Zaman (bu tür giderlerin artırılması için) uygun değil. Hükümetler zor kararlar almak durumunda kalıyor ve şimdi Brüksel onlardan daha da fazla katkıda bulunmalarını istiyor” dedi ve ekledi:
“Dürüst olmak gerekirse, ‘Brüksel'in Avrupa Komisyonu üyelerinin maaşlarını enflasyona uygun şekilde artırmak için paramıza ihtiyacı var’ ifadesi, ulusal liderler için en iyi iç siyasi platform değil.”
AB’ye üye olan birçok devlete göre, ek finansman paketinin birkaç unsuru, AB bütçesinin yönetimindeki iç sorunların bir sonucudur ve bu nedenle ek fonları hak etmiyor.