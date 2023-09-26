https://sputniknews.com.tr/20230926/spor-aletine-sikisan-genci-itfaiye-kurtardi-1075769992.html

Kafası spor aletine sıkışan genci itfaiye kurtardı

Kafası spor aletine sıkışan genci itfaiye kurtardı

Bursa’da parkta spor aletlerine sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı. 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T12:19+0300

2023-09-26T12:19+0300

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yaşam

itfaiye

genç

spor salonu

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Parkta arkadaşlarıyla spor yapan genç, bilinmeyen bir sebeple başını spor aletlerinin korumalarına sıkıştırdı. Birkaç deneme yapmasına rağmen başını kurtaramayan gencin arkadaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa ürede olay yerine gelerek, demir makası ile aleti kesti. Amatör sporcu gencin kafası demir korkuluklardan çıkarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230720/taksimde-kopegin-ayaklari-yuruyen-merdivene-sikisti-1073743651.html

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itfaiye, genç, spor salonu