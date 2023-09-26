https://sputniknews.com.tr/20230926/spor-aletine-sikisan-genci-itfaiye-kurtardi-1075769992.html
Kafası spor aletine sıkışan genci itfaiye kurtardı
Kafası spor aletine sıkışan genci itfaiye kurtardı
Bursa’da parkta spor aletlerine sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T12:19+0300
2023-09-26T12:19+0300
2023-09-26T12:20+0300
yaşam
itfaiye
genç
spor salonu
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Parkta arkadaşlarıyla spor yapan genç, bilinmeyen bir sebeple başını spor aletlerinin korumalarına sıkıştırdı. Birkaç deneme yapmasına rağmen başını kurtaramayan gencin arkadaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa ürede olay yerine gelerek, demir makası ile aleti kesti. Amatör sporcu gencin kafası demir korkuluklardan çıkarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230720/taksimde-kopegin-ayaklari-yuruyen-merdivene-sikisti-1073743651.html
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itfaiye, genç, spor salonu
itfaiye, genç, spor salonu
Kafası spor aletine sıkışan genci itfaiye kurtardı
12:19 26.09.2023 (güncellendi: 12:20 26.09.2023) Abone ol
Bursa’da parkta spor aletlerine sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı.
Parkta arkadaşlarıyla spor yapan genç, bilinmeyen bir sebeple başını spor aletlerinin korumalarına sıkıştırdı. Birkaç deneme yapmasına rağmen başını kurtaramayan gencin arkadaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa ürede olay yerine gelerek, demir makası ile aleti kesti. Amatör sporcu gencin kafası demir korkuluklardan çıkarıldı.