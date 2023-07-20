https://sputniknews.com.tr/20230720/taksimde-kopegin-ayaklari-yuruyen-merdivene-sikisti-1073743651.html
Taksim’de köpeğin ayakları yürüyen merdivene sıkıştı
Taksim’de köpeğin ayakları yürüyen merdivene sıkıştı
Taksim’de sahibiyle birlikte yürüyen köpeğin ayakları yürüyen merdivene sıkıştı. Vatandaşlar ve güvenlik görevlilerinin çabasıyla kurtarılan köpek veterinere... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T09:59+0300
2023-07-20T09:59+0300
2023-07-20T09:59+0300
yaşam
taksim
köpek
yürüyen merdiven
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/14/1073743483_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_e3c6baa71a9e83a11dc4d446e0bd433c.jpg
Taksim’de bir kişi köpeğiyle birlikte metrodan indikten sonra yürüyen merdivenleri kullanarak dışarı çıkmak istedi. Bu sırada köpeğin arka ayakları merdivene sıkıştı. Köpeğin yardımına çevredeki vatandaşlar daha sonra güvenlik görevlileri koştu. Tepki gösterildiGüvenlik görevlileri ve çevredeki vatandaşların uzun süreli uğraşı sonucu köpek kurtarıldı. 2 arka ayağı yaralanan köpek veterinere götürüldü. Öte yandan vatandaşlar kadına, yürüyen merdivenleri kullanırken köpeği kucağına almadığı için tepki gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20230105/taksim-metrosunda-yolcu-raylara-dustu-1065408391.html
taksim
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/14/1073743483_115:0:864:562_1920x0_80_0_0_016f8658afd73956f42aa9336d8535ea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
taksim, köpek, yürüyen merdiven
taksim, köpek, yürüyen merdiven
Taksim’de köpeğin ayakları yürüyen merdivene sıkıştı
Abone ol
Taksim’de sahibiyle birlikte yürüyen köpeğin ayakları yürüyen merdivene sıkıştı. Vatandaşlar ve güvenlik görevlilerinin çabasıyla kurtarılan köpek veterinere götürüldü.
Taksim’de bir kişi köpeğiyle birlikte metrodan indikten sonra yürüyen merdivenleri kullanarak dışarı çıkmak istedi. Bu sırada köpeğin arka ayakları merdivene sıkıştı. Köpeğin yardımına çevredeki vatandaşlar daha sonra güvenlik görevlileri koştu.
Tepki gösterildi
Güvenlik görevlileri ve çevredeki vatandaşların uzun süreli uğraşı sonucu köpek kurtarıldı. 2 arka ayağı yaralanan köpek veterinere götürüldü.
Öte yandan vatandaşlar kadına, yürüyen merdivenleri kullanırken köpeği kucağına almadığı için tepki gösterdi.