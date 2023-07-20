https://sputniknews.com.tr/20230720/taksimde-kopegin-ayaklari-yuruyen-merdivene-sikisti-1073743651.html

Taksim’de köpeğin ayakları yürüyen merdivene sıkıştı

Taksim’de köpeğin ayakları yürüyen merdivene sıkıştı

Taksim’de sahibiyle birlikte yürüyen köpeğin ayakları yürüyen merdivene sıkıştı. Vatandaşlar ve güvenlik görevlilerinin çabasıyla kurtarılan köpek veterinere... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T09:59+0300

2023-07-20T09:59+0300

2023-07-20T09:59+0300

yaşam

taksim

köpek

yürüyen merdiven

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Taksim’de bir kişi köpeğiyle birlikte metrodan indikten sonra yürüyen merdivenleri kullanarak dışarı çıkmak istedi. Bu sırada köpeğin arka ayakları merdivene sıkıştı. Köpeğin yardımına çevredeki vatandaşlar daha sonra güvenlik görevlileri koştu. Tepki gösterildiGüvenlik görevlileri ve çevredeki vatandaşların uzun süreli uğraşı sonucu köpek kurtarıldı. 2 arka ayağı yaralanan köpek veterinere götürüldü. Öte yandan vatandaşlar kadına, yürüyen merdivenleri kullanırken köpeği kucağına almadığı için tepki gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20230105/taksim-metrosunda-yolcu-raylara-dustu-1065408391.html

taksim

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taksim, köpek, yürüyen merdiven