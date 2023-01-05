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Taksim metrosunda yolcu raylara düştü
Taksim metrosunda yolcu raylara düştü
Taksim metro istasyonunda bir kişinin raylara düşmesi nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
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M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonunda bir kişi dengesini kaybederek raylara düştü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, raylara düşen ve ismi Mustafa S. olduğu öğrenilen kişiyi düştüğü yerden çıkardı. Bu sırada istasyonun güvenlik görevlileri, metro vatmanına haber vererek beklemesini bildirdi.Sağlık ekiplerine teslim edilen ve yara almayan Mustafa S, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.Olay nedeniyle kısa süreli aksama yaşanan metro seferleri normale döndü.
https://sputniknews.com.tr/20230102/imamoglu-bizden-onceki-25-yil-boyunca-yillik-metro-imalatinin-25-katinin-da-ustune-ciktik-1065303802.html
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türkiye, metro, ibb, taksim, istanbul
türkiye, metro, ibb, taksim, istanbul

Taksim metrosunda yolcu raylara düştü

11:15 05.01.2023
© AA / Mehmet Ali Derdiyok Bağcılar'da "Mahmutbey Metro İstasyonu'na bomba koydum" şeklinde asılsız ihbarda bulunan kişi gözaltına alındı.
Bağcılar'da Mahmutbey Metro İstasyonu'na bomba koydum şeklinde asılsız ihbarda bulunan kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© AA / Mehmet Ali Derdiyok
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Taksim metro istasyonunda bir kişinin raylara düşmesi nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.
M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonunda bir kişi dengesini kaybederek raylara düştü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, raylara düşen ve ismi Mustafa S. olduğu öğrenilen kişiyi düştüğü yerden çıkardı. Bu sırada istasyonun güvenlik görevlileri, metro vatmanına haber vererek beklemesini bildirdi.
Sağlık ekiplerine teslim edilen ve yara almayan Mustafa S, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay nedeniyle kısa süreli aksama yaşanan metro seferleri normale döndü.
Ekrem İmamoğlu metro - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
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