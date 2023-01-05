https://sputniknews.com.tr/20230105/taksim-metrosunda-yolcu-raylara-dustu-1065408391.html
Taksim metrosunda yolcu raylara düştü
Taksim metrosunda yolcu raylara düştü
Taksim metro istasyonunda bir kişinin raylara düşmesi nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T11:15+0300
2023-01-05T11:15+0300
2023-01-05T11:15+0300
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M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonunda bir kişi dengesini kaybederek raylara düştü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, raylara düşen ve ismi Mustafa S. olduğu öğrenilen kişiyi düştüğü yerden çıkardı. Bu sırada istasyonun güvenlik görevlileri, metro vatmanına haber vererek beklemesini bildirdi.Sağlık ekiplerine teslim edilen ve yara almayan Mustafa S, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.Olay nedeniyle kısa süreli aksama yaşanan metro seferleri normale döndü.
https://sputniknews.com.tr/20230102/imamoglu-bizden-onceki-25-yil-boyunca-yillik-metro-imalatinin-25-katinin-da-ustune-ciktik-1065303802.html
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türkiye, metro, ibb, taksim, istanbul
türkiye, metro, ibb, taksim, istanbul
Taksim metrosunda yolcu raylara düştü
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Taksim metro istasyonunda bir kişinin raylara düşmesi nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.
M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonunda bir kişi dengesini kaybederek raylara düştü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, raylara düşen ve ismi Mustafa S. olduğu öğrenilen kişiyi düştüğü yerden çıkardı. Bu sırada istasyonun güvenlik görevlileri, metro vatmanına haber vererek beklemesini bildirdi.
Sağlık ekiplerine teslim edilen ve yara almayan Mustafa S, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay nedeniyle kısa süreli aksama yaşanan metro seferleri normale döndü.