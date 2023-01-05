https://sputniknews.com.tr/20230105/taksim-metrosunda-yolcu-raylara-dustu-1065408391.html

Taksim metrosunda yolcu raylara düştü

Taksim metrosunda yolcu raylara düştü

Taksim metro istasyonunda bir kişinin raylara düşmesi nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

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taksim

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M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonunda bir kişi dengesini kaybederek raylara düştü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, raylara düşen ve ismi Mustafa S. olduğu öğrenilen kişiyi düştüğü yerden çıkardı. Bu sırada istasyonun güvenlik görevlileri, metro vatmanına haber vererek beklemesini bildirdi.Sağlık ekiplerine teslim edilen ve yara almayan Mustafa S, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.Olay nedeniyle kısa süreli aksama yaşanan metro seferleri normale döndü.

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