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https://sputniknews.com.tr/20230926/shakiraya-vergi-kacakligindan-yeni-dava-1075782271.html
Shakira'ya 'vergi kaçaklığı'ndan yeni dava
Shakira'ya 'vergi kaçaklığı'ndan yeni dava
İspanya'da savcılık, "Shakira" lakaplı Kolombiyalı şarkıcı Isabel Mebarak Ripoll hakkında vergi kaçırma iddiasıyla yeni bir suçlamada bulundu. Shakira hakkında... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T20:22+0300
2023-09-26T20:22+0300
yaşam
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İspanya'da savcılık, Kolombiyalı şarkıcı Shakira'yı vergi kaçırmakla suçladı.Ülkede yaşadığı dönemle bağlantılı olarak 2012-2014 yılları arasında 6 farklı suçla Maliyeden 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan ve Barselona İl Mahkemesi'nde 20 Kasım'da davası başlayacak Shakira hakkında yeni bir vergi kaçırma suçlaması yapıldı.Savcılık, Kolombiyalı şarkıcının 2018 yılında gelir ve mal varlığı vergilerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla ilgili soruşturmasını tamamlayarak, o dönemde Shakira'nın İspanya Maliyesi'nden 5,3 milyon euro vergi kaçırdığına yönelik bir suçlama yöneltti.Savcılık, ikinci suçlamayla ilgili olarak Shakira'ya şu anda ikamet ettiği Miami'den video konferans yöntemiyle ifade verme olanağı tanıdı.Diğer yandan eski futbolcu Gerard Pique ile birlikte Barselona'da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak 2012, 2013 ve 2014 yıllarında gelir ve mal vergilerinde usulsüzlük yaparak 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın, 8 yıl 2 aya kadar hapis ve 23,8 milyon euro para cezaları talep edilen davası 20 Kasım'da başlayacak.Toplamda 12 duruşmanın olması ve 14 Aralık'ta sonuçlanması öngörülen davada, 200'ye yakın kişinin ismi şahit olarak yazıldı.Shakira, 183 günden fazla İspanya'da yaşadığı için bu ülke yasalarına göre vergi mükellefi olmuştu.Savcılığa göre, Shakira, İspanya'da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesinden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktardı.Kolombiyalı şarkıcı avukatı aracılığıyla yürütülen ön görüşmelerde Maliye ile anlaşmayı kabul etmeyip, suçlamaları reddederek, dava yolunu tercih etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230720/shakira-hakkinda-yeni-vergi-dolandiriciligi-sorusturmasi--1073763641.html
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shakira, avrupa, barselona, dava

Shakira'ya 'vergi kaçaklığı'ndan yeni dava

20:22 26.09.2023
© Sputnik / Владимир Песня"Shakira" lakaplı Kolombiyalı şarkıcı Isabel Mebarak Ripoll
Shakira lakaplı Kolombiyalı şarkıcı Isabel Mebarak Ripoll - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
© Sputnik / Владимир Песня
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İspanya'da savcılık, "Shakira" lakaplı Kolombiyalı şarkıcı Isabel Mebarak Ripoll hakkında vergi kaçırma iddiasıyla yeni bir suçlamada bulundu. Shakira hakkında 8 yıldan fazla hapis talep edilen dava, Barselona İl Mahkemesi'nde 20 Kasım'da başlayacak.
İspanya'da savcılık, Kolombiyalı şarkıcı Shakira'yı vergi kaçırmakla suçladı.
Ülkede yaşadığı dönemle bağlantılı olarak 2012-2014 yılları arasında 6 farklı suçla Maliyeden 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan ve Barselona İl Mahkemesi'nde 20 Kasım'da davası başlayacak Shakira hakkında yeni bir vergi kaçırma suçlaması yapıldı.
Savcılık, Kolombiyalı şarkıcının 2018 yılında gelir ve mal varlığı vergilerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla ilgili soruşturmasını tamamlayarak, o dönemde Shakira'nın İspanya Maliyesi'nden 5,3 milyon euro vergi kaçırdığına yönelik bir suçlama yöneltti.
Savcılık, ikinci suçlamayla ilgili olarak Shakira'ya şu anda ikamet ettiği Miami'den video konferans yöntemiyle ifade verme olanağı tanıdı.
Diğer yandan eski futbolcu Gerard Pique ile birlikte Barselona'da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak 2012, 2013 ve 2014 yıllarında gelir ve mal vergilerinde usulsüzlük yaparak 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın, 8 yıl 2 aya kadar hapis ve 23,8 milyon euro para cezaları talep edilen davası 20 Kasım'da başlayacak.
Toplamda 12 duruşmanın olması ve 14 Aralık'ta sonuçlanması öngörülen davada, 200'ye yakın kişinin ismi şahit olarak yazıldı.
Shakira, 183 günden fazla İspanya'da yaşadığı için bu ülke yasalarına göre vergi mükellefi olmuştu.
Savcılığa göre, Shakira, İspanya'da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesinden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktardı.
Kolombiyalı şarkıcı avukatı aracılığıyla yürütülen ön görüşmelerde Maliye ile anlaşmayı kabul etmeyip, suçlamaları reddederek, dava yolunu tercih etmişti.
Shakira - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
YAŞAM
Shakira hakkında yeni vergi dolandırıcılığı soruşturması
20 Temmuz, 15:17
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