https://sputniknews.com.tr/20230720/shakira-hakkinda-yeni-vergi-dolandiriciligi-sorusturmasi--1073763641.html

Shakira hakkında yeni vergi dolandırıcılığı soruşturması

Shakira hakkında yeni vergi dolandırıcılığı soruşturması

İspanya'da mahkeme, ünlü şarkıcı Shakira hakkında yeni bir vergi soruşturması başlattı. Şarkıcı, 2012 ila 2014 yılları arasında kazandığı gelir üzerinden 14.5... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T15:17+0300

2023-07-20T15:17+0300

2023-07-20T15:19+0300

yaşam

shakira

vergi

soruşturma

mahkeme

dava

dolandırıcılık

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Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, yeni bir vergi soruşturmasıyla karşı karşıya. Dün İspanya'daki mahkemeden yapılan açıklamada, gelir vergisi dolandırıcılığı iddiasıyla soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. 46 yaşındaki şarkıcı, 2012 ila 2014 yılları arasında kazandığı gelir üzerinden 14.5 milyon euro vergi ödemediği iddiasıyla yıl sonunda İspanya'da yargılanacak.Barselona yakınlarındaki Esplugues de Llobregat kasabasında bulunan mahkeme, savcılarla Shakira'nın 2018'den kalma iki olası vergi kaçakçılığı vakasını soruşturma konusunda uzlaştığını duyurdu.Mahkeme, açıklamasında daha fazla ayrıntıya yer vermedi. Uzlaşmayı reddetti Shakira'nın vergi kaçakçılığı suçlamaları üzerine savcı-sanık uzlaşmasını reddetmesinin ardından savcılar, ilk davada 8 yıl hapis ve 24 milyon euro para cezası talep etti.Dava, şarkıcının 2012 ila 2014 yılları arasında yaşadığı yere odaklanıyor. Savcılar, Shakira'nın 2011'de FC Barcelona kulübünün defans oyuncusu Gerard Pique ile ilişkisi kamuoyuna açıklandığında İspanya'ya taşındığını, ancak 2015 yılına kadar Bahamalar'da resmi vergi mukimliğini sürdürdüğünü söylüyor.Şarkıcı, üzerine atılı suçlamaları defalarca reddederken, İspanya vergi dairesine hiçbir borcu olmadığını birçok kez savundu. İki çocuğu olan Shakira ve Pique çifti, 11 yıllık ilişkilerini bitirdikleri geçen seneye kadar Barselona'da birlikte yaşıyordu. Kolombiyalı sanatçı, Nisan ayında kendisinin ve çocuklarının Barselona'dan resmen ayrıldığını duyurmuştu.3 kez Grammy ödülü kazanan Shakira, Latin ve Arap ritimlerini harmanlayarak seslendirdiği 'Whenever, Wherever', 2010 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan 'Waka Waka', Beyonce ile seslendirdiği 'Beautiful Liar' ve 'Hips Don't Lie' gibi şarkılarla dünya çapında büyük hitlere imza attı.

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shakira, vergi, soruşturma, mahkeme, dava, dolandırıcılık