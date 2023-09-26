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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230926/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-tum-saldirilari-puskurtuldu-1075779430.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm saldırıları püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm saldırıları püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm saldırılarını püskürttüğü belirtildi. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T20:30+0300
2023-09-26T20:32+0300
rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonuna ilişkin son bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus birlikleri Zaporojye yönünde Ukrayna birliklerinin iki saldırısını püskürttü. Buradaki çatışmalarda Ukrayna birlikleri 70'e yakın asker, 2 piyade savaş aracı, 3 otomobil, ABD yapımı M109 Paladin obüsü ve bir D-30 obüsü kaybetti.Rus birlikleri, hava saldırıları ve topçu ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 71. Jaeger ve 36. Hava Araçları Tugaylarının Verbovoye köyü bölgesinde iki saldırısını püskürttü.Güney Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna ordusunun Donetsk yönünde Krasnogorovka, Pervomayskiy ve Himik bölgelerinde Ukrayna birliklerinin dört saldırısını püskürttü. Bu bölgelerde 310’dan fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken, 5 tank, 5 piyade savaş aracı, 8 otomobil, ABD yapımı bir M777 obüs ve ayrıca Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi imha edildi.Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Nikolayev bölgesindeki Kulbakino hava üssünde Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağını imha etti.Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Harkov bölgesinin Berestovoye ve Lugansk Halk Cumhuriyetinin Novoselovskoye bölgelerinde 50'ye yakın Ukraynalı asker, 2 otomobil ve Gvozdika kundağı motorlu obüsü imha etti.Güney Donetsk yönünde Doğu askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin saldırılarını püskürterek 120’den fazla asker, 2 zırhlı savaş aracı, 3 otomobil ve bir D-20 obüsünü yok etti.Rus Silahlı Kuvvetleri hava, füze ve topçu birlikleri, Dnepropetrovsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin İHA karşıtı elektronik harp istasyonunu imha etti.Rus operasyonel-taktik ve hava birimleri ile füze birlikleri ve topçuları, 117 bölgede Ukrayna birliklerinin çok sayıda asker ve teçhizatını etkisiz hale getirdi. Ayrıca 124. Bölgesel Savunma Tugayının mühimmat deposu imha edildi.Herson yönünde son 24 saat içinde Rus birlikleri 15'ten fazla Ukraynalı asker ve 10 aracı imha etti.Krasnıy Liman yönünde Merkez askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 67. mekanize ve 12. özel kuvvetler tugayının taaruz gruplarının üç saldırısını püskürttü. Buradaki çatışmalarda 90'dan fazla Ukraynalı asker, 2 zırhlı savaş aracı ve 2 kamyonet, bir Akatsiya obüsünün yanı sıra bir D-20 obüsü imha edildi.Rus hava savunma sistemleri son 24 saatte Ukrayna’ya ait 57 insansız hava aracı, HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 5 mermi, bir JDAM güdümlü bomba ve ABD yapımı HARM anti-radar füzesini imha etti.Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 479 uçak, 250 helikopter, 7 bin 172 insansız hava aracı, 438 uçaksavar füze sistemi, 12 bin 151 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 155 çoklu roketatar sistemli muharebe aracı, 6 bin 542 top ve havan topunun yanı sıra 13 bin 477 adet özel askeri araç imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230926/ukraynanin-oldu-dedigi-rusya-karadeniz-filosu-komutani-savunma-bakanligi-toplantisina-katildi--1075777680.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna krizi, ukrayna
rusya savunma bakanlığı, ukrayna krizi, ukrayna

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm saldırıları püskürtüldü

20:30 26.09.2023 (güncellendi: 20:32 26.09.2023)
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm saldırılarını püskürttüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonuna ilişkin son bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus birlikleri Zaporojye yönünde Ukrayna birliklerinin iki saldırısını püskürttü. Buradaki çatışmalarda Ukrayna birlikleri 70'e yakın asker, 2 piyade savaş aracı, 3 otomobil, ABD yapımı M109 Paladin obüsü ve bir D-30 obüsü kaybetti.
Rus birlikleri, hava saldırıları ve topçu ateşi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 71. Jaeger ve 36. Hava Araçları Tugaylarının Verbovoye köyü bölgesinde iki saldırısını püskürttü.
Güney Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna ordusunun Donetsk yönünde Krasnogorovka, Pervomayskiy ve Himik bölgelerinde Ukrayna birliklerinin dört saldırısını püskürttü. Bu bölgelerde 310’dan fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken, 5 tank, 5 piyade savaş aracı, 8 otomobil, ABD yapımı bir M777 obüs ve ayrıca Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi imha edildi.
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Nikolayev bölgesindeki Kulbakino hava üssünde Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağını imha etti.
Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Harkov bölgesinin Berestovoye ve Lugansk Halk Cumhuriyetinin Novoselovskoye bölgelerinde 50'ye yakın Ukraynalı asker, 2 otomobil ve Gvozdika kundağı motorlu obüsü imha etti.
Güney Donetsk yönünde Doğu askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin saldırılarını püskürterek 120’den fazla asker, 2 zırhlı savaş aracı, 3 otomobil ve bir D-20 obüsünü yok etti.
Rus Silahlı Kuvvetleri hava, füze ve topçu birlikleri, Dnepropetrovsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin İHA karşıtı elektronik harp istasyonunu imha etti.
Rus operasyonel-taktik ve hava birimleri ile füze birlikleri ve topçuları, 117 bölgede Ukrayna birliklerinin çok sayıda asker ve teçhizatını etkisiz hale getirdi. Ayrıca 124. Bölgesel Savunma Tugayının mühimmat deposu imha edildi.
Herson yönünde son 24 saat içinde Rus birlikleri 15'ten fazla Ukraynalı asker ve 10 aracı imha etti.
Krasnıy Liman yönünde Merkez askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 67. mekanize ve 12. özel kuvvetler tugayının taaruz gruplarının üç saldırısını püskürttü. Buradaki çatışmalarda 90'dan fazla Ukraynalı asker, 2 zırhlı savaş aracı ve 2 kamyonet, bir Akatsiya obüsünün yanı sıra bir D-20 obüsü imha edildi.
Rus hava savunma sistemleri son 24 saatte Ukrayna’ya ait 57 insansız hava aracı, HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 5 mermi, bir JDAM güdümlü bomba ve ABD yapımı HARM anti-radar füzesini imha etti.
Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 479 uçak, 250 helikopter, 7 bin 172 insansız hava aracı, 438 uçaksavar füze sistemi, 12 bin 151 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 155 çoklu roketatar sistemli muharebe aracı, 6 bin 542 top ve havan topunun yanı sıra 13 bin 477 adet özel askeri araç imha edildi.
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