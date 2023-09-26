https://sputniknews.com.tr/20230926/rusya-icisleri-bakani-kolokoltsev-bati-rusyayi-guney-kafkasyanin-disina-itmek-istiyor-1075760298.html

Rusya İçişleri Bakanı Kolokoltsev: Batı, Rusya’yı Güney Kafkasya’nın dışına itmek istiyor

Rusya İçişleri Bakanı Kolokoltsev: Batı, Rusya’yı Güney Kafkasya’nın dışına itmek istiyor

Batı’nın, Rusya’yı Güney Kafkasya’nın dışına itmek için Ukrayna’daki durumdan yararlanmak istediğini dile getiren İçişleri Bakanı Kolokoltsev, Ermenistan ve... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T01:01+0300

2023-09-26T01:01+0300

2023-09-26T01:01+0300

dünya

vladimir kolokoltsev

nikol paşinyan

ermenistan

batı

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Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Güney Kafkasya'da endişe verici eğilimlerin arttığına dikkat çekerek, “Batı, Rusya’yı Güney Kafkasya’nın dışına itmek ve Rusya-Ermeni bağlantısını yok etmek için Ukrayna ile ilgili durumdan yararlanmak istiyor. ABD ve AB, istihbarat servisleri ve kolluk kuvvetleri, savunma ve yargı sistemi dahil kilit alanlarda reform yapmak için takıntılı şekilde kendi reçetelerini sunuyor. Bu durum ittifakımıza zarar veriyor. Amerikalılar her zaman sadece kendi çıkarlarının peşindeler, Ermenistan ve Ermenileri umursamıyorlar” ifadesini kullandı.Rusya ile Ermenistan'ın kolluk kuvvetleri arasındaki ilişkilerin uluslararası platformlarda ve ikili işbirliği kapsamında karşılıklı anlayış ve ortaklık niteliğinde olduğunu anımsatan Rus Bakan, çözümü bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yardımcı olacak tüm konularda Ermenistan İçişleri Bakanlığı ile çeşitli formatlarda etkileşime girmeye hazır olduğunu belirtti.Kolokoltsev, sistematik yaklaşımın ve bu tür etkinliklerin iş atmosferinin, güvenliği sağlama, vatandaşları koruma ve kamu düzenini korumaya yönelik çabaları birleştirmeyi mümkün kıldığını söyledi.

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vladimir kolokoltsev, nikol paşinyan, ermenistan, batı