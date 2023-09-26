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Rusya İçişleri Bakanı Kolokoltsev: Batı, Rusya’yı Güney Kafkasya’nın dışına itmek istiyor
Rusya İçişleri Bakanı Kolokoltsev: Batı, Rusya’yı Güney Kafkasya’nın dışına itmek istiyor
Batı’nın, Rusya’yı Güney Kafkasya’nın dışına itmek için Ukrayna’daki durumdan yararlanmak istediğini dile getiren İçişleri Bakanı Kolokoltsev, Ermenistan ve... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
vladimir kolokoltsev
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ermenistan
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Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Güney Kafkasya'da endişe verici eğilimlerin arttığına dikkat çekerek, “Batı, Rusya’yı Güney Kafkasya’nın dışına itmek ve Rusya-Ermeni bağlantısını yok etmek için Ukrayna ile ilgili durumdan yararlanmak istiyor. ABD ve AB, istihbarat servisleri ve kolluk kuvvetleri, savunma ve yargı sistemi dahil kilit alanlarda reform yapmak için takıntılı şekilde kendi reçetelerini sunuyor. Bu durum ittifakımıza zarar veriyor. Amerikalılar her zaman sadece kendi çıkarlarının peşindeler, Ermenistan ve Ermenileri umursamıyorlar” ifadesini kullandı.Rusya ile Ermenistan'ın kolluk kuvvetleri arasındaki ilişkilerin uluslararası platformlarda ve ikili işbirliği kapsamında karşılıklı anlayış ve ortaklık niteliğinde olduğunu anımsatan Rus Bakan, çözümü bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yardımcı olacak tüm konularda Ermenistan İçişleri Bakanlığı ile çeşitli formatlarda etkileşime girmeye hazır olduğunu belirtti.Kolokoltsev, sistematik yaklaşımın ve bu tür etkinliklerin iş atmosferinin, güvenliği sağlama, vatandaşları koruma ve kamu düzenini korumaya yönelik çabaları birleştirmeyi mümkün kıldığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230925/duma-baskani-volodin-washington-ve-bruksel-rusyaya-karsi-yipratma-savasini-kaybetti-1075756369.html
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vladimir kolokoltsev, nikol paşinyan, ermenistan, batı

Rusya İçişleri Bakanı Kolokoltsev: Batı, Rusya’yı Güney Kafkasya’nın dışına itmek istiyor

01:01 26.09.2023
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinRusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev
Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
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Batı’nın, Rusya’yı Güney Kafkasya’nın dışına itmek için Ukrayna’daki durumdan yararlanmak istediğini dile getiren İçişleri Bakanı Kolokoltsev, Ermenistan ve Ermeni halkının ABD’nin umurunda olmadığını belirtti.
Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Güney Kafkasya'da endişe verici eğilimlerin arttığına dikkat çekerek, “Batı, Rusya’yı Güney Kafkasya’nın dışına itmek ve Rusya-Ermeni bağlantısını yok etmek için Ukrayna ile ilgili durumdan yararlanmak istiyor. ABD ve AB, istihbarat servisleri ve kolluk kuvvetleri, savunma ve yargı sistemi dahil kilit alanlarda reform yapmak için takıntılı şekilde kendi reçetelerini sunuyor. Bu durum ittifakımıza zarar veriyor. Amerikalılar her zaman sadece kendi çıkarlarının peşindeler, Ermenistan ve Ermenileri umursamıyorlar” ifadesini kullandı.
Rusya ile Ermenistan'ın kolluk kuvvetleri arasındaki ilişkilerin uluslararası platformlarda ve ikili işbirliği kapsamında karşılıklı anlayış ve ortaklık niteliğinde olduğunu anımsatan Rus Bakan, çözümü bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yardımcı olacak tüm konularda Ermenistan İçişleri Bakanlığı ile çeşitli formatlarda etkileşime girmeye hazır olduğunu belirtti.
Kolokoltsev, sistematik yaklaşımın ve bu tür etkinliklerin iş atmosferinin, güvenliği sağlama, vatandaşları koruma ve kamu düzenini korumaya yönelik çabaları birleştirmeyi mümkün kıldığını söyledi.
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