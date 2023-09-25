https://sputniknews.com.tr/20230925/duma-baskani-volodin-washington-ve-bruksel-rusyaya-karsi-yipratma-savasini-kaybetti-1075756369.html

Duma Başkanı Volodin: Washington ve Brüksel Rusya'ya karşı yıpratma savaşını kaybetti

Duma Başkanı Volodin: Washington ve Brüksel Rusya'ya karşı yıpratma savaşını kaybetti

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı ‘yıpratma savaşını’ kaybettiğini belirtti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T21:10+0300

2023-09-25T21:10+0300

2023-09-25T21:13+0300

vyaçeslav volodin

dünya

gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)

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Duma Başkanı Volodin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı ‘yıpratma savaşını’ kaybettiğini ifade ederek bununla ilgili argümanları da sıraladı.“Washington ve Brüksel'in Rusya'ya karşı 'yıpratma savaşını' kaybettiğine dair yedi gerçek” diye yazan Volodin, ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve diğer Batılı yetkililerin, Ukrayna'daki çatışma hakkında konuşurken onu ‘yıpratma savaşı’ olarak adlandırmaya başladıklarını ve Kiev rejiminin askerileştirilmesine büyük miktarlarda para akıttıklarını kaydetti.Bunun Batı'da silah ve mühimmat sıkıntısına yol açtığını belirten Volodin, “Haziran 2023’te İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Batılı ülkelerin Kiev'e sağlanabilecek ulusal silah stoklarının tükendiğini söylemişti. Temmuzda ise Biden, misket bombalarını Ukrayna'ya sevk etme kararının konvansiyonel mermilerin tükenmesi nedeniyle alındığını itiraf etmişti” vurgusunu yaptı.Volodin aynı zamanda Avrupa ve ABD halkının politikacılara karşı güven kaybının, Kiev rejiminin karşı taarruzunun başarısızlığının ve Batı'nın ekonomik sorunlarının da Batı'nın savaştaki kaybının bir teyidi olduğunun altını çizdi:Sıralanan gerçeklerin ortada olduğunu ifade eden Volodin, Kiev rejiminin ya Rusya’nın şartlarında teslim olacağını, ya da Ukrayna’nın bir devlet olarak varlığını sona erdireceğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230925/rus-senator-puskov-abd-putin-ile-roportajdan-korkuyor-1075756250.html

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vyaçeslav volodin, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)