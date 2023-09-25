https://sputniknews.com.tr/20230925/duma-baskani-volodin-washington-ve-bruksel-rusyaya-karsi-yipratma-savasini-kaybetti-1075756369.html
Duma Başkanı Volodin: Washington ve Brüksel Rusya'ya karşı yıpratma savaşını kaybetti
Duma Başkanı Volodin: Washington ve Brüksel Rusya'ya karşı yıpratma savaşını kaybetti
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı ‘yıpratma savaşını’ kaybettiğini belirtti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T21:10+0300
2023-09-25T21:10+0300
2023-09-25T21:13+0300
vyaçeslav volodin
dünya
gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0e/1058725518_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_1de1a8d361e532d32e8a3fd109cc3ccc.jpg
Duma Başkanı Volodin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı ‘yıpratma savaşını’ kaybettiğini ifade ederek bununla ilgili argümanları da sıraladı.“Washington ve Brüksel'in Rusya'ya karşı 'yıpratma savaşını' kaybettiğine dair yedi gerçek” diye yazan Volodin, ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve diğer Batılı yetkililerin, Ukrayna'daki çatışma hakkında konuşurken onu ‘yıpratma savaşı’ olarak adlandırmaya başladıklarını ve Kiev rejiminin askerileştirilmesine büyük miktarlarda para akıttıklarını kaydetti.Bunun Batı'da silah ve mühimmat sıkıntısına yol açtığını belirten Volodin, “Haziran 2023’te İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Batılı ülkelerin Kiev'e sağlanabilecek ulusal silah stoklarının tükendiğini söylemişti. Temmuzda ise Biden, misket bombalarını Ukrayna'ya sevk etme kararının konvansiyonel mermilerin tükenmesi nedeniyle alındığını itiraf etmişti” vurgusunu yaptı.Volodin aynı zamanda Avrupa ve ABD halkının politikacılara karşı güven kaybının, Kiev rejiminin karşı taarruzunun başarısızlığının ve Batı'nın ekonomik sorunlarının da Batı'nın savaştaki kaybının bir teyidi olduğunun altını çizdi:Sıralanan gerçeklerin ortada olduğunu ifade eden Volodin, Kiev rejiminin ya Rusya’nın şartlarında teslim olacağını, ya da Ukrayna’nın bir devlet olarak varlığını sona erdireceğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230925/rus-senator-puskov-abd-putin-ile-roportajdan-korkuyor-1075756250.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0e/1058725518_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_cb1c48bb5b64b01adaedef6fcbacf82f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vyaçeslav volodin, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
vyaçeslav volodin, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
Duma Başkanı Volodin: Washington ve Brüksel Rusya'ya karşı yıpratma savaşını kaybetti
21:10 25.09.2023 (güncellendi: 21:13 25.09.2023) Abone ol
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı ‘yıpratma savaşını’ kaybettiğini belirtti.
Duma Başkanı Volodin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı ‘yıpratma savaşını’ kaybettiğini ifade ederek bununla ilgili argümanları da sıraladı.
“Washington ve Brüksel'in Rusya'ya karşı 'yıpratma savaşını' kaybettiğine dair yedi gerçek” diye yazan Volodin, ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve diğer Batılı yetkililerin, Ukrayna'daki çatışma hakkında konuşurken onu ‘yıpratma savaşı’ olarak adlandırmaya başladıklarını ve Kiev rejiminin askerileştirilmesine büyük miktarlarda para akıttıklarını kaydetti.
Bunun Batı'da silah ve mühimmat sıkıntısına yol açtığını belirten Volodin, “Haziran 2023’te İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Batılı ülkelerin Kiev'e sağlanabilecek ulusal silah stoklarının tükendiğini söylemişti. Temmuzda ise Biden, misket bombalarını Ukrayna'ya sevk etme kararının konvansiyonel mermilerin tükenmesi nedeniyle alındığını itiraf etmişti” vurgusunu yaptı.
Volodin aynı zamanda Avrupa ve ABD halkının politikacılara karşı güven kaybının, Kiev rejiminin karşı taarruzunun başarısızlığının ve Batı'nın ekonomik sorunlarının da Batı'nın savaştaki kaybının bir teyidi olduğunun altını çizdi:
“Kiev rejimi 50 yaş üstü erkeklerin yanı sıra tüberküloz, viral hepatit, HIV vb. hastalıkları olan insanları da seferber ediyor. 1 Ekim 2023'ten itibaren kadınlar da askerlik için kayıt altına alınacak. Hemşirelerin, doktorların ve eczacıların Ukrayna dışına seyahat etmeleri yasaklanacak. Ukrayna iflas etti. Ukrayna'nın GSYH'si 2022'de yüzde 30.4 azaldı, bu ülke tarihindeki en kötü sonuç. 2014'ten bu yana Ukrayna, nüfusunun yüzde 53.7'sini kaybetti.”
Sıralanan gerçeklerin ortada olduğunu ifade eden Volodin, Kiev rejiminin ya Rusya’nın şartlarında teslim olacağını, ya da Ukrayna’nın bir devlet olarak varlığını sona erdireceğini vurguladı.