https://sputniknews.com.tr/20230925/rus-senator-puskov-abd-putin-ile-roportajdan-korkuyor-1075756250.html
Rus senatör Puşkov: ABD, Putin ile röportajdan korkuyor
Rus senatör Puşkov: ABD, Putin ile röportajdan korkuyor
Rus senatör Aleksey Puşkov, ABD’nin ünlü gazeteci Tucker Carlson'un Rusya lideri Putin ile röportaj yapmasını yasaklamasının nedeninin korku olduğunu belirtti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T19:36+0300
2023-09-25T19:36+0300
2023-09-25T19:36+0300
dünya
röportaj
vladimir putin
abd
aleksey puşkov
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Puşkov, konseyin genel toplantısında yaptığı konuşmada Amerikan toplumunda Kiev'e yapılan askeri ve mali yardıma karşı duyarlılığın artması ve Ukrayna'nın etrafındaki durumun dönüm noktasında olması nedeniyle ABD makamlarının gazeteci Tucker Carlson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapmasını yasakladığını söyledi.“ABD makamları, ünlü gazeteci Tucker Carlson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapmasını yasakladı. Bu, ifade özgürlüğünün bir başka kısıtlamasıdır” diyen Puşkov, Amerikan medyasının bu konuda sessiz kaldığını kaydetti. Rus senatör, Carlson’un Joe Biden yönetimine karşı yaptığı eleştirel konuşmalarla tanındığına ve ‘röportaj yasağının nedeninin de bu’ olduğuna dikkat çekti.‘Ukrayna etrafındaki durumun dönüm noktasında olduğunu’ dile getiren Puşkov, Ağustos 2023'te ABD'de yapılan bir kamuoyu anketinin, katılımcıların yüzde 51'inin Kiev'e askeri ve mali yardımın devamına karşı olduğunu gösterdiğini, ayrıca Kongre'de bazı Cumhuriyetçilerin böyle bir yardımın sağlanmasına doğrudan karşı çıktığını, bununla birlikte Biden'ın Ukrayna politikasına ilişkin hayal kırıklığının da arttığını kaydetti.“Bu koşullarda (Beyaz Saray) yönetimi Amerikalıların Putin'in sesini duymasından korkuyor. Washington, popüler bir muhalif gazeteciyle böyle bir röportaj yapılmasından korkuyor. Bu nedenle onlar, vatandaşlarının Rusya'nın eylem ve politikalarının içeriğini ilk elden duymasını yasaklıyor” diyen Puşkov, ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230925/abdli-unlu-sunucu-carlson-washington-yonetimi-putinle-roportaj-yapmayi-yasakladi-1075744614.html
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röportaj, vladimir putin, abd, aleksey puşkov
röportaj, vladimir putin, abd, aleksey puşkov
Rus senatör Puşkov: ABD, Putin ile röportajdan korkuyor
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Rus senatör Aleksey Puşkov, ABD’nin ünlü gazeteci Tucker Carlson'un Rusya lideri Putin ile röportaj yapmasını yasaklamasının nedeninin korku olduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Puşkov, konseyin genel toplantısında yaptığı konuşmada Amerikan toplumunda Kiev'e yapılan askeri ve mali yardıma karşı duyarlılığın artması ve Ukrayna'nın etrafındaki durumun dönüm noktasında olması nedeniyle ABD makamlarının gazeteci Tucker Carlson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapmasını yasakladığını söyledi.
“ABD makamları, ünlü gazeteci Tucker Carlson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapmasını yasakladı. Bu, ifade özgürlüğünün bir başka kısıtlamasıdır” diyen Puşkov, Amerikan medyasının bu konuda sessiz kaldığını kaydetti. Rus senatör, Carlson’un Joe Biden yönetimine karşı yaptığı eleştirel konuşmalarla tanındığına ve ‘röportaj yasağının nedeninin de bu’ olduğuna dikkat çekti.
‘Ukrayna etrafındaki durumun dönüm noktasında olduğunu’ dile getiren Puşkov, Ağustos 2023'te ABD'de yapılan bir kamuoyu anketinin, katılımcıların yüzde 51'inin Kiev'e askeri ve mali yardımın devamına karşı olduğunu gösterdiğini, ayrıca Kongre'de bazı Cumhuriyetçilerin böyle bir yardımın sağlanmasına doğrudan karşı çıktığını, bununla birlikte Biden'ın Ukrayna politikasına ilişkin hayal kırıklığının da arttığını kaydetti.
“Bu koşullarda (Beyaz Saray) yönetimi Amerikalıların Putin'in sesini duymasından korkuyor. Washington, popüler bir muhalif gazeteciyle böyle bir röportaj yapılmasından korkuyor. Bu nedenle onlar, vatandaşlarının Rusya'nın eylem ve politikalarının içeriğini ilk elden duymasını yasaklıyor” diyen Puşkov, ekledi:
“Bu bir korku sendromu ve şüphesiz Amerikan tarafının kendini açığa çıkarmasıdır, bunun dünyada da bu şekilde algılanacağından eminim.”