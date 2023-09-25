https://sputniknews.com.tr/20230925/rus-senator-puskov-abd-putin-ile-roportajdan-korkuyor-1075756250.html

Rus senatör Puşkov: ABD, Putin ile röportajdan korkuyor

Rus senatör Puşkov: ABD, Putin ile röportajdan korkuyor

Rus senatör Aleksey Puşkov, ABD’nin ünlü gazeteci Tucker Carlson'un Rusya lideri Putin ile röportaj yapmasını yasaklamasının nedeninin korku olduğunu belirtti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T19:36+0300

2023-09-25T19:36+0300

2023-09-25T19:36+0300

dünya

röportaj

vladimir putin

abd

aleksey puşkov

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Puşkov, konseyin genel toplantısında yaptığı konuşmada Amerikan toplumunda Kiev'e yapılan askeri ve mali yardıma karşı duyarlılığın artması ve Ukrayna'nın etrafındaki durumun dönüm noktasında olması nedeniyle ABD makamlarının gazeteci Tucker Carlson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapmasını yasakladığını söyledi.“ABD makamları, ünlü gazeteci Tucker Carlson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapmasını yasakladı. Bu, ifade özgürlüğünün bir başka kısıtlamasıdır” diyen Puşkov, Amerikan medyasının bu konuda sessiz kaldığını kaydetti. Rus senatör, Carlson’un Joe Biden yönetimine karşı yaptığı eleştirel konuşmalarla tanındığına ve ‘röportaj yasağının nedeninin de bu’ olduğuna dikkat çekti.‘Ukrayna etrafındaki durumun dönüm noktasında olduğunu’ dile getiren Puşkov, Ağustos 2023'te ABD'de yapılan bir kamuoyu anketinin, katılımcıların yüzde 51'inin Kiev'e askeri ve mali yardımın devamına karşı olduğunu gösterdiğini, ayrıca Kongre'de bazı Cumhuriyetçilerin böyle bir yardımın sağlanmasına doğrudan karşı çıktığını, bununla birlikte Biden'ın Ukrayna politikasına ilişkin hayal kırıklığının da arttığını kaydetti.“Bu koşullarda (Beyaz Saray) yönetimi Amerikalıların Putin'in sesini duymasından korkuyor. Washington, popüler bir muhalif gazeteciyle böyle bir röportaj yapılmasından korkuyor. Bu nedenle onlar, vatandaşlarının Rusya'nın eylem ve politikalarının içeriğini ilk elden duymasını yasaklıyor” diyen Puşkov, ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20230925/abdli-unlu-sunucu-carlson-washington-yonetimi-putinle-roportaj-yapmayi-yasakladi-1075744614.html

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röportaj, vladimir putin, abd, aleksey puşkov