https://sputniknews.com.tr/20230926/rusya-basbakani-misustin-yapay-zeka-teknolojilerinin-dikkatli-bir-sekilde-uygulanmasi-gerekiyor-1075786201.html
Rusya Başbakanı Mişustin: Yapay zeka teknolojilerinin dikkatli bir şekilde uygulanması gerekiyor
Rusya Başbakanı Mişustin: Yapay zeka teknolojilerinin dikkatli bir şekilde uygulanması gerekiyor
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yapay zekaya dayalı yeni teknolojilerin çok titiz ve son derece dikkatli bir şekilde uygulanması ve tüm risklerin hesaplanması... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T23:32+0300
2023-09-26T23:32+0300
2023-09-26T23:32+0300
dünya
mihail mişustin
yapay zeka
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/16/1071387963_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_49a96804d2f8b13e2c83aabdffc8e440.jpg
Rusya Başbakanı Mişustin, yapay zeka endüstrisinin gelişimiyle ilgili toplantıda, “Günümüzde, dünya aktörleri, teknoloji yarışında liderlik için mücadele ediyor. Sıklıkla haksız rekabet yöntemlerine başvuruluyor. Rusya’ya, ileri gelişmelere erişimi engellenmeye çalışılıyor. Lakin üreticilerimiz bu duruma uyum sağlamayı başardı ve geçen yıl pazar hacmi yaklaşık yüzde 18 artışla neredeyse 650 milyar rubleye ulaştı” açıklamasında bulundu.Birçok vatandaşın hâlâ eğitim, sağlık ve sosyal gibi alanlarda yeni teknolojilere ve yapay zekaya temkinli yaklaştığını dile getiren Mişustin, “Akıllı çözümlerin uygulanmasına son derece titiz ve dikkatli yaklaşmak, vatandaşların görüşünü temel almak, geri bildirim almak ve yalnızca güvenliğini ve önemini gerçekten kanıtlamış, somut faydalar sağlayacak kontrolden geçen teknolojileri kullanmak gerekiyor” dedi.Mişustin, “Ayrıca insanı etkilememesi için tüm risk ve sonuçları da hesaplamak gerekiyor. Toplumun bu tür yeniliklere güven kazanmasının tek yolu bu” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230819/yapay-zekanin-tus-sesinden-sifre-caldigi-ortayacikti-1074761007.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/16/1071387963_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_51f4f63c67cd69704b4611b24c13785d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mihail mişustin, yapay zeka, rusya
mihail mişustin, yapay zeka, rusya
Rusya Başbakanı Mişustin: Yapay zeka teknolojilerinin dikkatli bir şekilde uygulanması gerekiyor
Abone ol
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yapay zekaya dayalı yeni teknolojilerin çok titiz ve son derece dikkatli bir şekilde uygulanması ve tüm risklerin hesaplanması gerektiğini, böylelikle toplumun bu tür yeniliklere güven duymaya başlayacağını belirtti.
Rusya Başbakanı Mişustin, yapay zeka endüstrisinin gelişimiyle ilgili toplantıda, “Günümüzde, dünya aktörleri, teknoloji yarışında liderlik için mücadele ediyor. Sıklıkla haksız rekabet yöntemlerine başvuruluyor. Rusya’ya, ileri gelişmelere erişimi engellenmeye çalışılıyor. Lakin üreticilerimiz bu duruma uyum sağlamayı başardı ve geçen yıl pazar hacmi yaklaşık yüzde 18 artışla neredeyse 650 milyar rubleye ulaştı” açıklamasında bulundu.
Birçok vatandaşın hâlâ eğitim, sağlık ve sosyal gibi alanlarda yeni teknolojilere ve yapay zekaya temkinli yaklaştığını dile getiren Mişustin, “Akıllı çözümlerin uygulanmasına son derece titiz ve dikkatli yaklaşmak, vatandaşların görüşünü temel almak, geri bildirim almak ve yalnızca güvenliğini ve önemini gerçekten kanıtlamış, somut faydalar sağlayacak kontrolden geçen teknolojileri kullanmak gerekiyor” dedi.
Mişustin, “Ayrıca insanı etkilememesi için tüm risk ve sonuçları da hesaplamak gerekiyor. Toplumun bu tür yeniliklere güven kazanmasının tek yolu bu” diye ekledi.