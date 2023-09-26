https://sputniknews.com.tr/20230926/rus-akademisyen-abd-devlet-protokolu-normlarini-cigniyor-1075773028.html

Rus akademisyen: ABD devlet protokolü normlarını çiğniyor'

Rus akademisyen: ABD devlet protokolü normlarını çiğniyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nin Diplomasi ve Konsolosluk Hizmetleri Bölümü Profesörü Vinokurov, ABD'nin Putin'i APEC zirvesine davet... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T16:41+0300

2023-09-26T16:41+0300

2023-09-26T16:42+0300

dünya

apec

asya pasifik işbirliği örgütü (apec)

rusya

abd

vladimir putin

san fransisco

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nin Diplomasi ve Konsolosluk Hizmetleri Bölümü Profesörü Vladimir Vinokurov Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD'nin San Francisco'da yapacağı Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne (APEC) zirvesine aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu bazı liderleri davet etmeme kararının tüm devlet protokolü ve görgü kurallarını ihlal ettiğini ve Washington'un tüm katılımcılara davetiye göndermek zorunda olduğunu söyledi.ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu bir dizi lideri San Francisco'daki APEC zirvesine davet etmeyeceğini ikili kanallar aracılığıyla Rusya'ya iletmesi üzerine Moskova, ABD'ye APEC dönem başkanı olarak sorumluluklarını yerine getirmesi ve Putin'e davetiye göndermesi çağrısında bulunmuştu.Profesör Vinokurov açıklamasında APEC zirvesinin organizatörleri olarak Amerikalıların görevinin herkese davetiye göndermek olduğunun ve davet edilen misafirin gidip gitmemesinin kendi kararına bağlı olduğunun altını çizerken bu anlamda Amerikalıların, diplomatik anlamda devlet protokolü ve görgü kurallarının tüm norm, kural ve teamüllerini bir kenara bırakarak yine aynı hataya düştüklerini vurguladı.Profesör Vinokurov ABD tarafının, BM Genel Kurulu'na katılımları da dahil olmak üzere Rus heyetlerini kısıtlama uygulamasını uzun zamandır kullandığını belirtti. Uzman, başta Venezüella olmak üzere diğer ülkelerden gelen delegasyonların da ABD tarafından benzer kısıtlamalara maruz bırakıldığını hatırlattı.Vinokurov, ABD'nin "Zirveye kimi davet edip kimi davet etmeyeceğini belirlemeye ne yasal ne de ahlaki hakkı olduğunu" vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230926/abd-putini-apec-zirvesine-davet-etmeyecek-1075768646.html

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apec, asya pasifik işbirliği örgütü (apec), rusya, abd, vladimir putin, san fransisco