https://sputniknews.com.tr/20230926/abd-putini-apec-zirvesine-davet-etmeyecek-1075768646.html

'ABD, Putin'i APEC Zirvesi'ne davet etmeyecek'

'ABD, Putin'i APEC Zirvesi'ne davet etmeyecek'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Marat Berdıyev, ABD'nin Vladimir Putin'i San Francisco'da düzenlenecek olan Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T12:40+0300

2023-09-26T12:40+0300

2023-09-26T12:40+0300

dünya

apec

asya pasifik işbirliği örgütü (apec)

abd

san fransisco

vladimir putin

dmitriy peskov

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Sputnik'e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı özel yetkili Büyükelçisi ve APEC’te üst düzey yetkili Marat Berdıyev, Washington'un Vladimir Putin'i San Francisco'daki APEC Zirvesi'ne davet etmeyecekleri kararını Moskova'ya bildirdiğini söyledi.Berdıyev, "ABD, yaptırım kısıtlamalarına tabi olmaları nedeniyle bu yıl bazı liderleri davet etmeyeceklerini ikili kanallar aracılığıyla bize bildirdi" dedi.Bardıyev açıklamasına Moskova'nın Washington'a ev sahibi olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi için baskı yapmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.ABD'nin Putin'i APEC zirvesine davet etmeme kararının "kötü niyet" ve "çok taraflı ekonomik işbirliği konularında çatışmacı bir yaklaşımın sürdürüldüğünü ve tamamen ekonomik bir forumun siyasileştirildiğini" gösterdiğini söyleyen Berdıev, bu durumu 'üzücü' olarak nitelendirdi.Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği, Asya-Pasifik bölgesindeki 21 ülkeden oluşan bir ticaret ve ekonomi forumudur. Bu yılki zirve 11-17 Kasım tarihleri arasında San Francisco'da düzenlenecektir.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in zirveye davet beklemeyeceğini ve Moskova'nın katılım konusunda herhangi bir karar vermediğini söylemişti.

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apec, asya pasifik işbirliği örgütü (apec), abd, san fransisco, vladimir putin, dmitriy peskov