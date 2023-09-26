https://sputniknews.com.tr/20230926/polonya-eski-ss-mensubunun-kanadadan-iadesini-istedi-1075779792.html
Polonya, eski SS mensubunun Kanada'dan iadesini istedi
Polonya, eski SS mensubunun Kanada'dan iadesini istedi
Polonya Eğitim Bakanı Pşemıslav Çarnek, eski SS mensubunun Kanada'dan iadesinin irdelenmesi konusunda Polonya Ulusal Bellek Enstitüsü Başkanı'na bir mektup... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T18:21+0300
2023-09-26T18:21+0300
2023-09-26T18:21+0300
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Polonya Eğitim Bakanı Pşemıslav Çarnek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in katıldığı Kanada Parlamento'sunda selamlanan eski SS mensubu Yaroslav Hunk'un iadesinin gözden geçirilmesini talep etti.Çarnek buna istinaden, Polonya Ulusal Bellek Enstitüsü Müdürü Karol Nawrocki'ye bir mektup göndererek söz konusu hususun incelenmesini teklif etti.Bu mektupta, "Sayın Müdürden, Jaroslaw Hunk'un Polonya halkına ve Yahudi kökenli Polonyalılara karşı işlenen suçlardan aranıp aranmadığına dair belgelerin ivedilikle incelemesini rica ediyorum" cümlesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230926/duma-milletvekili-nazi-askerinin-kanada-parlamentosuna-davet-edilmesi-rastlanti-degil-1075776650.html
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kanada, ukrayna, vladimir zelenskiy, nazi, waffen ss
kanada, ukrayna, vladimir zelenskiy, nazi, waffen ss
Polonya, eski SS mensubunun Kanada'dan iadesini istedi
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Polonya Eğitim Bakanı Pşemıslav Çarnek, eski SS mensubunun Kanada'dan iadesinin irdelenmesi konusunda Polonya Ulusal Bellek Enstitüsü Başkanı'na bir mektup gönderdi.
Polonya Eğitim Bakanı Pşemıslav Çarnek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in katıldığı Kanada Parlamento'sunda selamlanan eski SS mensubu Yaroslav Hunk'un iadesinin gözden geçirilmesini talep etti.
Çarnek buna istinaden, Polonya Ulusal Bellek Enstitüsü Müdürü Karol Nawrocki'ye bir mektup göndererek söz konusu hususun incelenmesini teklif etti.
Bu mektupta, "Sayın Müdürden, Jaroslaw Hunk'un Polonya halkına ve Yahudi kökenli Polonyalılara karşı işlenen suçlardan aranıp aranmadığına dair belgelerin ivedilikle incelemesini rica ediyorum" cümlesine yer verildi.