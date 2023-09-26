https://sputniknews.com.tr/20230926/polonya-disisleri-kanada-avam-kamarasi-baskani-istifa-etmeli-1075775571.html
Polonya Dışişleri: Kanada Avam Kamarası Başkanı istifa etmeli
Polonya Dışişleri: Kanada Avam Kamarası Başkanı istifa etmeli
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mularczyk, Kanada Avam Kamarası Başkanı Rota'nın eski Nazi askerini yüceltmesi skandalının ardından istifa etmesi... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T17:51+0300
2023-09-26T17:51+0300
2023-09-26T17:51+0300
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Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk, PAP haber ajansına demecinde, Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota'nın eski Nazi askerini yüceltmesi skandalının ardından istifa etmesi gerektiğini vurguladı.Mularczyk, "Bu, Avam Kamarası Başkanı için büyük bir itibarsızlık, içgörü eksikliği ve tarih bilgisizliğidir. Ve böylesine büyük bir itibarsızlığın ardından, meclisi başkanının görevinden istifa etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.Waffen-SS askerlerinin özellikle Polonyalılara ve Yahudilere karşı büyük savaş suçları işleyen ve inanılmaz barbarlıklar yapan bir Alman birimi olduğunun altını çizen Mularczyk, “Bugün bu kişilerin kesin bir şekilde kınanmaması ve aynı zamanda yüceltilmesi onlar adına büyük bir itibarsızlıktır” diye konuştu.Skandal, 22 Eylül’de Kanada Parlamentosu tarafından davet edilen ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ‘kahraman’ olarak tanıttığı 98 yaşındaki Yaroslav Hunka’nın aslında yalnızca Kızıl Ordu ile savaşmakla kalmayıp Yahudilere, Polonyalılara, Belaruslulara ve Slovaklara yönelik zulmüyle tanınan Galiçya bölgesindeki Ukrayna kökenli gönüllülerden kurulan 14’üncü Waffen SS Birliği’nde görev yapan bir Nazi askeri olduğunun ortaya çıkmasıyla patlak vermişti.Söz konusu gelişmenin ardından Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, yaşanan olayın tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu belirterek özür dilemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230925/nazi-askerini-alkislamislardi-kanada-avam-kamarasi-baskani-ozur-diledi-1075741161.html
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kanada, polonya, nazi, almanya, waffen ss, vladimir zelenskiy
kanada, polonya, nazi, almanya, waffen ss, vladimir zelenskiy
Polonya Dışişleri: Kanada Avam Kamarası Başkanı istifa etmeli
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Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mularczyk, Kanada Avam Kamarası Başkanı Rota'nın eski Nazi askerini yüceltmesi skandalının ardından istifa etmesi gerektiğini belirtti.
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk, PAP haber ajansına demecinde, Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota'nın eski Nazi askerini yüceltmesi skandalının ardından istifa etmesi gerektiğini vurguladı.
Mularczyk, "Bu, Avam Kamarası Başkanı için büyük bir itibarsızlık, içgörü eksikliği ve tarih bilgisizliğidir. Ve böylesine büyük bir itibarsızlığın ardından, meclisi başkanının görevinden istifa etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.
Waffen-SS askerlerinin özellikle Polonyalılara ve Yahudilere karşı büyük savaş suçları işleyen ve inanılmaz barbarlıklar yapan bir Alman birimi olduğunun altını çizen Mularczyk, “Bugün bu kişilerin kesin bir şekilde kınanmaması ve aynı zamanda yüceltilmesi onlar adına büyük bir itibarsızlıktır” diye konuştu.
Skandal, 22 Eylül’de Kanada Parlamentosu tarafından davet edilen ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ‘kahraman’ olarak tanıttığı 98 yaşındaki Yaroslav Hunka’nın aslında yalnızca Kızıl Ordu ile savaşmakla kalmayıp Yahudilere, Polonyalılara, Belaruslulara ve Slovaklara yönelik zulmüyle tanınan Galiçya bölgesindeki Ukrayna kökenli gönüllülerden kurulan 14’üncü Waffen SS Birliği’nde görev yapan bir Nazi askeri olduğunun ortaya çıkmasıyla patlak vermişti.
Söz konusu gelişmenin ardından Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, yaşanan olayın tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu belirterek özür dilemişti.