https://sputniknews.com.tr/20230926/once-paylasip-sonra-silmisti-mehmet-aslantugdan-yeni-aciklama-1075763066.html

Önce paylaşıp sonra silmişti: Mehmet Aslantuğ'dan yeni açıklama

Önce paylaşıp sonra silmişti: Mehmet Aslantuğ'dan yeni açıklama

Arzum Onan'la anlaşmalı boşanan oyuncu Mehmet Aslantuğ, 'kendini acındırdı' yorumlarına yanıt verdi. 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T08:14+0300

2023-09-26T08:14+0300

2023-09-26T08:19+0300

yaşam

mehmet aslantuğ

arzum onan

boşanma

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Eşi Arzum Onan'la boşandıktan sonra yeni bir hayat kuran Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz günlerde ev hallerini sevenleriyle paylaşmıştı.Görüntülerde yumurta pişirip, ütü yapan ünlü oyuncu kısa süre sonra da paylaşımını silmişti.Aslantuğ'un 'bekar hayatı' büyük ilgi çekmişti. Paylaşımın ardından sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde 'Mehmet Aslantuğ ayrılığı atlatamadı', 'Kendini acındırdı' şeklinde haberler çıkmıştı.Ünlü oyuncu çok konuşulan görüntülerin arından Instagram hesabından yeni bir açıklama yaptı. Aslantuğ şunları kaydetti:"Ah benim tatlı dilli magazinci kardeşim.İki yumurta kırıp, iki gömlek ütüleme paylaştım diye, acındıracak bir kafada mıyım sanırsın.Yıllar önce bir söyleşide; “Hiçbir kadın, geleceğini; bir adamın aşkına, samimiyetine, vicdanına, sonunda bir gün aklının karışmasına bırakmamalı. Muasır medeniyet başka türlü inşa edilemez” diyen biri olarak aynı yerdeyim ve tam da bu nedenle temsil etmeye çalıştığı duyguları kendi ilişkisi üzerinden haksızca çelmelenen bir adamın sesiyim.Birçok izleyici, mütecavizine aşık rollerden de ilham alabilir; ama ben, o rolün biricik meselesinin böyle bir aşkı meşrulaştırmak değil, o aşkla savaşmak olduğuna inanlardanım.Çoğu insan için önemli olan konfor alanlarını kaybetmemek olabilir; ama ben onları yok sayarak yürüyorum.Ah be kuzum, bırak aşkı, toplumu onarmak için az çok sözüm / emeğim var, sen bu açığa gıybet muhabbetiyle neyi onarmış oluyorsun?"

https://sputniknews.com.tr/20230831/mehmet-aslantugun-sevgilisi-oldugu-iddialarini-dogruladi-dedikodular-asilsiz-degildir-1075077863.html

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mehmet aslantuğ, arzum onan, boşanma