https://sputniknews.com.tr/20230926/lavrov-batili-meslektaslarimi-dinlerken-artik-hicbir-seye-sasirmiyorum-1075778179.html

Lavrov: Batılı meslektaşlarımı dinlerken artık hiçbir şeye şaşırmıyorum

Lavrov: Batılı meslektaşlarımı dinlerken artık hiçbir şeye şaşırmıyorum

Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın Batılı ülkelerin doğrudan Rus vatandaşlarını hedef aldığını itiraf etmesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T18:05+0300

2023-09-26T18:05+0300

2023-09-26T18:05+0300

dünya

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

finlandiya

abd

washington post

yaptırım

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Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'in ABD merkezli Washington Post gazetesine verdiği demeçte Batı yaptırımlarının sıradan Rusya vatandaşlarını da hedef aldığını itiraf etmesi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un tepkisini çekti.Tunuslu mevkidaşı Nebil Ammar'la başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Biliyor musunuz, artık Batılı meslektaşlarımızın konuşmalarını dinlerken hiçbir şeye şaşırmıyorum. Finlandiya'nın tarafsız statüsünü, itibarını ayaklar altına alıp ABD'nin Rusya karşıtı projesine dahil olma hızı da beni şaşırtmıyor. Kendileri için hazırlanan işi nasıl keyifle yaptıkları da" ifadelerini kullandı.Valtonen'in sözlerinin yeterince açık bir 'itiraf' olduğunu, zira kısa süre önceye kadar Batılı ülkelerin yaptırımları ilgili devletin politikasını değiştirmesi için uyguladıklarını savunduklarını anımsatan Lavrov, "Ancak şimdi Valtonen, anlaşılan henüz deneyimli değil, bu yaptırımların neden uygulandığını, sıradan insanlara acı vermek için uygulandığını doğrudan ifade etti. Söylediğine göre, böyle bir savaşın yürütülmesi için Rusya halkının bedel ödemesi gerekiyor. Yani (Valtonen), Rusya halkının kendi hükümetine baş kaldırmasını istiyor" vurgusu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230923/rusya-disisleri-bakani-lavrov-bmde-konusma-yapiyor-1075712258.html

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