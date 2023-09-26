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Kabine toplanıyor: Gözler emekliye zam oranı ve vergisiz telefonda
Kabine toplanıyor: Gözler emekliye zam oranı ve vergisiz telefonda
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Yeni dönemin 8. kabine toplantısında ilk önemli gündem maddesi... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T05:51+0300
2023-09-26T05:51+0300
politika
kabine
kabine toplantısı
recep tayyip erdoğan
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.TRT'nin aktardığına göre, toplantının ana gündemi, ekonomideki gelişmeler olacak. Kabine üyeleri, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.Emekli zammı ne kadar olacak?Milyonlarca emeklinin gözü hükümetten gelecek zam haberinde. Bu konudaki yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşan 3 mekanizmanın çalışmaları sürüyor.Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemede gelinen aşamaya ilişkin kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar konusu ele alınacakToplantıda ele alınacak bir diğer konu yüksek öğretim öğrencilerine aylık 10 GB ücretsiz internet ile vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteği olacak.Erdoğan son kabine toplantısında söz konusu çalışmayı olgunlaştırmaları için kurmaylarına talimat verdi.Düzenlemenin toplantıda karara bağlanması ve gençlerle paylaşılması planlanıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan son 2 haftalık süreçte önce Hindistan'da ardından ABD'de liderlerle yoğun diplomasi trafiği yürüttü.Çok sayıdaki ikili görüşmenin yansımaları da toplantıda masada olacak.Kabine toplantısında deprem bölgesindeki son gelişmeler ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.
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kabine, kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi
kabine, kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi

Kabine toplanıyor: Gözler emekliye zam oranı ve vergisiz telefonda

05:51 26.09.2023
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Yeni dönemin 8. kabine toplantısında ilk önemli gündem maddesi emeklilere yönelik zam düzenlemesi olacak. Ayrıca, öğrencilere vergisiz cep telefonu da gündemde.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.
TRT'nin aktardığına göre, toplantının ana gündemi, ekonomideki gelişmeler olacak. Kabine üyeleri, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Emekli zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü hükümetten gelecek zam haberinde. Bu konudaki yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşan 3 mekanizmanın çalışmaları sürüyor.
Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemede gelinen aşamaya ilişkin kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar konusu ele alınacak

Toplantıda ele alınacak bir diğer konu yüksek öğretim öğrencilerine aylık 10 GB ücretsiz internet ile vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteği olacak.
Erdoğan son kabine toplantısında söz konusu çalışmayı olgunlaştırmaları için kurmaylarına talimat verdi.
Düzenlemenin toplantıda karara bağlanması ve gençlerle paylaşılması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan son 2 haftalık süreçte önce Hindistan'da ardından ABD'de liderlerle yoğun diplomasi trafiği yürüttü.
Çok sayıdaki ikili görüşmenin yansımaları da toplantıda masada olacak.
Kabine toplantısında deprem bölgesindeki son gelişmeler ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2023
POLİTİKA
Kabine yarın toplanacak: Emekli maaşlarına düzenleme gündemde
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