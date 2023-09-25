https://sputniknews.com.tr/20230925/kabine-yarin-toplanacak-emekli-maaslarina-duzenleme-gundemde-1075745260.html
Kabine yarın toplanacak: Emekli maaşlarına düzenleme gündemde
Kabine yarın toplanacak: Emekli maaşlarına düzenleme gündemde
Yeni dönemin 8'inci Kabine toplantısı, yarın yapılacak. Enflasyonla mücadele, emekli maaşlarına yönelik düzenleme ve gençlere vergisiz cep telefonu desteği... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T11:57+0300
2023-09-25T11:57+0300
2023-09-25T11:57+0300
politika
kabine toplantısı
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.Toplantının ana gündemi, ekonomideki gelişmeler olacak. Kabine üyeleri,, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.Emekli zammı görüşülecekMilyonlarca emeklinin gözü hükümetten gelecek zam haberinde. Bu konudaki yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşan 3 mekanizmanın çalışmaları sürüyor.Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemede gelinen aşamaya ilişkin kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.Öğrencilere vergisiz telefon da gündemdeToplantıda ele alınacak bir diğer konu yükseköğretim öğrencilerine aylık 10 GB ücretsiz internet ile vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteği olacak.Erdoğan son kabine toplantısında söz konusu çalışmayı olgunlaştırmaları için kurmaylarına talimat verdi.Düzenlemenin toplantıda karara bağlanması ve gençlerle paylaşılması planlanıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan son 2 haftalık süreçte önce Hindistan'da ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde liderlerle yoğun diplomasi trafiği yürüttü.Çok sayıdaki ikili görüşmenin yansımaları da toplantıda masada olacak.Kabine toplantısında deprem bölgesindeki son gelişmeler ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.
https://sputniknews.com.tr/20230615/1072508036.html
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kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
Kabine yarın toplanacak: Emekli maaşlarına düzenleme gündemde
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Yeni dönemin 8'inci Kabine toplantısı, yarın yapılacak. Enflasyonla mücadele, emekli maaşlarına yönelik düzenleme ve gençlere vergisiz cep telefonu desteği toplantının öncelikli gündem maddeleri olacak. Toplantıda, iç ve dış siyasetteki gelişmeler ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.
Toplantının ana gündemi, ekonomideki gelişmeler olacak. Kabine üyeleri,, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
Emekli zammı görüşülecek
Milyonlarca emeklinin gözü hükümetten gelecek zam haberinde. Bu konudaki yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşan 3 mekanizmanın çalışmaları sürüyor.
Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemede gelinen aşamaya ilişkin kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
Öğrencilere vergisiz telefon da gündemde
Toplantıda ele alınacak bir diğer konu yükseköğretim öğrencilerine aylık 10 GB ücretsiz internet ile vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteği olacak.
Erdoğan son kabine toplantısında söz konusu çalışmayı olgunlaştırmaları için kurmaylarına talimat verdi.
Düzenlemenin toplantıda karara bağlanması ve gençlerle paylaşılması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan son 2 haftalık süreçte önce Hindistan'da ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde liderlerle yoğun diplomasi trafiği yürüttü.
Çok sayıdaki ikili görüşmenin yansımaları da toplantıda masada olacak.
Kabine toplantısında deprem bölgesindeki son gelişmeler ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.