https://sputniknews.com.tr/20230926/istanbulda-15-katli-binanin-dis-cephe-kaplamalari-coktu-1075778560.html
İstanbul'da 15 katlı binanın dış cephe kaplamaları koptu
İstanbul'da 15 katlı binanın dış cephe kaplamaları koptu
Esenler'de 16 katlı binanın dış cephesinin bir kısmı şiddetli rüzgarın da etkisiyle çöktü. O sırada tekstil atölyesinden ürün indirmeye çalışan işçi, düşen... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T17:17+0300
2023-09-26T17:17+0300
2023-09-26T17:18+0300
türkiye
istanbul
bina
esenler
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16 katlı binanın dış cephesinin bir kısmı şiddetli rüzgarın da etkisiyle yola çöktü. Çökmeyle birlikte ortalığı toz bulutu kaplarken, apartmanda oturanlar deprem olduğunu sanarak kendilerini can havliyle dışarı attı. Yol kenarında bulunan park halindeki araçlar ise beton parçalarının üzerlerine düşmesi sonucu hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, caddeyi önlem olarak trafiğe kapattı. Öte yandan İtfaiye ekipleri şiddetli rüzgardan dolayı dış cephede kalan ve düşme riski olan parçalara müdahale edemedi. Kalan parçaların apartman yönetimi tarafından kendi imkanlarıyla söküleceği öğrenildi.Son anda kurtuldu, o anlar kameraya yansıdıBu sırada yolun karşısındaki tekstil atölyesinden sarkıtılan cihazdan kamyona ürün yükleniyordu. Yükleme yapan şahıs, dış cephenin döküldüğünü görünce son anda kaçtı. Şahıs yaralanmaktan kaçarak kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.'Deprem oldu zannettik, merdivenlere yığıldık'O anları anlatan apartman sakini kadın ise, "Biz evde otururken sesler duyduk. Deprem oldu zannettik. Merdivenlere yığıldık. Binadan çıktık. Kırık yeri vardı. Orası yapılacak dendi. Öyle kaldı. Bugün de hava çok rüzgarlı. Şimdi de devamı döküldü" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230924/hatayda-agir-hasarli-bina-yikim-sirasinda-coktu--is-makinesinin-operatoru-hayatini-kaybetti-1075733861.html
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İstanbul'da 15 katlı binanın dış cephe kaplamaları koptu
17:17 26.09.2023 (güncellendi: 17:18 26.09.2023) Abone ol
Esenler'de 16 katlı binanın dış cephesinin bir kısmı şiddetli rüzgarın da etkisiyle çöktü. O sırada tekstil atölyesinden ürün indirmeye çalışan işçi, düşen beton parçalarından kaçarak kurtuldu. O anlar ise kameraya yansıdı.
16 katlı binanın dış cephesinin bir kısmı şiddetli rüzgarın da etkisiyle yola çöktü. Çökmeyle birlikte ortalığı toz bulutu kaplarken, apartmanda oturanlar deprem olduğunu sanarak kendilerini can havliyle dışarı attı.
Yol kenarında bulunan park halindeki araçlar ise beton parçalarının üzerlerine düşmesi sonucu hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, caddeyi önlem olarak trafiğe kapattı. Öte yandan İtfaiye ekipleri şiddetli rüzgardan dolayı dış cephede kalan ve düşme riski olan parçalara müdahale edemedi. Kalan parçaların apartman yönetimi tarafından kendi imkanlarıyla söküleceği öğrenildi.
Son anda kurtuldu, o anlar kameraya yansıdı
Bu sırada yolun karşısındaki tekstil atölyesinden sarkıtılan cihazdan kamyona ürün yükleniyordu. Yükleme yapan şahıs, dış cephenin döküldüğünü görünce son anda kaçtı. Şahıs yaralanmaktan kaçarak kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.
'Deprem oldu zannettik, merdivenlere yığıldık'
O anları anlatan apartman sakini kadın ise, "Biz evde otururken sesler duyduk. Deprem oldu zannettik. Merdivenlere yığıldık. Binadan çıktık. Kırık yeri vardı. Orası yapılacak dendi. Öyle kaldı. Bugün de hava çok rüzgarlı. Şimdi de devamı döküldü" dedi.