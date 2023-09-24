https://sputniknews.com.tr/20230924/hatayda-agir-hasarli-bina-yikim-sirasinda-coktu--is-makinesinin-operatoru-hayatini-kaybetti-1075733861.html
Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü: İş makinesi operatörü hayatını kaybetti
Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü: İş makinesi operatörü hayatını kaybetti
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ağır hasarlı yapıların yıkım çalışması sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti. 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T22:18+0300
2023-09-24T22:18+0300
2023-09-24T22:20+0300
hatay
türkiye
hasar
bina
bina çökmesi
kepçe operatörü
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Hatay’da yıkımı yapılan 8 katlı ağır hasarlı bina, çalışmalar esnasında iş makinasının üzerine çöktü. Olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışması neticesinde enkazdan çıkarılan şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. İsmine belirlenemeyen operatörün cansız bedeni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230820/hasarli-bina-kepce-operatorunun-uzerine-yikildi--1074774030.html
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hatay, hasar, bina, bina çökmesi, kepçe operatörü
hatay, hasar, bina, bina çökmesi, kepçe operatörü
Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü: İş makinesi operatörü hayatını kaybetti
22:18 24.09.2023 (güncellendi: 22:20 24.09.2023) Abone ol
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ağır hasarlı yapıların yıkım çalışması sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.
Hatay’da yıkımı yapılan 8 katlı ağır hasarlı bina, çalışmalar esnasında iş makinasının üzerine çöktü.
Olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışması neticesinde enkazdan çıkarılan şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. İsmine belirlenemeyen operatörün cansız bedeni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.