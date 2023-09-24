https://sputniknews.com.tr/20230924/hatayda-agir-hasarli-bina-yikim-sirasinda-coktu--is-makinesinin-operatoru-hayatini-kaybetti-1075733861.html

Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü: İş makinesi operatörü hayatını kaybetti

Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü: İş makinesi operatörü hayatını kaybetti

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ağır hasarlı yapıların yıkım çalışması sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti. 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T22:18+0300

2023-09-24T22:18+0300

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hatay

türkiye

hasar

bina

bina çökmesi

kepçe operatörü

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Hatay’da yıkımı yapılan 8 katlı ağır hasarlı bina, çalışmalar esnasında iş makinasının üzerine çöktü. Olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışması neticesinde enkazdan çıkarılan şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. İsmine belirlenemeyen operatörün cansız bedeni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230820/hasarli-bina-kepce-operatorunun-uzerine-yikildi--1074774030.html

hatay

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hatay, hasar, bina, bina çökmesi, kepçe operatörü