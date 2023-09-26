https://sputniknews.com.tr/20230926/ilhan-cihaner-chp-orgutleri-belediyelerin-vesayeti-altinda-1075783628.html

İlhan Cihaner: CHP örgütleri, belediyelerin vesayeti altında

İlhan Cihaner: CHP örgütleri, belediyelerin vesayeti altında

CHP genel başkan adaylarından İlhan Cihaner, "CHP örgütleri, belediyelerin vesayeti altında dersek yeridir. Örneğin, İstanbul'da herkes şu anda Erdoğan... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T21:28+0300

2023-09-26T21:28+0300

2023-09-26T21:28+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1a/1075783471_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c04437d2da8dbe6e8aeecc5d3d9d739.jpg

Cihaner, CHP Yozgat İl Başkanlığının Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 38. Olağan Kongresi'nde 2024 yeler seçimlerinde işlerinin çok kolay olmayacağını söyledi.'Bakmayın demokrasi bayramı falan denilmesine, demokrasi bayramı falan değil'Boş hamaset ve umut pompalamaya gerek olmadığını belirten Cihaner, şunları kaydetti:Cihaner, partide şu anda bir vekalet savaşı verildiğini savunarak, "Adını koyalım, genel merkez ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafında kümelenen değişimciler arasında bir vekalet savaşı veriliyor. Vekalet savaşının aktörleri, belediyeler sonsuz mali olanaklarıyla, sonsuz kadro olarak ve biz de burada bir üçüncü yol açmaya, hatta ikinci yol açmaya çalışıyoruz. Çünkü ikisi birbirinin aynı. Seçimden üç gün öncesine kadar birlikteydiler. Eğer seçim kazanılsaydı değişim diye ortaya çıkan arkadaşlar inanın bana izlenen politikaların ne kadar dahiyane olduğunu savunacaklardı." diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230620/chp-eski-milletvekili-cihaner-limana-gidilecek-ama-gemi-su-aliyor-chpnin-kaptan-kosku-bunu-gormeli-1072643655.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)