İlhan Cihaner: CHP örgütleri, belediyelerin vesayeti altında
© AA / Ömer ErtuğrulCHP genel başkan adaylarından İlhan Cihaner (fotoğrafta), CHP Yozgat İl Başkanlığının Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 38. Olağan Kongresi'ne katıldı.
© AA / Ömer Ertuğrul
CHP genel başkan adaylarından İlhan Cihaner, "CHP örgütleri, belediyelerin vesayeti altında dersek yeridir. Örneğin, İstanbul'da herkes şu anda Erdoğan Toprak'la İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ya da onun etrafında kümelenenlerin ya da farklı belediye başkanlarının hangi aday üzerinde uzlaşacağına dair heyecanla haber bekliyor" dedi.
Cihaner, CHP Yozgat İl Başkanlığının Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 38. Olağan Kongresi'nde 2024 yeler seçimlerinde işlerinin çok kolay olmayacağını söyledi.
'Bakmayın demokrasi bayramı falan denilmesine, demokrasi bayramı falan değil'
Boş hamaset ve umut pompalamaya gerek olmadığını belirten Cihaner, şunları kaydetti:
"Son seçimlerde altı doldurulmamış umut pompalanmasının nasıl bir yılgınlığa, nasıl bir çöküntüye yol açtığını gördük. Dolayısıyla ayaklarımızın yere basması lazım. Tabii yerel seçimler demişken şu anda Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri, belediyelerin vesayeti altında dersek yeridir. Örneğin, İstanbul'da herkes şu anda Erdoğan Toprak'la İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ya da onun etrafında kümelenenlerin ya da farklı belediye başkanlarının hangi aday üzerinde uzlaşacağına dair heyecanla haber bekliyor. Ya da Ankara'da Çankaya Belediye Başkanı ile Yenimahalle Belediye Başkanı kimi destekliyor? Bu, inanılmaz antidemokratik bir şey. Bakmayın demokrasi bayramı falan denilmesine, demokrasi bayramı falan değil, demokrasi şenliği de değil. "
Cihaner, partide şu anda bir vekalet savaşı verildiğini savunarak, "Adını koyalım, genel merkez ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafında kümelenen değişimciler arasında bir vekalet savaşı veriliyor. Vekalet savaşının aktörleri, belediyeler sonsuz mali olanaklarıyla, sonsuz kadro olarak ve biz de burada bir üçüncü yol açmaya, hatta ikinci yol açmaya çalışıyoruz. Çünkü ikisi birbirinin aynı. Seçimden üç gün öncesine kadar birlikteydiler. Eğer seçim kazanılsaydı değişim diye ortaya çıkan arkadaşlar inanın bana izlenen politikaların ne kadar dahiyane olduğunu savunacaklardı." diye konuştu.