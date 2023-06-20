https://sputniknews.com.tr/20230620/chp-eski-milletvekili-cihaner-limana-gidilecek-ama-gemi-su-aliyor-chpnin-kaptan-kosku-bunu-gormeli-1072643655.html

CHP eski milletvekili Cihaner: Limana gidilecek ama gemi su alıyor CHP’nin Kaptan Köşkü bunu görmeli

CHP eski milletvekili Cihaner: Limana gidilecek ama gemi su alıyor CHP’nin Kaptan Köşkü bunu görmeli

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan CHP eski milletvekili ve ‘Gelecek için Biz' hareketinin kurucusu Cihaner, CHP liderinin “Gemi su... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T11:14+0300

2023-06-20T11:14+0300

2023-06-20T11:14+0300

akşam postasi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ilhan cihaner

seçim

kemal kılıçdaroğlu

2023

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CHP eski milletvekili ve ‘Gelecek için Biz' hareketinin kurucusu İlhan Cihaner, seçim yenilgisi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği mesajları eleştirdi. Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan Cihaner, CHP liderinin “Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir" sözlerinin hatırlatılması üzerine “Gemi su alıyor, her şeyden önce bunu görmeleri lazım. Kaptan köşkündekiler, su alan yerleri tıkayabilmek için geminin en altında, sintine bölgesinde itiraz edenlerin sözlerine kulak vermeli” diyerek şunları aktardı:Cihaner, "İlk turda sığınmacılara farklı bir şekilde yaklaştık, ikinci turda neredeyse aşırı sağcı dil kullandık. Avrupa’da siyaset yapsa belki yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalabilecek bir söylemi kullandık. Kayyum politikalarının devam ettirileceği yaklaşım ortaya konuldu. Bu siyaseten intihar anlamına gelir ki intihar da ettik. Sosyal demokrat olmayı bir kenara bırakın demokrat bir parti kayyum politikalarını savunabilir mi? Süleyman Soylu, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP belediyelerinden rahatsızım dedi ben de iki gün içerisinde hepsine el koydum’ dedi. Bunu neresinde hukuk var? Erdoğan emir vermiş, Soylu gereğini yapmış" dedi.'Parti elitleri ile makas açıldı'Cihaner, ‘’CHP’ye bir şekilde vaziyet etmiş parti elitleri, ara kademe yönetici ve oy verenler arasında her zaman belli boyutta bir makas olur ama CHP’nin ve bizim, CHP’de siyaset yapmamızı, umutla mücadele etmemizi sağlayan şey CHP’nin tabanı. Taban, ideolojik tutuma çok daha yatkın ama bir bakıyorsunuz oradan bambaşka bir karar çıkıyor. Bu ayrışmalar oldukça yapay ayrışmalar. Genel başkan seçim döneminde, ‘CHP’li ülkücüler’ dedi. CHP’nin tabanında partiden ayrılacak, partiyi zaafa uğratacak bir yapı yok ki. Bunu üst düzeyde yaparsanız organik olmayan bir bölünme ve zayıflamaya yol açarsınız. İdeolojik netleşmeyi ve programatik netleşmeyi koyarsanız CHP çok güçlü bir şekilde yoluna devam eder. İlk turda genel başkanın sığınmacılar konusunda yayınlamış olduğu video ayakları yere basan, toplumun kaygılarını da anlayan bir yaklaşımdı ama sonrada “Hepsini göndereceğiz nokta” denildi. Bu seçmenin de oy verecek olan seçmenin kafasını karıştıran ve doğal olmayan bir yaklaşımdı. CHP’nin dinamiklerinin bir denge aşamasında olduğunu ama elitler arasında bir pazarlık unsuru haline dönüştürülürse bölünmeye yol açabileceği kaygısını taşırım. Bunun da Türkiye demokrasisi için iyi olmayacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.'Umudumuzu yitirmedik'“Umutsuz yaşam olmaz" diyen Cihaner şunları aktardı:

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2023

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ilhan cihaner, seçim, kemal kılıçdaroğlu, 2023