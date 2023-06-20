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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/chp-eski-milletvekili-cihaner-limana-gidilecek-ama-gemi-su-aliyor-chpnin-kaptan-kosku-bunu-gormeli-1072643655.html
CHP eski milletvekili Cihaner: Limana gidilecek ama gemi su alıyor CHP’nin Kaptan Köşkü bunu görmeli
CHP eski milletvekili Cihaner: Limana gidilecek ama gemi su alıyor CHP’nin Kaptan Köşkü bunu görmeli
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan CHP eski milletvekili ve ‘Gelecek için Biz' hareketinin kurucusu Cihaner, CHP liderinin “Gemi su... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T11:14+0300
2023-06-20T11:14+0300
akşam postasi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ilhan cihaner
seçim
kemal kılıçdaroğlu
2023
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CHP eski milletvekili ve ‘Gelecek için Biz' hareketinin kurucusu İlhan Cihaner, seçim yenilgisi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği mesajları eleştirdi. Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan Cihaner, CHP liderinin “Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir" sözlerinin hatırlatılması üzerine “Gemi su alıyor, her şeyden önce bunu görmeleri lazım. Kaptan köşkündekiler, su alan yerleri tıkayabilmek için geminin en altında, sintine bölgesinde itiraz edenlerin sözlerine kulak vermeli” diyerek şunları aktardı:Cihaner, "İlk turda sığınmacılara farklı bir şekilde yaklaştık, ikinci turda neredeyse aşırı sağcı dil kullandık. Avrupa’da siyaset yapsa belki yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalabilecek bir söylemi kullandık. Kayyum politikalarının devam ettirileceği yaklaşım ortaya konuldu. Bu siyaseten intihar anlamına gelir ki intihar da ettik. Sosyal demokrat olmayı bir kenara bırakın demokrat bir parti kayyum politikalarını savunabilir mi? Süleyman Soylu, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP belediyelerinden rahatsızım dedi ben de iki gün içerisinde hepsine el koydum’ dedi. Bunu neresinde hukuk var? Erdoğan emir vermiş, Soylu gereğini yapmış" dedi.'Parti elitleri ile makas açıldı'Cihaner, ‘’CHP’ye bir şekilde vaziyet etmiş parti elitleri, ara kademe yönetici ve oy verenler arasında her zaman belli boyutta bir makas olur ama CHP’nin ve bizim, CHP’de siyaset yapmamızı, umutla mücadele etmemizi sağlayan şey CHP’nin tabanı. Taban, ideolojik tutuma çok daha yatkın ama bir bakıyorsunuz oradan bambaşka bir karar çıkıyor. Bu ayrışmalar oldukça yapay ayrışmalar. Genel başkan seçim döneminde, ‘CHP’li ülkücüler’ dedi. CHP’nin tabanında partiden ayrılacak, partiyi zaafa uğratacak bir yapı yok ki. Bunu üst düzeyde yaparsanız organik olmayan bir bölünme ve zayıflamaya yol açarsınız. İdeolojik netleşmeyi ve programatik netleşmeyi koyarsanız CHP çok güçlü bir şekilde yoluna devam eder. İlk turda genel başkanın sığınmacılar konusunda yayınlamış olduğu video ayakları yere basan, toplumun kaygılarını da anlayan bir yaklaşımdı ama sonrada “Hepsini göndereceğiz nokta” denildi. Bu seçmenin de oy verecek olan seçmenin kafasını karıştıran ve doğal olmayan bir yaklaşımdı. CHP’nin dinamiklerinin bir denge aşamasında olduğunu ama elitler arasında bir pazarlık unsuru haline dönüştürülürse bölünmeye yol açabileceği kaygısını taşırım. Bunun da Türkiye demokrasisi için iyi olmayacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.'Umudumuzu yitirmedik'“Umutsuz yaşam olmaz" diyen Cihaner şunları aktardı:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ilhan cihaner, seçim, kemal kılıçdaroğlu, 2023
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ilhan cihaner, seçim, kemal kılıçdaroğlu, 2023

CHP eski milletvekili Cihaner: Limana gidilecek ama gemi su alıyor CHP’nin Kaptan Köşkü bunu görmeli

11:14 20.06.2023
© AAİstanbul Milletvekili İlhan Cihaner
İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan CHP eski milletvekili ve ‘Gelecek için Biz' hareketinin kurucusu Cihaner, CHP liderinin “Gemi su alıyor, her şeyden önce bunu görmeleri lazım. Kaptan köşkündekiler, su alan yerleri tıkayabilmek için geminin en altında, sintine bölgesinde itiraz edenlerin sözlerine kulak vermeli” dedi.
CHP eski milletvekili ve ‘Gelecek için Biz' hareketinin kurucusu İlhan Cihaner, seçim yenilgisi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği mesajları eleştirdi. Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan Cihaner, CHP liderinin “Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir" sözlerinin hatırlatılması üzerine “Gemi su alıyor, her şeyden önce bunu görmeleri lazım. Kaptan köşkündekiler, su alan yerleri tıkayabilmek için geminin en altında, sintine bölgesinde itiraz edenlerin sözlerine kulak vermeli” diyerek şunları aktardı:
“Sonuçta gemiyi tamir edecekler olanlar da aşağıdakiler. Bu yapılırsa CHP’nin Türkiye’nin geleceğinde pozitif olarak var olacağı kanaatindeyim ve umudum da var. Kazanmak için sağ politikalara mahkum olmak kabul edilemez. Önüne hangi iddiayla giderseniz gidin, seçmenin değişmeyeceği algısına dayalı bir yaklaşım siyaset yapmayı imkansız hale getiriyor. Bunun öteki ucundaki politika en uç düzeyde zaten denendi, on yıldır deneniyor. Artık ne yapılabilir? Laiklik tartışmaları görmezden gelindi, sağın ne kadar eski ve sol düşmanı figürü varsa kahramanlaştırıldı ve kadrolar onlardan oluşturuldu. Demek ki bu yoldan gitmenin CHP’ye oy artışı sağlamayacağını bir kere tespit ettik. Bunu halen nasıl söyleyebiliyorlar bilmiyorum. “CHP değişti, artık eski CHP değil“ diye özellikle AK Parti’den kopmuş, muhafazakar ve siyasal İslamcılar CHP’yi ne kadar alkışlamışlardı. Geldiğimiz noktada CHP oyunu arttıramadı. O zaman bir de bizim dediğimize kulak verin, bir de bunu deneyelim değil, bir siyasi partide siyasi örgütlenmede olması gereken temel varlık nedenini ortaya koyuyoruz. Parti kendisini ideolojik ve programatik olarak tanımlamak zorunda. Bu parti sosyal demokrat parti midir? Tabi ki öyle olmalıdır.''
Cihaner, "İlk turda sığınmacılara farklı bir şekilde yaklaştık, ikinci turda neredeyse aşırı sağcı dil kullandık. Avrupa’da siyaset yapsa belki yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalabilecek bir söylemi kullandık. Kayyum politikalarının devam ettirileceği yaklaşım ortaya konuldu. Bu siyaseten intihar anlamına gelir ki intihar da ettik. Sosyal demokrat olmayı bir kenara bırakın demokrat bir parti kayyum politikalarını savunabilir mi? Süleyman Soylu, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP belediyelerinden rahatsızım dedi ben de iki gün içerisinde hepsine el koydum’ dedi. Bunu neresinde hukuk var? Erdoğan emir vermiş, Soylu gereğini yapmış" dedi.

'Parti elitleri ile makas açıldı'

Cihaner, ‘’CHP’ye bir şekilde vaziyet etmiş parti elitleri, ara kademe yönetici ve oy verenler arasında her zaman belli boyutta bir makas olur ama CHP’nin ve bizim, CHP’de siyaset yapmamızı, umutla mücadele etmemizi sağlayan şey CHP’nin tabanı. Taban, ideolojik tutuma çok daha yatkın ama bir bakıyorsunuz oradan bambaşka bir karar çıkıyor. Bu ayrışmalar oldukça yapay ayrışmalar. Genel başkan seçim döneminde, ‘CHP’li ülkücüler’ dedi. CHP’nin tabanında partiden ayrılacak, partiyi zaafa uğratacak bir yapı yok ki. Bunu üst düzeyde yaparsanız organik olmayan bir bölünme ve zayıflamaya yol açarsınız. İdeolojik netleşmeyi ve programatik netleşmeyi koyarsanız CHP çok güçlü bir şekilde yoluna devam eder. İlk turda genel başkanın sığınmacılar konusunda yayınlamış olduğu video ayakları yere basan, toplumun kaygılarını da anlayan bir yaklaşımdı ama sonrada “Hepsini göndereceğiz nokta” denildi. Bu seçmenin de oy verecek olan seçmenin kafasını karıştıran ve doğal olmayan bir yaklaşımdı. CHP’nin dinamiklerinin bir denge aşamasında olduğunu ama elitler arasında bir pazarlık unsuru haline dönüştürülürse bölünmeye yol açabileceği kaygısını taşırım. Bunun da Türkiye demokrasisi için iyi olmayacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

'Umudumuzu yitirmedik'

“Umutsuz yaşam olmaz" diyen Cihaner şunları aktardı:
"Ama boş bir iyimserlik de olmaması lazım. Umut eğer mücadeleyle, sorumluluk almayla beslenmezse sonu daha büyük yıkıma ve hayal kırıklığına dönüşür.’’
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