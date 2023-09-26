https://sputniknews.com.tr/20230926/fahis-aidata-cozum-yolda-sartlar-belirlendi-1075762736.html

Fahiş aidata çözüm yolda: Şartlar belirlendi

Fahiş aidata çözüm yolda: Şartlar belirlendi

Site yöneticilerine sertifika şartı ve adli sicil kontrolü getirilmesi, gelir-giderlerin kamu tarafından denetlenmesi planlanıyor. 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T07:20+0300

2023-09-26T07:20+0300

2023-09-26T07:20+0300

ekonomi

fahiş fiyat

aidat

site

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075068491_2:0:864:485_1920x0_80_0_0_4e647bb12acb88356f5a753d55305a49.jpg

Hızla artan aidat bedelleri aile bütçelerini zorluyor. Yönetim şirketleri, asgari ücret zamları sonrası artan personel giderlerini ve alınan hizmetlere gelen zamları gerekçe gösterirken, kimi zaman yönetimin doğru ve dürüst yapılmaması da faturaların kabarmasına neden oluyor.Hürriyet'in haberine göre, son aylarda yoğun şikâyet konusu olan konut aidatları hem kamuyu hem de sektör derneklerini harekete geçirdi. Geçtiğimiz günlerde yapılan çalıştayda ihtiyaçlar belirlendi ve yeni yol haritası çizildi.Çalıştaya İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı belirtildi. Alınan kararlar şöyle:-Site yönetim şirketi için yeni bir mevzuat çalışması yapılacak. Ayrıca Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili revizyon çalışmaları yapılarak TBMM sunulacak.Adli sicil kuralı-Yöneticiler için eğitim ve sınav şart olacak, sertifika zorunluluğu getirilecek.-Siteleri mafya vari yöneticilerden kurtarmak için, ‘adli sicil’ kuralı getirilecek.-Fahiş aidat tutarlarının nedenleri ve çözümü noktasında site bütçeleri, karar defterleri, tesis yönetim şirketi ve yöneticileri kamu kurumlarınca düzenli olarak denetlenecek.-Sitelerin anayasası olan yönetim planları profesyonel tesis yönetim şirketleri tarafından hazırlanacak ve müteahhit firmaların yapı yönetim danışmanlığı alması gerekecek.-Sitelere kesilen hizmet alım faturalarındaki KDV oranları yüzde 1’e düşürülerek aidatların gerilemesi sağlanacak.-Yöneticiler, e-tapu üzerinden tapu dairesine gitmeden konutlardaki kayıtlara ulaşabilecek.Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, Ankara’da Bakanlıkların da katılımı ile kasım ayında bir toplantı daha yapılacağını ve düzenlemelere son şeklinin verileceğini söyledi. Sandalcı, “Çalışma kampımızdan aldığımız kararlar sektörümüzdeki ve sitelerde yaşayan maliklerin sorunlarının çözülmesine vesile olacaktır. İkinci çalışma kampımızı Ankara’da gerçekleştirme kararı aldık. Bu kampımıza bakanlarımız da katılım sağlayacaktır. Son olarak yapılacak mevzuat çalışmaları ile birlikte yakın bir zamanda sektördeki değişiklikler fark edilecektir. Artık şunu söylemek isterim ki sektörümüz devlet otoritesi altına alınmıştır ve devletimiz tarafından denetlenecektir” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230925/ek-mtvde-hedeflenen-tahsilatin-yuzde-87si-gerceklesti-1075745981.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fahiş fiyat, aidat, site