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Fahiş aidata çözüm yolda: Şartlar belirlendi
Fahiş aidata çözüm yolda: Şartlar belirlendi
Site yöneticilerine sertifika şartı ve adli sicil kontrolü getirilmesi, gelir-giderlerin kamu tarafından denetlenmesi planlanıyor. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T07:20+0300
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Hızla artan aidat bedelleri aile bütçelerini zorluyor. Yönetim şirketleri, asgari ücret zamları sonrası artan personel giderlerini ve alınan hizmetlere gelen zamları gerekçe gösterirken, kimi zaman yönetimin doğru ve dürüst yapılmaması da faturaların kabarmasına neden oluyor.Hürriyet'in haberine göre, son aylarda yoğun şikâyet konusu olan konut aidatları hem kamuyu hem de sektör derneklerini harekete geçirdi. Geçtiğimiz günlerde yapılan çalıştayda ihtiyaçlar belirlendi ve yeni yol haritası çizildi.Çalıştaya İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı belirtildi. Alınan kararlar şöyle:-Site yönetim şirketi için yeni bir mevzuat çalışması yapılacak. Ayrıca Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili revizyon çalışmaları yapılarak TBMM sunulacak.Adli sicil kuralı-Yöneticiler için eğitim ve sınav şart olacak, sertifika zorunluluğu getirilecek.-Siteleri mafya vari yöneticilerden kurtarmak için, ‘adli sicil’ kuralı getirilecek.-Fahiş aidat tutarlarının nedenleri ve çözümü noktasında site bütçeleri, karar defterleri, tesis yönetim şirketi ve yöneticileri kamu kurumlarınca düzenli olarak denetlenecek.-Sitelerin anayasası olan yönetim planları profesyonel tesis yönetim şirketleri tarafından hazırlanacak ve müteahhit firmaların yapı yönetim danışmanlığı alması gerekecek.-Sitelere kesilen hizmet alım faturalarındaki KDV oranları yüzde 1’e düşürülerek aidatların gerilemesi sağlanacak.-Yöneticiler, e-tapu üzerinden tapu dairesine gitmeden konutlardaki kayıtlara ulaşabilecek.Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, Ankara’da Bakanlıkların da katılımı ile kasım ayında bir toplantı daha yapılacağını ve düzenlemelere son şeklinin verileceğini söyledi. Sandalcı, “Çalışma kampımızdan aldığımız kararlar sektörümüzdeki ve sitelerde yaşayan maliklerin sorunlarının çözülmesine vesile olacaktır. İkinci çalışma kampımızı Ankara’da gerçekleştirme kararı aldık. Bu kampımıza bakanlarımız da katılım sağlayacaktır. Son olarak yapılacak mevzuat çalışmaları ile birlikte yakın bir zamanda sektördeki değişiklikler fark edilecektir. Artık şunu söylemek isterim ki sektörümüz devlet otoritesi altına alınmıştır ve devletimiz tarafından denetlenecektir” diye konuştu.
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fahiş fiyat, aidat, site
fahiş fiyat, aidat, site

Fahiş aidata çözüm yolda: Şartlar belirlendi

07:20 26.09.2023
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
© AA
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Site yöneticilerine sertifika şartı ve adli sicil kontrolü getirilmesi, gelir-giderlerin kamu tarafından denetlenmesi planlanıyor.
Hızla artan aidat bedelleri aile bütçelerini zorluyor. Yönetim şirketleri, asgari ücret zamları sonrası artan personel giderlerini ve alınan hizmetlere gelen zamları gerekçe gösterirken, kimi zaman yönetimin doğru ve dürüst yapılmaması da faturaların kabarmasına neden oluyor.
Hürriyet'in haberine göre, son aylarda yoğun şikâyet konusu olan konut aidatları hem kamuyu hem de sektör derneklerini harekete geçirdi. Geçtiğimiz günlerde yapılan çalıştayda ihtiyaçlar belirlendi ve yeni yol haritası çizildi.
Çalıştaya İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı belirtildi. Alınan kararlar şöyle:
-Site yönetim şirketi için yeni bir mevzuat çalışması yapılacak. Ayrıca Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili revizyon çalışmaları yapılarak TBMM sunulacak.

Adli sicil kuralı

-Yöneticiler için eğitim ve sınav şart olacak, sertifika zorunluluğu getirilecek.
-Siteleri mafya vari yöneticilerden kurtarmak için, ‘adli sicil’ kuralı getirilecek.
-Fahiş aidat tutarlarının nedenleri ve çözümü noktasında site bütçeleri, karar defterleri, tesis yönetim şirketi ve yöneticileri kamu kurumlarınca düzenli olarak denetlenecek.
-Sitelerin anayasası olan yönetim planları profesyonel tesis yönetim şirketleri tarafından hazırlanacak ve müteahhit firmaların yapı yönetim danışmanlığı alması gerekecek.
-Sitelere kesilen hizmet alım faturalarındaki KDV oranları yüzde 1’e düşürülerek aidatların gerilemesi sağlanacak.
-Yöneticiler, e-tapu üzerinden tapu dairesine gitmeden konutlardaki kayıtlara ulaşabilecek.
Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, Ankara’da Bakanlıkların da katılımı ile kasım ayında bir toplantı daha yapılacağını ve düzenlemelere son şeklinin verileceğini söyledi. Sandalcı, “Çalışma kampımızdan aldığımız kararlar sektörümüzdeki ve sitelerde yaşayan maliklerin sorunlarının çözülmesine vesile olacaktır. İkinci çalışma kampımızı Ankara’da gerçekleştirme kararı aldık. Bu kampımıza bakanlarımız da katılım sağlayacaktır. Son olarak yapılacak mevzuat çalışmaları ile birlikte yakın bir zamanda sektördeki değişiklikler fark edilecektir. Artık şunu söylemek isterim ki sektörümüz devlet otoritesi altına alınmıştır ve devletimiz tarafından denetlenecektir” diye konuştu.
Hava kirliliğine maruz kaldıktan sonra değişen beyin ağı bağlantısını ortaya koymak için yapılan ilk kontrollü deneyde, trafik kirliliğine maruz kalan insanların 2 saat kadar kısa bir süre içinde beyin fonksiyonlarında azalma belirtileri görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2023
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