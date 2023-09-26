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Eski Pentagon Danışmanı Macgregor: Rusya, Ukrayna’ya verilen Abrams’ları havadan vuracak
Eski Pentagon Danışmanı Macgregor: Rusya, Ukrayna’ya verilen Abrams’ları havadan vuracak
Pentagon eski danışmanı Macgregor, ABD’nin Ukrayna ordusuna sağladığı Abrams tanklarının Rus ordusu tarafından hava saldırılarıyla vurulacağını belirtti. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T00:37+0300
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douglas macgregor
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ABD Savunma Bakanlığı'nın eski danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, YouTube kanalında, 1991’de Irak’ta büyük bir tank savaşına katıldığını anımsatarak ABD tanklarının zayıf düşmana karşı avantaja sahip olduğu durumun değiştiğini, bu yüzden Abrams’ların Ukrayna’da güç dengesini değiştirmeyeceğini söyledi.Macgregor, “Tankların büyük kısmı hava saldırılarıyla ortadan kaldırılabilir. Rus saldırı sistemlerinin menziline girer girmez imha edilecekler” ifadesini kullandı.Abrams’ın özel tasarlanmış bir türbin kullandığını anımsatan askeri uzman, bu türbinin çok fazla yakıt emdiğini ve termal iz bıraktığını, düşman gözetleme sistemlerinin bu izi kolayca görebileceğini anlattı.Bazı uyduların bu izi gördüğünü kaydeden Macgregor, bu tankların yakıt ikmali yapmadan sadece 8 saat çalışabildiğini, bu yüzden ani saldırı sırasında tankın yakıtsız yakalanabileceğini belirterek, “Bu çok tehlikeli bir durum” dedi.
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Eski Pentagon Danışmanı Macgregor: Rusya, Ukrayna’ya verilen Abrams’ları havadan vuracak

00:37 26.09.2023
© AAPentagon
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
© AA
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Pentagon eski danışmanı Macgregor, ABD’nin Ukrayna ordusuna sağladığı Abrams tanklarının Rus ordusu tarafından hava saldırılarıyla vurulacağını belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı'nın eski danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, YouTube kanalında, 1991’de Irak’ta büyük bir tank savaşına katıldığını anımsatarak ABD tanklarının zayıf düşmana karşı avantaja sahip olduğu durumun değiştiğini, bu yüzden Abrams’ların Ukrayna’da güç dengesini değiştirmeyeceğini söyledi.
Macgregor, “Tankların büyük kısmı hava saldırılarıyla ortadan kaldırılabilir. Rus saldırı sistemlerinin menziline girer girmez imha edilecekler” ifadesini kullandı.
Abrams’ın özel tasarlanmış bir türbin kullandığını anımsatan askeri uzman, bu türbinin çok fazla yakıt emdiğini ve termal iz bıraktığını, düşman gözetleme sistemlerinin bu izi kolayca görebileceğini anlattı.
Bazı uyduların bu izi gördüğünü kaydeden Macgregor, bu tankların yakıt ikmali yapmadan sadece 8 saat çalışabildiğini, bu yüzden ani saldırı sırasında tankın yakıtsız yakalanabileceğini belirterek, “Bu çok tehlikeli bir durum” dedi.
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