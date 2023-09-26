https://sputniknews.com.tr/20230926/duma-vekilinden-batidaki-fasizm-kulturunun-yuceltilmesine-karsi-koyma-cagrisi-1075767449.html

Duma vekilinden, Batı'daki faşizm kültürünün yüceltilmesine karşı koyma çağrısı

Duma vekilinden, Batı'daki faşizm kültürünün yüceltilmesine karşı koyma çağrısı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Biysultan Hamzayev, Batı'da faşizm kültürünün yüceltilmesini protesto etmeye çağırdı. Hamzayev Kanada'da bir... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T16:18+0300

2023-09-26T16:18+0300

2023-09-26T16:38+0300

dünya

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

kanada

nazi

duma

faşizm

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Duma Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi üyesi Hamzayev Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın Batı'da faşizm kültürünün yüceltilmesini protesto etmesi ve Kanada'da bir Ukraynalı Nazi'nin onurlandırılması gibi durumların tekrarlanmaması gerektiğini belirterek Devlet Duması genel kurulunda buna ilişkin bir teklif sunulacağını vurguladı.Hamzayev açıklamasında, "Ülkemizin bu tür faşist eylemleri protesto etmesi ve uygun bir açıklama yapması gerektiğine inanıyorum. Yarın genel kurulda, milletvekili arkadaşlarıma ve Devlet Duması Başkanı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin'e, ülkemiz parlamentosunun Nazileri ve eli kanlı suçluları yüceltmenin kabul edilemez olduğuna dair bir açıklama yapması için çağrıda bulunmayı planlıyorum" dedi.Milletvekili buna ek olarak milletvekillerinin yaşananları gözden kaçırmaması gerektiğini, Batı'nın bugün "eli kanlı suçluları" akladığını ve faşist ideolojiyi yücelttiğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230925/nazi-askerini-alkislamislardi-kanada-avam-kamarasi-baskani-ozur-diledi-1075741161.html

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