https://sputniknews.com.tr/20230926/duma-vekilinden-batidaki-fasizm-kulturunun-yuceltilmesine-karsi-koyma-cagrisi-1075767449.html
Duma vekilinden, Batı'daki faşizm kültürünün yüceltilmesine karşı koyma çağrısı
Duma vekilinden, Batı'daki faşizm kültürünün yüceltilmesine karşı koyma çağrısı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Biysultan Hamzayev, Batı'da faşizm kültürünün yüceltilmesini protesto etmeye çağırdı. Hamzayev Kanada'da bir... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T16:18+0300
2023-09-26T16:18+0300
2023-09-26T16:38+0300
dünya
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
kanada
nazi
duma
faşizm
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Duma Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi üyesi Hamzayev Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın Batı'da faşizm kültürünün yüceltilmesini protesto etmesi ve Kanada'da bir Ukraynalı Nazi'nin onurlandırılması gibi durumların tekrarlanmaması gerektiğini belirterek Devlet Duması genel kurulunda buna ilişkin bir teklif sunulacağını vurguladı.Hamzayev açıklamasında, "Ülkemizin bu tür faşist eylemleri protesto etmesi ve uygun bir açıklama yapması gerektiğine inanıyorum. Yarın genel kurulda, milletvekili arkadaşlarıma ve Devlet Duması Başkanı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin'e, ülkemiz parlamentosunun Nazileri ve eli kanlı suçluları yüceltmenin kabul edilemez olduğuna dair bir açıklama yapması için çağrıda bulunmayı planlıyorum" dedi.Milletvekili buna ek olarak milletvekillerinin yaşananları gözden kaçırmaması gerektiğini, Batı'nın bugün "eli kanlı suçluları" akladığını ve faşist ideolojiyi yücelttiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230925/nazi-askerini-alkislamislardi-kanada-avam-kamarasi-baskani-ozur-diledi-1075741161.html
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rusya parlamentosunun alt kanadı duma, kanada, nazi, duma, faşizm
rusya parlamentosunun alt kanadı duma, kanada, nazi, duma, faşizm
Duma vekilinden, Batı'daki faşizm kültürünün yüceltilmesine karşı koyma çağrısı
16:18 26.09.2023 (güncellendi: 16:38 26.09.2023) Abone ol
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Biysultan Hamzayev, Batı'da faşizm kültürünün yüceltilmesini protesto etmeye çağırdı. Hamzayev Kanada'da bir Ukraynalı Nazi'nin onurlandırılması gibi durumların tekrarlanmaması gerektiğinin altını çizdi.
Duma Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi üyesi Hamzayev Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın Batı'da faşizm kültürünün yüceltilmesini protesto etmesi ve Kanada'da bir Ukraynalı Nazi'nin onurlandırılması gibi durumların tekrarlanmaması gerektiğini belirterek Devlet Duması genel kurulunda buna ilişkin bir teklif sunulacağını vurguladı.
Hamzayev açıklamasında, "Ülkemizin bu tür faşist eylemleri protesto etmesi ve uygun bir açıklama yapması gerektiğine inanıyorum. Yarın genel kurulda, milletvekili arkadaşlarıma ve Devlet Duması Başkanı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin'e, ülkemiz parlamentosunun Nazileri ve eli kanlı suçluları yüceltmenin kabul edilemez olduğuna dair bir açıklama yapması için çağrıda bulunmayı planlıyorum" dedi.
Milletvekili buna ek olarak milletvekillerinin yaşananları gözden kaçırmaması gerektiğini, Batı'nın bugün "eli kanlı suçluları" akladığını ve faşist ideolojiyi yücelttiğini belirtti.