https://sputniknews.com.tr/20230926/cumhurbaskani-erdogan-uluslararasi-uzay-federasyonu-genel-sekreteri-ile-gorustu-1075783745.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Christian Feichtinger ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T22:06+0300
2023-09-26T22:06+0300
2023-09-26T22:06+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
uluslararası uzay istasyonu (uui)
görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Feichtinger ile bir görüşme gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu.
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recep tayyip erdoğan, uluslararası uzay istasyonu (uui), görüşme
recep tayyip erdoğan, uluslararası uzay istasyonu (uui), görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Christian Feichtinger ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Feichtinger ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu.