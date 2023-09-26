https://sputniknews.com.tr/20230926/cumhurbaskani-erdogan-uluslararasi-uzay-federasyonu-genel-sekreteri-ile-gorustu-1075783745.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Christian Feichtinger ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T22:06+0300

2023-09-26T22:06+0300

2023-09-26T22:06+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

uluslararası uzay istasyonu (uui)

görüşme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Feichtinger ile bir görüşme gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu.

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recep tayyip erdoğan, uluslararası uzay istasyonu (uui), görüşme