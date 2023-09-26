https://sputniknews.com.tr/20230926/chpde-kurultay-takvimi-netlesti-1075775748.html

CHP'de kurultay takvimi netleşti

CHP'de kurultay takvimi netleşti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Parti Meclisi 38. Olağan Kurultayı'nın 4-5 Kasım'da yapılması kararını aldı. 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T15:31+0300

2023-09-26T15:31+0300

2023-09-26T15:35+0300

politika

cumhuriyet halk partisi (chp)

kurultay

kemal kılıçdaroğlu

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay tarihi belli oldu.CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.Toplantıda 38. olağan kurultayın, MYK'nın önerdiği gibi, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılmasına yönelik karar çıktı.PM'de alınan diğer bir karara göre; tüzük kurultayı da 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. İki karar da oybirliği ile alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230926/chp-istanbul-il-baskanligina-2-aday-sosyal-medya-hesabindan-duyurdu-1075762378.html

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cumhuriyet halk partisi (chp), kurultay, kemal kılıçdaroğlu