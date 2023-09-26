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https://sputniknews.com.tr/20230926/beykozda-kahvehaneye-silahli-saldiri-uzerimizden-7-8-tane-mermi-gecti-1075774094.html
Beykoz’da kahvehaneye silahlı saldırı: 'Üzerimizden 7-8 tane mermi geçti'
Beykoz’da kahvehaneye silahlı saldırı: 'Üzerimizden 7-8 tane mermi geçti'
Beykoz'da, bir kahvehaneye araçlarla gelen şüphelilerce darbedildikten sonra tabancayla vurulup yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T14:45+0300
2023-09-26T14:45+0300
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beykoz
kahvehane
silahlı saldırı
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Örnekköy'de bulunan bir kahvehaneye çok sayıda araçla gelen şüpheliler önce havaya sonra mahallenin elektrik trafosuna ateş etti.Kahvehaneye giren şüpheliler, darbettikleri 4 kişiyi araca binmek istedikleri sırada tabancayla vurarak yaraladı.Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar F.E, E.G, M.Y. ve M.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.Polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak, kahvehanede delil topladı.Olayın, F.E, E.G, M.Y, M.Y ile A.D, Z.A. ve Z.A isimli şüpheliler arasında daha önce otomobil satışı sırasında yaşanan dolandırıcılık iddiasıyla ilgili meydana geldiği öne sürüldü.Ö.U'ya ait iş yerinin güvenlik kameralarının saldırı öncesi kapatıldığı polis tarafından tespit edildi. Ö.U. hakkında suç delillerini kararttığı gerekçesiyle adlı işlem yapıldı.'Balkon camlarımın hepsi aşağı indi, canımızı zor kurtardık'Görgü tanıklarından Pervin Demir, kahvehanenin üst katındaki evinin balkonunda oturduklarını anlattı.Olay sırasında çok korktuklarını ifade eden Demir, "Evimizin balkonunda çay içiyorduk, birden çok sayıda araç geldi. Silah sesleri ile birlikte üzerimizden 7-8 tane mermi geçti. Kendimizi yere attık. Sanki savaştayız gibiydi. Balkon camlarımın hepsi aşağı indi, canımızı zor kurtardık." diye konuştu.Çocuğu ile kahvehanenin yakınındaki sokaktayken olayın yaşandığını belirten Arzu Yılmaz ise arka arkaya çok sayıda araç geçtiğini söyledi.Bazı kişilerin kahveye geldiklerini kaydeden Yılmaz, "Silah seslerini duyunca çocuğumla birlikte eve kaçtık. Polise haber verdik. Çok korktuk." ifadelerini kullandı.Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230926/beykozda-kahvehaneye-silahli-saldiri-4-yarali-1075761096.html
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beykoz, kahvehane, silahlı saldırı
beykoz, kahvehane, silahlı saldırı

Beykoz’da kahvehaneye silahlı saldırı: 'Üzerimizden 7-8 tane mermi geçti'

14:45 26.09.2023
© İHABeykoz silahlı saldırı
Beykoz silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
© İHA
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Beykoz'da, bir kahvehaneye araçlarla gelen şüphelilerce darbedildikten sonra tabancayla vurulup yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Örnekköy'de bulunan bir kahvehaneye çok sayıda araçla gelen şüpheliler önce havaya sonra mahallenin elektrik trafosuna ateş etti.
Kahvehaneye giren şüpheliler, darbettikleri 4 kişiyi araca binmek istedikleri sırada tabancayla vurarak yaraladı.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar F.E, E.G, M.Y. ve M.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak, kahvehanede delil topladı.
Olayın, F.E, E.G, M.Y, M.Y ile A.D, Z.A. ve Z.A isimli şüpheliler arasında daha önce otomobil satışı sırasında yaşanan dolandırıcılık iddiasıyla ilgili meydana geldiği öne sürüldü.
Ö.U'ya ait iş yerinin güvenlik kameralarının saldırı öncesi kapatıldığı polis tarafından tespit edildi. Ö.U. hakkında suç delillerini kararttığı gerekçesiyle adlı işlem yapıldı.

'Balkon camlarımın hepsi aşağı indi, canımızı zor kurtardık'

Görgü tanıklarından Pervin Demir, kahvehanenin üst katındaki evinin balkonunda oturduklarını anlattı.
Olay sırasında çok korktuklarını ifade eden Demir, "Evimizin balkonunda çay içiyorduk, birden çok sayıda araç geldi. Silah sesleri ile birlikte üzerimizden 7-8 tane mermi geçti. Kendimizi yere attık. Sanki savaştayız gibiydi. Balkon camlarımın hepsi aşağı indi, canımızı zor kurtardık." diye konuştu.
Çocuğu ile kahvehanenin yakınındaki sokaktayken olayın yaşandığını belirten Arzu Yılmaz ise arka arkaya çok sayıda araç geçtiğini söyledi.
Bazı kişilerin kahveye geldiklerini kaydeden Yılmaz, "Silah seslerini duyunca çocuğumla birlikte eve kaçtık. Polise haber verdik. Çok korktuk." ifadelerini kullandı.
Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.
Beykoz silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
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Beykoz’da kahvehaneye silahlı saldırı: 4 yaralı
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