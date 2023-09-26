https://sputniknews.com.tr/20230926/beykozda-kahvehaneye-silahli-saldiri-4-yarali-1075761096.html

Beykoz’da kahvehaneye silahlı saldırı: 4 yaralı

Beykoz’da kahvehaneye silahlı saldırı: 4 yaralı

Beykoz’da bir kahvehaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T05:38+0300

2023-09-26T05:38+0300

2023-09-26T05:38+0300

türkiye

beykoz

silahlı saldırı

kahvehane

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İddiaya göre alacak verecek meselesi üzerine bir grup silah, satır ve sopalarla cadde üzerinde bir kahvehanedeki gruba saldırdı. Saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekibi sevk edildi.İkisinin durumu ağırYaralılardan ikisinin durumunun ağır öğrenildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede mermilerin bazılarının da elektrik kablolarına ve çevredeki araçlara da isabet ettiği görüldü.Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının sona ermesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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beykoz, silahlı saldırı, kahvehane