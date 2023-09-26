https://sputniknews.com.tr/20230926/beykozda-kahvehaneye-silahli-saldiri-4-yarali-1075761096.html
Beykoz’da kahvehaneye silahlı saldırı: 4 yaralı
Beykoz’da kahvehaneye silahlı saldırı: 4 yaralı
Beykoz’da bir kahvehaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T05:38+0300
2023-09-26T05:38+0300
2023-09-26T05:38+0300
türkiye
beykoz
silahlı saldırı
kahvehane
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İddiaya göre alacak verecek meselesi üzerine bir grup silah, satır ve sopalarla cadde üzerinde bir kahvehanedeki gruba saldırdı. Saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekibi sevk edildi.İkisinin durumu ağırYaralılardan ikisinin durumunun ağır öğrenildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede mermilerin bazılarının da elektrik kablolarına ve çevredeki araçlara da isabet ettiği görüldü.Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının sona ermesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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beykoz, silahlı saldırı, kahvehane
beykoz, silahlı saldırı, kahvehane
Beykoz’da kahvehaneye silahlı saldırı: 4 yaralı
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Beykoz’da bir kahvehaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İddiaya göre alacak verecek meselesi üzerine bir grup silah, satır ve sopalarla cadde üzerinde bir kahvehanedeki gruba saldırdı. Saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekibi sevk edildi.
İkisinin durumu ağır
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır öğrenildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede mermilerin bazılarının da elektrik kablolarına ve çevredeki araçlara da isabet ettiği görüldü.
Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının sona ermesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.