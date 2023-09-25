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İzmir Adliyesi önünde silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
İzmir Adliyesi önünde silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
İzmir Adliyesi önündeki restoranda, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken 1 kişi ise hayatını kaybetti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T13:21+0300
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İzmir Adliyesi C kapısı karşısındaki restoranda silahlı çatışma meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bayraklı ilçesindeki adliye binasının karşısında bulunan döner lokantasında aralarında anlaşmazlık bulunan 2 grup karşı karşıya geldi.1 kişi hayatını kaybederken yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.Polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.
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izmir, adliye, yaralı
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İzmir Adliyesi önünde silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

13:21 25.09.2023 (güncellendi: 13:44 25.09.2023)
© İHAİzmir Adliye
İzmir Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2023
© İHA
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İzmir Adliyesi önündeki restoranda, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken 1 kişi ise hayatını kaybetti.
İzmir Adliyesi C kapısı karşısındaki restoranda silahlı çatışma meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Bayraklı ilçesindeki adliye binasının karşısında bulunan döner lokantasında aralarında anlaşmazlık bulunan 2 grup karşı karşıya geldi.
1 kişi hayatını kaybederken yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.
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