Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi

YENİ ŞEYLER REHBERİ

Alman uzman: Zelenskiy ABD’den en fazla 6 ay daha yardım alabilir

ABD’li gazeteci: Zelenskiy’in ‘çocukça’ davranışları onu Batı'nın yardımından mahrum bırakabilir

Batı basını: ABD ve Ukrayna ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda

Eski CIA analisti: Washington Kiev'e olan ilgisini kaybetti

SESLİ HABER

Batı basını: Ukrayna ve Batılı müttefikleri tamamen yıpratıcı bir savaşa hazır değil