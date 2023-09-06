https://sputniknews.com.tr/20230906/kartalda-silahli-saldiri-1i-agir-3-yarali-1075228075.html

Kartal'da silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı

Kartal'da silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı

Kartal'da bir grup genç sokakta sohbet ederken, araçla gelen başka bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda biri ağır, 3 kişi yaralandı. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T06:25+0300

2023-09-06T06:25+0300

2023-09-06T06:25+0300

türkiye

silahlı saldırı

kartal

istanbul

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İstanbul'da iddiaya göre isimleri öğrenilemeyen bir grup genç kendi mahallerinde bir şeyler yiyip - içip sohbet ediyorlardı. Yine çevredeki vatandaşlardan alınan bilgiye göre araçlarının plakaları ve isimleri öğrenilemeyen başka bir grup siyah renkte bir araçla gelip sohbet eden gençlere 7 el ataş etti. 3 yaralıÇatışma sonrasında gençlerden ikisi ayağından, diğeri de karnından yaralandı. Silahı ateşleyen kişiler olay yerinden kaçtı. Vurulan gençlerin yerde kanlar içinde yattığını gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gençleri Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı sokağı şeritle kapatırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230831/gungorende-kahvehaneye-silahli-saldiri-2-olu-4-yarali-1075069037.html

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silahlı saldırı, kartal, istanbul