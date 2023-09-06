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Kartal'da silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı
Kartal'da silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı
Kartal'da bir grup genç sokakta sohbet ederken, araçla gelen başka bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda biri ağır, 3 kişi yaralandı. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T06:25+0300
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İstanbul'da iddiaya göre isimleri öğrenilemeyen bir grup genç kendi mahallerinde bir şeyler yiyip - içip sohbet ediyorlardı. Yine çevredeki vatandaşlardan alınan bilgiye göre araçlarının plakaları ve isimleri öğrenilemeyen başka bir grup siyah renkte bir araçla gelip sohbet eden gençlere 7 el ataş etti. 3 yaralıÇatışma sonrasında gençlerden ikisi ayağından, diğeri de karnından yaralandı. Silahı ateşleyen kişiler olay yerinden kaçtı. Vurulan gençlerin yerde kanlar içinde yattığını gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gençleri Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı sokağı şeritle kapatırken, olayla ilgili inceleme başlattı.
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silahlı saldırı, kartal, istanbul
silahlı saldırı, kartal, istanbul

Kartal'da silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı

06:25 06.09.2023
© İHAİstanbul silahlı saldırı
İstanbul silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
© İHA
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Kartal'da bir grup genç sokakta sohbet ederken, araçla gelen başka bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda biri ağır, 3 kişi yaralandı.
İstanbul'da iddiaya göre isimleri öğrenilemeyen bir grup genç kendi mahallerinde bir şeyler yiyip - içip sohbet ediyorlardı. Yine çevredeki vatandaşlardan alınan bilgiye göre araçlarının plakaları ve isimleri öğrenilemeyen başka bir grup siyah renkte bir araçla gelip sohbet eden gençlere 7 el ataş etti.

3 yaralı

Çatışma sonrasında gençlerden ikisi ayağından, diğeri de karnından yaralandı. Silahı ateşleyen kişiler olay yerinden kaçtı. Vurulan gençlerin yerde kanlar içinde yattığını gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gençleri Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı sokağı şeritle kapatırken, olayla ilgili inceleme başlattı.
Güngören - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
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Güngören'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
31 Ağustos, 08:11
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